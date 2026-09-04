Receta de pollo a la olla

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El pollo a la olla es uno de esos platos caseros que forman parte de la cocina peruana cotidiana. Se prepara con presas de pollo cocinadas lentamente en un aderezo lleno de sabor, logrando una carne tierna y una salsa espesa y aromática. Es perfecto para acompañar con arroz blanco, papas o ensalada.

Ingredientes

Para 4 personas:

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4 presas de pollo

1 cebolla roja mediana, picada en cubitos

3 dientes de ajo, picados o molidos

1 cucharada de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de aceite vegetal

1 tomate mediano, picado

1 zanahoria pequeña, cortada en rodajas

½ taza de arvejas

1 hoja de laurel

1 taza de caldo de pollo o agua

½ taza de cerveza negra, opcional

Sal al gusto

1 cucharadita de orégano seco

Perejil o culantro picado para servir

Para acompañar

Arroz blanco graneado

Papas doradas o sancochadas

Ensalada fresca

Cómo preparar pollo a la olla

1. Sazonar el pollo

Lava y seca bien las presas de pollo. Condiméntalas con sal, pimienta y comino. Déjalas reposar durante unos 10 a 15 minutos para que absorban mejor los sabores.

2. Dorar las presas

Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio-alto. Coloca las presas de pollo y dóralas por todos sus lados.

No es necesario cocinarlas completamente en este momento. El objetivo es conseguir una superficie dorada que aporte más sabor al guiso.

Retira el pollo y reserva.

3. Preparar el aderezo

En la misma olla agrega la cebolla y sofríe durante unos minutos hasta que quede transparente.

Añade el ajo, ají amarillo, ají panca, tomate, comino, pimienta y orégano. Cocina durante 5 a 7 minutos, removiendo constantemente.

Este paso es importante porque permite que los ajíes y especias desarrollen todo su sabor.

4. Incorporar el pollo

Regresa las presas de pollo a la olla y mezcla con el aderezo.

Agrega la hoja de laurel y, si deseas un sabor más intenso, incorpora la ½ taza de cerveza negra.

5. Cocinar el pollo a la olla

Añade el caldo o agua hasta cubrir aproximadamente la mitad de las presas.

Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 25 a 30 minutos.

A mitad de la cocción agrega la zanahoria y las arvejas.

6. Espesar la salsa

Destapa la olla durante los últimos minutos y continúa cocinando a fuego medio-bajo para que la salsa reduzca.

Prueba y rectifica la sal.

La salsa debe quedar concentrada, ligeramente espesa y con un color rojizo producto del ají panca.

7. Servir

Sirve el pollo a la olla peruano bien caliente, acompañado de arroz blanco y papas.

Termina con un poco de perejil o culantro picado.

¿Con qué acompañar el pollo a la olla?

Las mejores opciones son:

Arroz blanco graneado , el acompañamiento clásico.

Papas doradas o sancochadas.

Ensalada de cebolla y tomate.

Ensalada de lechuga.

Yuca sancochada o frita.

Plátano frito para una combinación más contundente.

Tiempo de preparación

Rinde: 4 porciones.

Consejos para preparar un buen pollo a la olla

Dora primero el pollo: esto ayuda a conseguir un sabor mucho más profundo.

No apresures el aderezo: cocinar bien la cebolla, ajo y ajíes es clave para el resultado final.

Cocina a fuego bajo: permite que el pollo quede más tierno y absorba los sabores.

No agregues demasiada agua: el pollo también libera sus propios jugos y la salsa debe quedar concentrada.

Usa cerveza negra: es opcional, pero aporta un sabor ligeramente dulce y profundo.

Si utilizas pollo con piel, puedes dorarlo primero y retirar parte de la grasa antes de preparar el aderezo.

Variaciones del pollo a la olla

Pollo a la olla con papa

Puedes agregar papas amarillas o blancas durante los últimos 15 a 20 minutos de cocción. Absorberán parte de la salsa y quedarán muy sabrosas.

Pollo a la olla con cerveza negra

La cerveza negra le proporciona un sabor más intenso y ligeramente dulce. Es una de las variantes más populares para darle profundidad al guiso.

Pollo a la olla con verduras

Puedes incorporar zanahoria, arvejas, vainitas y choclo para convertirlo en un plato más completo.

Preguntas frecuentes

¿Qué parte del pollo es mejor para preparar pollo a la olla?

Las piernas, muslos y encuentros son excelentes porque tienen más jugosidad y soportan muy bien la cocción prolongada.

¿Puedo preparar pollo a la olla sin cerveza?

Sí. Puedes reemplazar la cerveza por caldo de pollo o agua. El plato seguirá quedando sabroso gracias al aderezo de ají panca, ají amarillo, cebolla y ajo.

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¿Cómo hago para que la salsa quede más espesa?

Cocina los últimos minutos con la olla destapada para que el líquido se reduzca. También puedes triturar parte de las verduras del aderezo para darle mayor cuerpo.

¿Se puede preparar con pechuga?

Sí, aunque debes reducir el tiempo de cocción para evitar que la pechuga quede seca. Para esta receta se recomiendan presas con hueso.

Información nutricional aproximada

Por porción, considerando una presa de pollo y salsa:

Calorías: 380 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 14 g

Fibra: 3 g

Los valores son aproximados y pueden variar según las cantidades utilizadas y el acompañamiento.