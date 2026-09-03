Perú

Minsa publica lista de postulantes aptos y observados del Serums 2026-II

Los postulantes observados tendrán solo dos días para corregir las incidencias detectadas en su inscripción

La subsanación estará habilitada del jueves 3 al viernes 4 de setiembre mediante el aplicativo Serums Digital - Créditos: Andina.
La subsanación estará habilitada del jueves 3 al viernes 4 de setiembre mediante el aplicativo Serums Digital - Créditos: Andina.
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El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la relación de postulantes aptos y observados del proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-II. El listado corresponde a la etapa de revisión y validación de las inscripciones efectuadas por profesionales de la salud entre el 19 y el 25 de agosto.

Los participantes pueden verificar su situación mediante la página oficial del Minsa (LINK), en la que también se detalla el motivo de la observación para aquellos que no cumplieron con alguno de los requisitos establecidos. Esta información resulta clave para quienes deberán corregir las inconsistencias detectadas antes de continuar con las siguientes etapas de la convocatoria.

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¿Cuándo podrán subsanar las observaciones?

Los postulantes observados tendrán un único periodo para levantar las incidencias registradas. El procedimiento comenzará a las 8 a. m. del jueves 3 de setiembre de 2026 y concluirá a las 6 p. m. del viernes 4 de setiembre.

La gestión deberá efectuarse exclusivamente mediante el aplicativo Serums Digital, utilizando la clave consignada durante la inscripción. El Minsa precisó que no se habilitarán otros mecanismos para presentar la documentación requerida durante esta fase.

Los profesionales inscritos entre el 19 y el 25 de agosto ya pueden verificar su condición en el listado oficial - Créditos: Minsa.
Los profesionales inscritos entre el 19 y el 25 de agosto ya pueden verificar su condición en el listado oficial - Créditos: Minsa.

Para realizar la corrección, el participante tendrá que ingresar a la pestaña “Datos Profesionales” y, según corresponda, reemplazar o cargar nuevamente el archivo observado. La plataforma permitirá efectuar este cambio una sola vez, por lo que se recomienda comprobar previamente que el documento presentado sea el solicitado, pueda leerse correctamente y contenga toda la información necesaria.

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¿Por qué una inscripción puede ser observada?

Entre las causas identificadas figura la observación de la colegiatura por parte del colegio profesional correspondiente. También puede generarse una incidencia cuando la constancia del promedio ponderado promocional carece del sello, firma, nombre o cargo del funcionario responsable de la universidad que emitió dicho documento.

Otro motivo está relacionado con la información académica. El certificado presentado debe incluir la calificación correspondiente al internado o a las prácticas profesionales, según corresponda. La ausencia de este dato puede impedir que la inscripción sea considerada válida durante la revisión.

Entre las principales causas de observación figuran problemas con la colegiatura y documentos académicos incompletos o sin las formalidades requeridas - Créditos: Andina.
Entre las principales causas de observación figuran problemas con la colegiatura y documentos académicos incompletos o sin las formalidades requeridas - Créditos: Andina.

Asimismo, los archivos enviados pueden ser cuestionados si aparecen ilegibles, cortados o incompletos. En el caso de documentos universitarios emitidos en el extranjero, estos deben contar con la apostilla de La Haya o las legalizaciones que correspondan. El listado oficial también contempla otras causales, las cuales aparecen especificadas junto con cada caso.

¿Qué ocurrirá después de la subsanación?

Una vez terminado el periodo establecido, el personal encargado del proceso realizará una nueva evaluación de las inscripciones y comprobará la documentación presentada por quienes levantaron sus observaciones.

Si la inconsistencia es corregida de manera satisfactoria, el postulante será declarado APTO y podrá continuar en el proceso de adjudicación de plazas. En cambio, si la observación permanece o no se subsana dentro del plazo previsto, la condición será modificada a NO APTO, conforme a las disposiciones establecidas en el instructivo.

El Minsa recomendó revisar con atención la relación publicada, identificar el motivo de la incidencia y efectuar la corrección dentro del periodo señalado. La lista oficial, junto con las disposiciones del proceso Serums 2026-II, se encuentra disponible en los canales institucionales de la entidad.

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