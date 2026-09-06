Temblor hoy en Perú EN VIVO: tres sismos de magnitud 4, epicentro y reporte del IGP del 6 de septiembre de 2026

Sismo de magnitud 4,0 en Huancavelica
Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 06:48 del 6 de septiembre, a 31 kilómetros al este de Castrovirreyna, en Huancavelica. El movimiento tuvo una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú.
Sismo de magnitud 4,0 en Ucayali
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,0 a las 05:52 del 6 de septiembre, con epicentro a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros.
Sismo de magnitud 4,4 frente a Mollendo
Un temblor de magnitud 4,4 ocurrió a las 04:14 del 6 de septiembre, a 38 kilómetros al suroeste de Mollendo, en la provincia de Islay, Arequipa. El sismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Mollendo.
Qué información debe revisar tras un temblor
El reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú incluye los datos técnicos principales de cada sismo. Para interpretar la información, los ciudadanos deben prestar atención a estos puntos:
- Magnitud: expresa la energía liberada por el movimiento sísmico.
- Profundidad: indica a cuántos kilómetros bajo la superficie se originó el evento.
- Epicentro: señala la zona de referencia más próxima al origen del sismo.
- Intensidad: muestra cómo fue percibido por la población en una localidad determinada.
- Hora local: permite verificar si el movimiento corresponde al evento que sintió el usuario.
- Alertas oficiales: confirman si hubo daños, evacuaciones o recomendaciones de las autoridades.
La magnitud no determina por sí sola el nivel de riesgo. Un sismo moderado y superficial cerca de una ciudad puede sentirse con más fuerza que uno de mayor magnitud ocurrido a gran profundidad o lejos de zonas habitadas.
Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica
Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra buena parte de los terremotos y volcanes activos del planeta. En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana, un proceso que acumula energía y provoca movimientos sísmicos.
La costa y la sierra registran actividad frecuente por esta dinámica geológica. Los especialistas insisten en que los sismos no pueden predecirse, por lo que la preparación de las familias, las instituciones y las comunidades resulta necesaria.
El país también cuenta con antecedentes de grandes terremotos. Lima y el Callao recuerdan el evento de 1746, que causó destrucción en la capital y un tsunami en el litoral central.
Qué hacer durante un sismo
Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma y adoptar medidas que reduzcan el riesgo de lesiones:
- Aléjese de ventanas, espejos, estantes y objetos que puedan caer.
- Ubíquese en una zona segura identificada previamente en la vivienda, el trabajo o el centro educativo.
- No use ascensores.
- Si está en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos, fachadas y carteles.
- Si conduce, reduzca la velocidad y detenga el vehículo en un lugar seguro.
- Evite realizar llamadas que saturen las redes telefónicas; priorice los mensajes de texto.
- Siga únicamente las indicaciones de las autoridades y consulte canales oficiales.
Después del movimiento, revise si hay fugas de gas, daños en las conexiones eléctricas o grietas visibles en la vivienda. Si identifica una situación de riesgo, no permanezca dentro del inmueble.
Qué debe incluir una mochila de emergencia
Cada hogar debe contar con una mochila de emergencia accesible para evacuar de forma rápida. Su contenido debe ajustarse a las necesidades de cada familia, en especial si hay niños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren medicación.
Elementos sugeridos:
- Agua potable para al menos 24 horas.
- Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas.
- Silbato para pedir ayuda.
- Manta o ropa de abrigo.
- Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
- Cargador portátil para teléfono celular.
- Lista escrita con teléfonos de emergencia y contactos familiares.
Un plan familiar puede reducir los riesgos
Las familias deben definir rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera de la vivienda. También conviene acordar quién asistirá a niños, adultos mayores, mascotas o personas que requieran apoyo para movilizarse.
Las recomendaciones incluyen asegurar muebles altos, repisas, televisores y objetos pesados que puedan caer durante un movimiento. Las viviendas con daños previos o construcciones informales requieren una evaluación técnica para determinar si necesitan refuerzo estructural.
Los simulacros ayudan a reconocer las zonas seguras y a reducir la improvisación ante una emergencia real.
Los movimientos sísmicos se produjeron a distintas profundidades y en tres regiones del país
El segundo sismo se registró a las 12:09, a 90 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa. Alcanzó una magnitud de 3,8, se originó a 34 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de II-III en la ciudad ancashina.
El último movimiento tuvo lugar a las 21:55, con epicentro a 16 kilómetros al sureste de Conayca, en la región Huancavelica. El reporte del IGP indicó una profundidad de 12 kilómetros y una intensidad de II-III en la zona.
Los tres eventos quedaron consignados en los reportes sísmicos IGP/CENSIS/RS 2026-0632, 2026-0633 y 2026-0634. Los registros muestran actividad en la costa norte y en la zona central del país durante la misma jornada.