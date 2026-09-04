Empresario secuestrado en Trujillo por ‘Los Pulpos’ hablará este domingo tras ser liberado, anuncia su padre

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El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), secuestrado en la ciudad de Trujillo y posteriormente liberado, romperá su silencio este domingo y ofrecerá sus primeras declaraciones sobre el caso, anunció este jueves su padre, Eleuterio Lara.

“Por el momento, nuestra familia ha decidido no dar ninguna entrevista, ninguna declaración a la prensa. Mi hijo lo va a hacer a partir del día domingo”, afirmó en diálogo con el programa Contracorriente de Willax.

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El padre del empresario fue consultado sobre la versión de la familia de que no se habría pagado dinero para conseguir la liberación de su hijo, en medio de las informaciones que apuntan a que la organización criminal ‘Los Pulpos’ habría exigido un rescate de cinco millones de dólares.

Al respecto, el familiar del empresario mantuvo la prudencia debido a la gravedad de la situación y pidió a la prensa que realice sus propias investigaciones, sin referirse a las gestiones que permitieron que su hijo regresara a casa.

“En el lado de mi familia (está) bien difícil. Si una organización criminal viene por ti es porque tiene un propósito de hacer contigo. Entonces, imagínate nomás, (...) ya está dicho las cosas. Ahora, yo lo que quiero es que ustedes investiguen por su lado”, afirmó.

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