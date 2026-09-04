Marco Rubio confirmó visita a Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre: se reunirá con Abelardo de la Espriella para hablar de aranceles y cooperación antidrogas

Marco Rubio viajará a Colombia del 8 al 10 de septiembre para reunirse con Abelardo de la Espriella - crédito Aaron Schwartz/Reuters

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre.

La agenda incluirá una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella y conversaciones sobre el respaldo estadounidense a la respuesta ante el terremoto del 10 de agosto, la lucha contra el narcoterrorismo y la relación comercial bilateral.

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“El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región”, se lee en el comunicado expedido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el caso colombiano, la visita llegará después de los contactos entre De la Espriella y la administración de Donald Trump por los aranceles que afectan a productos del país.

“El secretario de Estado Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en nuestra región”, señaló el comunicado oficial.

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El delegado de la Casa Blanca también tocará el tema del terremoto en el país del 10 de agosto - crédito Gentileza FDI

“Durante el viaje, se reunirá con el nuevo Gobierno de De La Espriella en Colombia, con el presidente Noboa en Ecuador y con el nuevo Gobierno de Fujimori en Perú para dialogar sobre el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto; el refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo que amenaza a nuestro hemisferio; y las ventajas de unas relaciones comerciales más estrechas entre nuestros países”, se añade en el documento.

La Casa Blanca prevé que las conversaciones en Bogotá se concentren en el apoyo de Estados Unidos a la emergencia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia. El Departamento de Estado indicó que Rubio analizará con las autoridades locales la cooperación destinada a la atención posterior al sismo.

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El viaje también incluirá discusiones sobre una “cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo”, según el texto difundido por la diplomacia estadounidense. Washington considera que esa amenaza afecta a todo el hemisferio y busca ampliar los mecanismos de trabajo con sus socios regionales.

La visita de Rubio se producirá en un momento en que el Gobierno colombiano busca recuperar la certificación estadounidense como aliado en la lucha contra las drogas. Colombia perdió esa condición en septiembre pasado, de acuerdo con la información suministrada para esta nota.

Estados Unidos y Colombia abordarán en Bogotá la cooperación antidrogas y la lucha compartida contra el narcoterrorismo - crédito www.state.gov

El encuentro tendrá lugar luego de una conversación telefónica entre De la Espriella y Rubio, durante la cual el presidente colombiano solicitó una suspensión temporal de los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos de Colombia.

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“Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, afirmó De la Espriella semanas atrás. El mandatario sostuvo que existe un trámite para avanzar con esa petición y señaló que había disposición del Gobierno estadounidense para estudiarla.

Así mismo, el Departamento de Estado también incluyó entre los objetivos de la gira los beneficios de una mayor integración comercial entre los países visitados. La administración Trump ha convertido los aranceles en uno de sus principales instrumentos de negociación externa.

Marco Rubio completará la gira con reuniones los presidentes de Ecuador y Perú

Marco Rubio también se reunirá con la presidenta de Perú Keiko Fujimori y el mandatario de Ecuador Daniel Noboa - crédito Tierney L. Cross

Tras su escala en Colombia, Rubio se reunirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y con representantes del nuevo Gobierno de Perú, encabezado por Keiko Fujimori, según anunció el Departamento de Estado.

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“Durante el viaje, el Secretario reafirmará el compromiso de la Administración Trump con un Hemisferio Occidental seguro, próspero y democrático”, concluye el comunicado.

La gira de Marco Rubio por América del Sur también incluirá reuniones en Ecuador con Daniel Noboa y en Perú con representantes del Gobierno de Keiko Fujimori - crédito @statedeptspox/X

El portavoz de la dependencia, Tommy Pigott, señaló en la red social X que el secretario viajará a los tres países para tratar “el apoyo de Estados Unidos a la respuesta de Colombia ante el terremoto, la cooperación mejorada contra el narcoterrorismo y los beneficios de relaciones comerciales más profundas”.

Durante la gira, Rubio reafirmará, según el comunicado, el compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental “seguro, próspero y democrático”.