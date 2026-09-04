Perú

¡Hasta siempre, Pancha! Parque de las Leyendas despide a la tapir que llegó rescatada del tráfico de fauna y vivió 20 años en el recinto

Durante su permanencia en el parque, Pancha formó parte de actividades educativas orientadas a explicar las características de los tapires, el tráfico de fauna y la importancia de conservar sus hábitats

Pancha llegó al Parque de las Leyendas en 2005, cuando tenía apenas dos años, luego de ser rescatada del tráfico de fauna silvestre. Composición: Infobae
Pancha llegó al Parque de las Leyendas en 2005, cuando tenía apenas dos años, luego de ser rescatada del tráfico de fauna silvestre. Composición: Infobae
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Durante dos décadas, una tapir hembra formó parte de las actividades educativas del Parque de las Leyendas. Pancha llegó a la institución en 2005, cuando tenía apenas dos años, después de ser rescatada del tráfico de fauna silvestre.

Su presencia permitió que generaciones de visitantes conocieran más sobre los tapires, las amenazas que enfrenta esta especie y las condiciones necesarias para conservar sus espacios naturales. El ejemplar permaneció bajo el cuidado de especialistas durante su permanencia en el parque.

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La despedida ocurrió en la sede de Huachipa. El Parque de las Leyendas recordó a Pancha como una tapir noble y dócil, cualidades que facilitaron su participación en experiencias destinadas a acercar al público al conocimiento de la fauna.

El caso de Pancha se suma a la historia de animales rescatados que permanecen bajo atención especializada en el recinto. En febrero de 2026, el parque informó que entre sus ejemplares se encontraban distintas especies procedentes de rescates vinculados al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Pancha llegó al parque tras ser rescatada

Según información difundida por el Parque de las Leyendas, Pancha llegó en 2005 con dos años de edad, luego de ser rescatada del tráfico de fauna silvestre. Desde ese momento permaneció bajo atención de especialistas de la institución.

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Durante sus 20 años en el parque, el ejemplar participó en experiencias educativas dirigidas a los visitantes. Su comportamiento dócil permitió incorporarla a actividades destinadas a explicar las características de los tapires y las amenazas que afectan a esta especie.

El Parque de las Leyendas señaló que numerosos visitantes tuvieron la oportunidad de conocer a Pancha durante sus recorridos. La institución también destacó el aprendizaje relacionado con la problemática de su especie y la conservación de su hábitat.

En el mensaje de despedida, el parque expresó: “¡Gracias por estos 20 años, Pancha!”. La institución también indicó que cada experiencia compartida con el ejemplar quedaría registrada en la memoria de quienes participaron en esas actividades.

Vivió aproximadamente dos décadas bajo el cuidado de especialistas en el recinto. Municipalidad de Lima
Vivió aproximadamente dos décadas bajo el cuidado de especialistas en el recinto. Municipalidad de Lima

El Parque de las Leyendas reúne fauna rescatada

En febrero de 2026, el Parque de las Leyendas informó que sus instalaciones albergaban más de 3.500 animales. Una parte de estos ejemplares procedía de rescates vinculados al tráfico ilegal de fauna silvestre y recibía alimentación, atención especializada y cuidados veterinarios.

Entre las especies presentes en sus instalaciones se encontraban jaguares, lobos de mar, jirafas, rinocerontes, boas y cocodrilos. El recinto también contaba con un acuario y un aviario, espacios destinados a mostrar distintas especies a los visitantes.

En el área selvática se encontraba Wilson, un capibara que compartía hábitat con especies como el gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, lobo de río, oso perezoso de dos dedos, oso de anteojos, oncilla, armadillo y otorongos.

La sede de Huachipa también contaba con dos crías de ronsoco, mientras que otras áreas del parque albergaban a las jirafas Domingo y Melman y a hipopótamos del Nilo.

Las sedes de San Miguel y Huachipa ofrecen descuento en setiembre

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Durante los fines de semana de setiembre, las familias pueden acceder a un descuento del 50 % en las entradas del Parque de las Leyendas. La promoción se encuentra disponible tanto en la sede de San Miguel como en la de Huachipa.

Según informó Agencia Andina, los boletos con descuento pueden adquirirse por internet o directamente en las boleterías de ambas sedes. La oferta permite elegir cualquiera de los dos espacios para realizar la visita.

Además de las zonas destinadas a la fauna, el parque cuenta con áreas de flora y espacios vinculados al patrimonio arqueológico. La sede de San Miguel integra dentro de sus instalaciones sectores que permiten conocer parte del patrimonio prehispánico de la región.

Las entradas promocionales pueden comprarse de manera virtual mediante el canal habilitado por el Parque de las Leyendas o en las boleterías de las sedes de San Miguel y Huachipa.

El horario de atención informado para el parque es de lunes a domingo, incluidos los feriados, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Este horario corresponde a ambas sedes y permite organizar el recorrido por las áreas de fauna, flora y patrimonio arqueológico disponibles durante la visita.

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