Perú

Parque de las Leyendas anuncia entradas a mitad de precio para este 13 de septiembre por el Día de la Familia

La promoción busca brindar una alternativa de recreación familiar al aire libre, con actividades que combinan entretenimiento, naturaleza y aprendizaje

PARQUE DE LAS LEYENDAS-PERÚ-30 de mayo
El recorrido permitirá acercarse a las labores de conservación y educación ambiental que desarrolla el personal especializado del recinto - Créditos: Andina.
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El Parque de las Leyendas ofrecerá un 50 % de descuento en sus entradas este domingo 13 de setiembre, con motivo del Día de la Familia. La promoción estará disponible en sus sedes de San Miguel y Huachipa, como parte de una iniciativa que busca brindar una alternativa de entretenimiento al aire libre para grandes y chicos.

La propuesta permitirá que los visitantes recorran los espacios de ambas instalaciones y conozcan de cerca diversas especies animales, además de disfrutar de áreas naturales y zonas vinculadas con el patrimonio arqueológico. De esta manera, la jornada combinará actividades recreativas con contenidos orientados al aprendizaje y la sensibilización sobre el cuidado de la biodiversidad.

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Entre los ejemplares que pueden observarse durante el recorrido destaca Valentina, la rinoceronte de la India, uno de los animales que forman parte de la colección zoológica del recinto. También se encuentran las jirafas Domingo y Melman, así como los hipopótamos del Nilo, junto con otras especies procedentes de distintas regiones del mundo.

La iniciativa pretende facilitar el acceso de más familias a las instalaciones para que compartan una jornada diferente y en contacto con espacios naturales - Créditos: Andina.
La iniciativa pretende facilitar el acceso de más familias a las instalaciones para que compartan una jornada diferente y en contacto con espacios naturales - Créditos: Andina.

El paseo ofrece, además, la posibilidad de conocer el trabajo desarrollado por el personal especializado en materia de conservación y protección de la fauna. Esta labor incluye acciones destinadas a generar conciencia entre los asistentes acerca de la importancia de preservar a los animales silvestres y evitar prácticas que amenacen su supervivencia.

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La entidad, adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, señaló que la campaña pretende acercar sus instalaciones a un mayor número de hogares. El beneficio busca convertir la fecha en una ocasión para compartir tiempo entre padres, hijos y otros integrantes del núcleo familiar, lejos de la rutina cotidiana y en contacto con espacios naturales.

Las personas interesadas podrán adquirir los boletos promocionales mediante los canales habilitados de manera virtual o directamente en las boleterías de San Miguel y Huachipa. Esta modalidad permitirá planificar la visita con anticipación o comprar los accesos al llegar a cualquiera de los dos locales.

El ingreso al establecimiento también representa un aporte para la atención de los animales que permanecen bajo su cuidado. Según la información proporcionada, cada boleto contribuye a cubrir aspectos esenciales como alimentación, mantenimiento y atención veterinaria de más de 3.500 ejemplares.

El Parque de las Leyendas ofrecerá 50 % de descuento en sus entradas este domingo 13 de setiembre por el Día de la Familia, tanto en San Miguel como en Huachipa - Créditos: Andina.
El Parque de las Leyendas ofrecerá 50 % de descuento en sus entradas este domingo 13 de setiembre por el Día de la Familia, tanto en San Miguel como en Huachipa - Créditos: Andina.

Una parte de estos especímenes corresponde a animales que fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre. Su permanencia en el parque permite que reciban cuidados especializados, mientras se desarrollan acciones de educación ambiental dirigidas a quienes recorren las instalaciones.

El Parque de las Leyendas permanece abierto de lunes a domingo, incluidos los días feriados, desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m. Por ello, este 13 de setiembre las familias podrán aprovechar la reducción en el precio para organizar una visita que combine naturaleza, fauna, patrimonio y actividades educativas en un mismo espacio.

Parque de las Leyendas

El Parque de las Leyendas es actualmente uno de los referentes de Lima en materia de entretenimiento, protección de especies y educación. Sus actividades se iniciaron el 20 de marzo de 1964, fecha en la que abrió sus instalaciones durante el primer mandato de Fernando Belaúnde Terry. Su creación estuvo relacionada con el conservacionista Felipe Benavides Barreda, quien impulsó un modelo de zoológico moderno orientado no solo al esparcimiento, sino también a la preservación de la riqueza natural peruana.

La propuesta contempló concentrar en un solo lugar ejemplares representativos de la biodiversidad y los paisajes correspondientes a las tres grandes regiones del territorio nacional: costa, sierra y selva. Para desarrollar esta iniciativa se destinó un extenso espacio en San Miguel, donde además se encuentran importantes restos del antiguo Complejo Arqueológico Maranga, lo que otorgó al lugar un valor adicional.

A lo largo de sus más de seis décadas de existencia, el establecimiento amplió sus objetivos y pasó de ser un espacio enfocado principalmente en la exhibición de especies a desarrollar labores de conservación, investigación, educación ambiental y protección del patrimonio arqueológico. Esta evolución convirtió al recinto en un punto de interés cultural y científico para la ciudad de Lima.

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