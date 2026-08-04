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Promperú organizará este agosto y septiembre el Peru Investment Round Table 2026 para atraer inversiones

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La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) ha anunciado este martes que organizará entre agosto y septiembre el Peru Investment Round Table 2026 con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, según el comunicado subido a la plataforma estatal 'El Peruano'.

El evento, lanzado tan solo una semana después de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia del país andino, reunirá en Lima a unos 200 representantes de empresas afincadas en Perú, cámaras binacionales, embajadas, gremios empresariales y entidades públicas vinculadas a inversiones.

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El Peru Investment Round Table 2026 tendrá cinco jornadas dirigidas a mercados específicos, una por cada región de interés. Así, la de Asia se celebrará el 19 y 20 de agosto, América del Norte el 26 de agosto, Latinoamérica el 2 de septiembre y Europa el 10 de septiembre.

Cada uno de los encuentros combinará espacios de diálogo y 'networking' con presentaciones de expertos técnicos, como la organizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre macroeconomía y perspectivas u otra dirigida por KPMG sobre asociaciones público-privadas.

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Promperú ha asegurado que la feria demostrará el atractivo de Perú como destino para la inversión extranjera directa (IED) y para las compañías peruanas. Además, se informará a las multinacionales sobre los servicios prestados desde las administraciones públicas y recabará datos sobre sus necesidades.

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