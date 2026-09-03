Marco Rubio anunció una nueva ronda de negociación política en Venezuela entre el gobierno y la oposición

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega con la ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, que no aparece en la imagen, a la Sala de Tratados del Departamento de Estado, el martes 11 de agosto de 2026, en Washington (AP Foto/Tierney L. Cross)

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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el miércoles que la próxima ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Venezuela y la oposición se celebrará dentro de aproximadamente 10 días. La declaración, formulada en una entrevista con la cadena Fox News, llega en medio de una actividad diplomática y económica de Washington sobre Caracas.

“La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días”, afirmó Rubio a la emisora de radio de Fox News, sin precisar fecha exacta ni sede del encuentro.

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El anuncio coincidió con la llegada a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien viajó este miércoles para cerrar un acuerdo bilateral que otorga a Washington el control de aproximadamente un quinto de las reservas petroleras probadas de Venezuela, el país con las mayores del mundo.

El pacto, definido por el presidente estadounidense, Donald Trump, como “el mayor acuerdo petrolero”, concede a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles de crudo. La Casa Blanca precisó que, sin costo para el contribuyente estadounidense, NABEP cedió una participación accionarial del 35% en su empresa matriz a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

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La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, respaldó el acuerdo el martes. Ese mismo día, la petrolera estadounidense Chevron anunció una ampliación de sus operaciones en el país. Wright afirmó a la cadena CNBC que la producción venezolana, actualmente de 1,2 millones de barriles diarios, superará los 2 millones antes de que termine la década.

Fotografía de archivo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE/ Iván Cárdenas

El gobierno liderado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la oposición venezolana celebraron en agosto su primer ciclo de diálogo con miras a una transición política, con delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera. Ese encuentro, impulsado por Washington, tuvo lugar siete meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, en una operación militar que el 3 de enero de 2026 puso fin a más de 25 años de poder chavista en Venezuela.

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Al referirse al calendario de la transición, Rubio comparó el proceso venezolano con las transformaciones políticas de Europa oriental tras la caída del bloque soviético. “No tomará tanto tiempo como en Europa del Este, pero a esa región le hicieron falta cuatro o cinco años para culminar su transición. Aquí podemos lograrlo mucho más rápidamente. Estamos trabajando en ello sin descanso”, declaró el secretario de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió, no obstante, que el proceso excede la mera convocatoria de comicios. “Las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios”, señaló, sin detallar qué otros requisitos exige Washington para reconocer una transición completa.

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Sobre el acuerdo petrolero, Rubio sostuvo que ofrece “ciertas ventajas a corto plazo”, pero subrayó su valor estratégico: garantiza que sea Estados Unidos, y no China, Rusia ni Irán, quien ocupe una posición dominante frente al mayor productor de petróleo del continente americano.

El escepticismo persiste en sectores de la oposición y del chavismo. Diosdado Cabello, ministro del Interior y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, calificó recientemente la negociación como una ganancia para la estabilidad del país, aunque reconoció que “hay sectores opositores que creen que el diálogo es capitulación”.

La próxima cita entre las delegaciones, prevista para dentro de diez días según Rubio, se producirá con Washington ya instalado como actor central de la economía petrolera venezolana y con el control accionarial de Chevron y NABEP consolidado sobre buena parte de los 65.000 millones de barriles cedidos esta semana.

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