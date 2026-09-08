Tu prisa es mi progreso: plataformas de movilidad y reparto generaron más de S/10.700 millones en 2025

En las aplicaciones de movilidad, la seguridad fue el principal motivo de uso, mientras que en reparto pesaron la conveniencia y el ahorro de tiempo.

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Las plataformas digitales de movilidad y reparto aportaron S/10.700 millones a la economía peruana en 2025, una cifra equivalente al 0,89% del Producto Bruto Interno (PBI), según un informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) a pedido de ComexPerú.

Del impacto económico total de las plataformas en dicho ejercicio, S/7.429 millones (69%) correspondieron a los servicios de movilidad y S/3.310 millones (31%) al reparto.

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El estudio, publicado en septiembre de 2026, examinó la evolución del sector entre 2020 y 2025 a partir de encuestas a 9.604 usuarios y prestadores de servicios, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e información de seis aplicaciones: Cabify, InDrive, PedidosYa, Rappi, Uber y Yango.

Se solicitaron 1,3 millones de viajes y 197 mil pedidos por día

Durante 2025, las aplicaciones de movilidad registraron un promedio diario de 1,3 millones de viajes, mientras que las plataformas de reparto recibieron alrededor de 197 mil pedidos al día en el país.

Lima Metropolitana concentró el 72% de los viajes solicitados por aplicaciones y el 78% de los repartos. El documento también identificó una expansión de estos servicios en otras ciudades, entre ellas Arequipa y Chiclayo.

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Los conductores y repartidores reportaron más incidentes de seguridad que los usuarios, y el robo fue el hecho más frecuente en 2025.

Las plataformas de movilidad alcanzaron los 5,3 millones de usuarios activos en 2025, seis veces más que en 2020. En reparto, el número llegó a 2,1 millones, cerca de siete veces el registro del inicio del período analizado.

El IPE calculó que 5,8 millones de personas utilizan al menos una plataforma digital de movilidad o reparto, una proporción equivalente al 37% de la población urbana de entre 15 y 64 años.

La seguridad y el ahorro de tiempo impulsan el uso de las aplicaciones

El informe identificó diferencias en las razones que llevan a los usuarios a elegir cada servicio. En el caso de la movilidad, la seguridad frente a otras alternativas de transporte aparece como el principal motivo. Para el reparto, pesan más la conveniencia y la reducción del tiempo destinado a las compras.

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El 96% de los usuarios de movilidad afirmó que estas aplicaciones resultan más seguras que tomar un taxi en la calle. Entre quienes usan servicios de reparto, el 83% señaló al seguimiento por GPS como el elemento de seguridad más valorado.

El estudio advirtió que los proyectos de regulación en el Congreso podrían afectar la viabilidad de las plataformas y la flexibilidad laboral de los prestadores.

Los pedidos de comida en restaurantes mantienen el predominio dentro del reparto: el 98% de los usuarios recurre a las aplicaciones para esa finalidad. El servicio de envío y recepción de paquetes fue el segmento que más creció entre 2022 y 2025, con un alza del 144%.

El gasto promedio por viaje en las plataformas de movilidad fue de S/13,70 durante 2025. Cada pedido de reparto tuvo un gasto medio de S/40,80. Ambas cifras representaron una reducción frente a los valores registrados en 2022.

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Las plataformas reúnen a 475 mil prestadores de servicios activos

El estudio estimó que las aplicaciones contaron con un promedio de 475 mil prestadores de servicios activos en 2025, una cifra cercana al 7% del total de trabajadores independientes en Perú.

Dentro de ese universo, el informe registró 327 mil conductores y 184 mil repartidores. Casi la mitad de los repartidores tenía menos de un año de actividad en las plataformas, mientras que el 28% de los conductores trabajaba en ellas desde antes de la pandemia.

El informe del Instituto Peruano de Economía estimó en 475 mil el promedio de prestadores activos de movilidad y reparto durante 2025.

El 86% de los encuestados se definió como trabajador independiente y el 11% se consideró dependiente de la plataforma. A su vez, el 62% de los conductores y el 58% de los repartidores indicó que esa actividad constituye su fuente principal de ingresos.

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Quienes dependen principalmente de estas aplicaciones destinan alrededor de 60 horas semanales al trabajo. La mediana del ingreso neto alcanzó S/8,8 por hora, un valor 62% superior al salario mínimo por hora en Perú, de acuerdo con el análisis.

La flexibilidad horaria y la autonomía para definir los períodos de conexión figuraron entre los aspectos más valorados por los prestadores de servicios.

El robo fue el incidente de seguridad más frecuente para conductores y repartidores

La percepción de seguridad entre los usuarios contrastó con la experiencia de quienes trabajan en las aplicaciones. El 61% de los prestadores de movilidad y el 70% de quienes realizan repartos informaron que sufrieron algún incidente de seguridad durante 2025.

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El robo fue el hecho más recurrente entre los episodios señalados por conductores y repartidores. El documento sitúa este riesgo entre los desafíos del sector, junto con la falta de acceso garantizado a mecanismos de protección social.

El IPE planteó que las políticas públicas podrían enfocarse en ampliar esquemas de cobertura social para los trabajadores independientes, sin limitar la modalidad de trabajo que caracteriza a las plataformas.

Los servicios de movilidad concentraron S/7.429 millones del impacto económico y el reparto sumó S/3.310 millones en Perú.

El informe advierte sobre el efecto de los proyectos de regulación

El reporte también analizó iniciativas presentadas en el Congreso para regular las plataformas digitales. Las propuestas incluyen requisitos técnicos, controles de precios y la incorporación de los prestadores de servicios en planillas.

Según el IPE, esas medidas podrían modificar la viabilidad económica del modelo y reducir la flexibilidad laboral de conductores y repartidores. El estudio resaltó que el 44% de los prestadores de movilidad y el 34% de los trabajadores de reparto usa más de una aplicación para obtener ingresos.

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Esa operación simultánea permite combinar servicios y ampliar las alternativas de trabajo, según el informe. El documento señaló que una regulación que no contemple esa dinámica podría restringir el acceso de algunos grupos a estas fuentes de ingresos, incluidos los trabajadores extranjeros.