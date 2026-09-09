Perú

Receta de causa de pollo

Aprende cómo preparar una deliciosa causa de pollo con papa amarilla. Receta fácil de preparar.

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La causa de pollo es uno de los platos más populares de la gastronomía peruana. Se prepara con una suave masa de papa amarilla sazonada con ají amarillo y limón, y se rellena con una cremosa mezcla de pollo, mayonesa y verduras. Es una receta fresca, colorida y perfecta como entrada, almuerzo ligero o para una reunión familiar.

Ingredientes para la causa de pollo

Rinde: 6 porciones

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Para la masa de papa

  • 1 kg de papa amarilla
  • 2 a 3 cucharadas de pasta de ají amarillo
  • Jugo de 3 limones
  • 3 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Para el relleno de pollo

  • 500 g de pechuga de pollo
  • 1 zanahoria
  • ½ taza de arvejas cocidas
  • ½ taza de mayonesa
  • ½ cebolla roja pequeña
  • 1 cucharada de perejil o culantro picado
  • Sal y pimienta al gusto

Para decorar

  • 2 huevos cocidos
  • 1 palta
  • Mayonesa al gusto
  • Hojas de lechuga
  • Aceitunas negras
  • Perejil picado

Cómo hacer causa de pollo paso a paso

1. Cocinar las papas

Lava las papas amarillas y cocínalas con cáscara en abundante agua hasta que estén completamente suaves.

Escúrrelas, déjalas enfriar ligeramente y pélalas mientras todavía están tibias.

Luego pásalas por un prensapapas o aplástalas hasta obtener un puré fino, sin grumos.

2. Preparar la masa de causa

Coloca el puré en un recipiente amplio y agrega la pasta de ají amarillo, el jugo de limón, el aceite, sal y pimienta.

Amasa suavemente hasta obtener una mezcla uniforme, suave y manejable.

Prueba y ajusta el limón, ají amarillo y sal según tu gusto.

Consejo: no agregues demasiada cantidad de líquido de una sola vez. La masa debe quedar firme, pero húmeda y fácil de moldear.

3. Cocinar y deshilachar el pollo

Cocina la pechuga de pollo en agua con un poco de sal hasta que esté completamente cocida.

Retírala, déjala enfriar y deshiláchala finamente con las manos o utilizando dos tenedores.

4. Preparar el relleno

Corta la cebolla roja en cubitos muy pequeños.

En un recipiente mezcla:

  • Pollo deshilachado
  • Zanahoria cocida y picada
  • Arvejas cocidas
  • Cebolla
  • Perejil o culantro
  • Mayonesa
  • Sal y pimienta

Mezcla hasta obtener un relleno cremoso y uniforme.

5. Armar la causa de pollo

Para una causa familiar, utiliza un molde rectangular o circular.

Coloca una primera capa de masa de papa y presiónala suavemente para que quede compacta.

Añade una capa de palta cortada en láminas y, encima, una capa del relleno de pollo.

Cubre con otra capa de masa de papa y alisa la superficie.

Lleva al refrigerador durante aproximadamente 30 minutos para que tome consistencia.

6. Decorar y servir

Desmolda cuidadosamente la causa y decórala con huevo cocido, aceitunas negras, mayonesa, perejil y unas láminas de palta.

Sirve fría o ligeramente fresca, acompañada de hojas de lechuga.

¿Cómo lograr una causa de pollo más sabrosa?

El secreto está en equilibrar papa, ají amarillo y limón. La papa debe tener suficiente sabor, pero sin que el limón o el ají dominen completamente.

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Para una causa más cremosa puedes agregar una pequeña cantidad de mayonesa a la masa, aunque la preparación tradicional puede hacerse perfectamente sin ella.

Consejos para preparar causa de pollo

  • Utiliza papa amarilla, porque tiene una textura más cremosa y ayuda a conseguir una buena masa.
  • Prensa las papas cuando todavía estén tibias para evitar grumos.
  • No utilices una licuadora para hacer el puré, ya que puede quedar demasiado elástico.
  • Si la masa está muy seca, agrega un poco más de aceite.
  • Si está demasiado húmeda, incorpora un poco más de papa prensada.
  • Para intensificar el color y sabor puedes aumentar ligeramente la cantidad de ají amarillo.
  • La causa debe mantenerse refrigerada hasta el momento de servir.
  • Puedes preparar la causa unas horas antes y mantenerla cubierta en el refrigerador.

Variaciones de la causa de pollo

Causa de pollo con palta

Es una de las versiones más populares. Coloca una capa de palta entre la masa y el relleno de pollo.

Causa de pollo con verduras

Puedes añadir vainitas, choclo, zanahoria y arvejas para conseguir un relleno más colorido.

Causa de pollo en molde individual

Utiliza pequeños moldes circulares para preparar porciones individuales ideales para entradas o reuniones.

Causa de pollo con atún

Puedes reemplazar el pollo por atún en conserva y mantener prácticamente el mismo procedimiento.

Preguntas frecuentes sobre la causa de pollo

¿Qué papa es mejor para preparar causa?

La papa amarilla peruana es una de las mejores opciones porque tiene una textura suave, cremosa y ligeramente harinosa.

¿La causa de pollo se come caliente o fría?

La causa se sirve fría o fresca, después de haber reposado en el refrigerador. No es necesario calentarla antes de servir.

¿Puedo preparar la causa de pollo el día anterior?

Sí. Puedes prepararla con anticipación y conservarla refrigerada y bien cubierta. Para obtener mejor textura y frescura, es recomendable consumirla dentro de un periodo corto.

¿Por qué mi masa de causa se desarma?

Puede ocurrir si la masa tiene demasiada humedad o si no fue compactada correctamente. También es importante dejarla refrigerar antes de desmoldarla.

¿Se puede hacer causa sin ají amarillo?

Sí, aunque el ají amarillo aporta uno de los sabores y colores característicos de la causa peruana. Si no tienes ají amarillo, puedes preparar una versión más suave, pero tendrá un sabor diferente.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Refrigeración: 30 minutos
  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos
  • Porciones: 6

Información nutricional aproximada

Por porción:

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteínas: 24 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Grasas: 17 g

Los valores son aproximados y pueden variar según la cantidad de mayonesa, aceite y tamaño de las porciones.

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