Perú

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este 14 de septiembre en Lima.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 24.0 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 35%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 14.8 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21.0 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 31%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13.0 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secuestro de Jenss Lara destapa red de contratos públicos por más de S/11 millones vinculada a Pataz

Una de las víctimas del ataque, quien trabajaba como seguridad de Jenss Lara, figuraba además como representante legal de un consorcio que obtuvo una consultoría de obra pública por S/354 mil. El caso expone posibles conexiones entre minería, contratación pública y política local, mientras especialistas plantean revisar si existieron direccionamientos o simulación de procesos de selección

Secuestro de Jenss Lara destapa red de contratos públicos por más de S/11 millones vinculada a Pataz

Certificado Azul o constancia de sufragio: qué pasó con el sellado y el holograma del DNI en las Elecciones 2026

Durante años, un elemento adherido al documento de identidad permitía reconocer que una persona había acudido a votar. Este año, el procedimiento electoral incorporó cambios que modificaron esta práctica

Certificado Azul o constancia de sufragio: qué pasó con el sellado y el holograma del DNI en las Elecciones 2026

Diputados y senadores contrataron a sus aportantes de campaña con sueldos que llegan hasta más de S/14 mil

El cruce de los registros de aportes electorales de la ONPE con las planillas oficiales del Congreso permitió identificar varios casos de personas que apoyaron económicamente o con bienes a actuales diputados y senadores durante sus campañas y que, posteriormente, fueron incorporadas a sus despachos como asesores, técnicos o auxiliares

Diputados y senadores contrataron a sus aportantes de campaña con sueldos que llegan hasta más de S/14 mil

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 13 de setiembre del 2026

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Verifique si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 13 de setiembre del 2026

Dueño de cevichería es asesinado a balazos en Ventanilla: Policía investiga crimen ocurrido cerca de municipalidad

El crimen ocurrió en una zona comercial del Callao, a espaldas de la Municipalidad de Ventanilla, donde testigos reportaron más de cinco detonaciones y la Policía Nacional del Perú inició las primeras diligencias

Dueño de cevichería es asesinado a balazos en Ventanilla: Policía investiga crimen ocurrido cerca de municipalidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

“Sí, debe ser”: Defensor Josué Gutiérrez admite que sus informes de viajes al extranjero contienen párrafos copiados

Fujimorista Patricia Juárez sobre los S/ 62.400 que recibió del Congreso por muerte de familiar: “No tengo idea”

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”

ENTRETENIMIENTO

Zully sorprende al confesar todos los retoques que se realizó en una clínica estética de Miami: “Menos la cara”

Zully sorprende al confesar todos los retoques que se realizó en una clínica estética de Miami: “Menos la cara”

Ariel Bracamonte y qué pasó con la herencia de Myriam Fefer: poder legal a Liliana Castro, los viaje de Eva y la cuenta en Estados Unidos

Romeo Santos y Prince Royce pusieron a cantar a Lima con dos noches a pura bachata en el Estadio Nacional

'Planchando el Despecho' abrió el concierto de Pandora en Lima y se ganó al público desde el arranque

Casting de ‘Combate’ en ATV: colas desde la madrugada, la puerta que casi tumban y los videos que se hicieron virales

DEPORTES

Las 3 selecciones que clasificaron al Mundial de vóley 2027 en el Campeonato Sudamericano

Las 3 selecciones que clasificaron al Mundial de vóley 2027 en el Campeonato Sudamericano

Kiara Montes dejó claro el sentir de Perú tras el Sudamericano de Vóley: “No merecíamos irnos sin una victoria”

El plazo que tiene Sport Boys para habilitar a cuatro futbolistas prestados de cara al partido contra FBC Melgar: ¿De quiénes se trata?

Perú y su nueva posición en el ránking mundial de vóley tras terminar quinto en el Campeonato Sudamericano 2026

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo