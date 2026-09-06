Temblor hoy en Perú EN VIVO: tres sismos de magnitud 4, epicentro y reporte del IGP del 6 de septiembre de 2026

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 06:48 del 6 de septiembre, a 31 kilómetros al este de Castrovirreyna, en Huancavelica. El movimiento tuvo una profundidad de 100 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú.

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,0 a las 05:52 del 6 de septiembre, con epicentro a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. El evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros.

Un temblor de magnitud 4,4 ocurrió a las 04:14 del 6 de septiembre, a 38 kilómetros al suroeste de Mollendo, en la provincia de Islay, Arequipa. El sismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros y alcanzó una intensidad III en Mollendo.

La magnitud no determina por sí sola el nivel de riesgo. Un sismo moderado y superficial cerca de una ciudad puede sentirse con más fuerza que uno de mayor magnitud ocurrido a gran profundidad o lejos de zonas habitadas.

Intensidad: muestra cómo fue percibido por la población en una localidad determinada.

Epicentro: señala la zona de referencia más próxima al origen del sismo.

El reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú incluye los datos técnicos principales de cada sismo. Para interpretar la información, los ciudadanos deben prestar atención a estos puntos:

06:29 hs

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra buena parte de los terremotos y volcanes activos del planeta. En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana, un proceso que acumula energía y provoca movimientos sísmicos.

La costa y la sierra registran actividad frecuente por esta dinámica geológica. Los especialistas insisten en que los sismos no pueden predecirse, por lo que la preparación de las familias, las instituciones y las comunidades resulta necesaria.

El país también cuenta con antecedentes de grandes terremotos. Lima y el Callao recuerdan el evento de 1746, que causó destrucción en la capital y un tsunami en el litoral central.