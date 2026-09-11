Trabajadores podrían pagar menos Impuesto a la Renta si destinan dinero a estudiar, de acuerdo a nuevo proyecto del Congreso

La iniciativa incluye la formación del trabajador y los gastos educativos de su cónyuge o conviviente, así como de sus hijos menores de 25 años. Foto: PUCP

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Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso plantea modificar las deducciones aplicables al Impuesto a la Renta para los trabajadores que realicen gastos vinculados con su formación. La iniciativa propone que parte del dinero destinado a servicios educativos pueda ser considerado para reducir el monto sobre el cual se calcula este tributo.

La propuesta contempla los estudios realizados por el propio trabajador, así como aquellos correspondientes a su cónyuge o conviviente y a sus hijos menores de 25 años. De aprobarse, los gastos educativos podrían incorporarse entre las deducciones adicionales, tomando en cuenta el 10% del desembolso efectuado y respetando el límite establecido para este beneficio, que en 2026 alcanza los S/ 16.500.

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¿Qué gastos educativos contempla la propuesta?

El planteamiento busca que los gastos en educación tengan un tratamiento tributario que permita a los trabajadores acceder a una deducción adicional. El beneficio estaría relacionado con los servicios educativos contratados para la formación del contribuyente y de determinados integrantes de su familia.

De acuerdo con la propuesta, el alcance incluye al trabajador, su cónyuge o conviviente y sus hijos menores de 25 años. La medida apunta así a que los recursos destinados a estudios, cursos o procesos de especialización puedan tener un efecto en la determinación del Impuesto a la Renta, siempre dentro de las condiciones y límites establecidos.

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La propuesta plantea otorgar a los gastos educativos un beneficio tributario que permita a los trabajadores acceder a una deducción adicional. Foto: Postgrado UCSP

Formación gana espacio entre los beneficios laborales

María Jesús Lamarca, CMO and Corporate Affairs de Rankmi, sostuvo que la iniciativa también abre una discusión sobre la manera en que las compañías pueden acompañar el desarrollo profesional de sus trabajadores.

“Los beneficios laborales están evolucionando. Ya no se trata únicamente de ofrecer incentivos económicos, sino de entender qué necesitan las personas para desarrollarse y proyectarse profesionalmente. La educación puede cumplir justamente ese papel: ser un beneficio que impacta tanto en el presente del colaborador como en sus oportunidades futuras. Si esta propuesta avanza, también será una oportunidad para que las empresas revisen cómo pueden acompañar ese proceso desde sus propias políticas de beneficios y desarrollo”, señala María Jesús Lamarca, CMO and Corporate Affairs de Rankmi, software de gestión de talento.

El interés por la capacitación laboral también aparece en los resultados del Pulso Aprendizaje 2026 de Rankmi. El estudio señala que 4 de cada 10 trabajadores en Perú realizan alguna capacitación cada mes y que este concepto recibe una valoración de 9,1 sobre 10 entre los participantes peruanos.

Diferencias en el acceso a la capacitación

La investigación de Rankmi recogió 2.543 respuestas de Perú y un total de 7.628 respuestas válidas en los mercados incluidos en el estudio. Los resultados muestran que la formación tiene una valoración elevada entre los trabajadores, aunque la frecuencia con la que acceden a ella no es uniforme.

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La propuesta tributaria también plantea cómo los beneficios laborales pueden contribuir al desarrollo de los trabajadores. Foto: PUCP

A nivel regional, el 17,7% de trabajadores indicó que recibe capacitación únicamente una vez al año, mientras que el 7,9% afirmó que nunca accede a este tipo de formación. En Perú, la proporción de quienes nunca se capacitan es menor y llega al 4,4%.

Para las áreas de Recursos Humanos, estos datos plantean la posibilidad de ampliar los mecanismos con los que las empresas respaldan el crecimiento profesional. El financiamiento o apoyo para estudios, cursos, certificaciones y programas de especialización puede incorporarse como complemento de otros beneficios dirigidos a los colaboradores.

Una discusión que va más allá del proyecto de ley

La propuesta tributaria también pone sobre la mesa el papel que pueden tener los beneficios laborales en el desarrollo de las personas. Para las organizaciones, facilitar el acceso a formación puede vincular las políticas de bienestar con las capacidades que requieren sus equipos.

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“Más allá de que el proyecto avance en el Congreso, la discusión plantea una oportunidad para repensar el papel de los beneficios laborales. La educación puede convertirse en una herramienta para acompañar las distintas etapas de la carrera de una persona y generar oportunidades que tengan impacto tanto dentro como fuera de la organización. Las habilidades cambian constantemente, facilitar el aprendizaje puede ser una forma concreta de construir relaciones laborales con una mirada de largo plazo”, concluyó Lamarca.