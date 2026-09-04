Perú

Batman Day Perú 2026 en Lima: entrada gratis en la Casona Manya y una Batiseñal que promete encender el Centro Cívico

El homenaje por los 87 años del héroe reunirá coleccionismo, disfraces y cine clásico. Habrá charlas, concursos y sorteos. Y la ciudad sumará una intervención que irá más allá del local

Un hombre con sudadera azul posa junto a cinco personas caracterizadas como Batman y una estatua de bronce sobre un fondo oscuro
Víctor Felipe Sandoval posa junto a cosplayers y una estatua del superhéroe como parte de las actividades que se esperan del Batman Fans Perú Club en Lima.
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Lima se prepara para recibir el Batman Day Perú 2026, la celebración que rendirá homenaje a los 87 años del Caballero de la Noche este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, con entrada gratuita en la Casona Manya, ubicada en la avenida Wilson 1233, frente al Real Plaza del Centro Cívico. El evento reunirá a coleccionistas, cosplayers y familias enteras en una programación que incluye charlas, exhibiciones, concursos, sorteos y proyecciones de películas clásicas del personaje.

La organización está a cargo del Batman Fans Perú Club, liderado por su fundador y director, Víctor Felipe Sandoval, quien promueve desde hace más de nueve años encuentros dedicados al superhéroe de DC Comics. Sandoval es también un reconocido coleccionista, con una muestra privada de piezas de Batman que ha exhibido en distintos espacios culturales de la capital bajo el nombre ‘El legado del murciélago’.

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Un homenaje que se extiende más allá de la Casona Manya

Las actividades del Batman Day Perú 2026 no se limitan al recinto principal. Como parte de la celebración, la Línea 1 del Metro de Lima será intervenida con motivos alusivos al personaje, una acción que llevará la imagen del héroe de Gotham a las calles de la ciudad durante los días del evento. El momento más esperado será la proyección de la Batiseñal en uno de los edificios más altos de Lima, un gesto simbólico que replica la señal que en los cómics convoca al superhéroe.

Un grupo de personas disfrazadas de superhéroes de DC Comics posa junto a un hombre sentado en unas escaleras de piedra
Integrantes del Batman Fans Perú Club y cosplayers caracterizados como personajes de DC Comics posan en Lima junto a Víctor Felipe Sandoval previo al Batman Day.

Durante los dos días de actividades, el público podrá recorrer exhibiciones de piezas de colección, participar en charlas y juegos, y presenciar la intervención de clubes invitados que se sumarán a la celebración. Los cosplayers tendrán un rol central, con personajes del universo de Gotham disponibles para fotografías e interacción con los asistentes.

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Ocho décadas de un personaje que nació en 1939

Batman apareció por primera vez el 30 de marzo de 1939, en el número 27 de la revista Detective Comics, creado por los dibujantes y guionistas estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. La editorial DC Comics instauró oficialmente el Batman Day en 2014, cuando el personaje cumplió 75 años, en una celebración que coincidió con la Comic-Con Internacional de San Diego, en Estados Unidos. A partir de 2015, la fecha se fijó de manera permanente en el tercer sábado de septiembre de cada año, coincidiendo con el lanzamiento de nuevos cómics del personaje.

“Lo que más me gusta del personaje es su oscuridad, su tristeza y, sobre todo, su coraje. Batman es un humano, como tú, como yo, y eso es lo que lo hace tan inspirador. Nos enseña que cualquier persona puede ser un superhéroe”, declaró Sandoval en una entrevista con El Comercio con motivo de una edición anterior de la celebración.

La historia de Batman gira en torno a Bruce Wayne, un magnate de Empresas Wayne que, tras el asesinato de sus padres, se convierte en un vigilante de Gotham City. El nombre del personaje combina las referencias de Robert the Bruce, rey escocés, y Anthony Wayne, líder militar de la Revolución estadounidense, ambos vinculados históricamente a la idea de justicia.

Un hombre disfrazado de Batman posa con los puños en alto frente a mesas con figuras de coleccionista y carteles de historietas
Lima recibirá el Batman Day Perú 2026 el 19 y 20 de septiembre con entrada gratuita en la Casona Manya.

Una tradición que ya tiene presencia consolidada en Perú

El Batman Fans Perú Club ha organizado ediciones previas del evento en distintos espacios de la capital, incluyendo participaciones en el Día del Cómic Festival del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, donde el club presentó exhibiciones y charlas por el 85.º aniversario del personaje en 2024. La edición 2026 confirma la continuidad de esta cita anual como parte del calendario de eventos dedicados a la cultura pop en Lima.

El Batman Day Perú 2026 se realizará el 19 y 20 de septiembre en la Casona Manya, con ingreso libre para todos los asistentes.

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