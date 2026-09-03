¿Realmente las ferias inmobiliarias son tan buenas para comprar un departamento? Ventajas y riesgos a considerar

Estos eventos suelen ofrecer precios promocionales, bonos y opciones de pago que pueden resultar atractivas para quienes buscan adquirir una vivienda. Foto: Arequipa Misti Press

Guardar

Las ferias inmobiliarias pueden convertirse en un punto de partida atractivo para quienes buscan adquirir una vivienda, especialmente porque reúnen en un mismo espacio diversos proyectos y alternativas de financiamiento. Además, estos eventos suelen incluir descuentos, bonificaciones y facilidades de pago que pueden resultar interesantes para los compradores.

Sin embargo, una promoción llamativa no debería ser el único motivo para separar un departamento. La decisión implica revisar aspectos como la ubicación, el precio por metro cuadrado, las condiciones del proyecto y la capacidad de pago del comprador. Eva Pozo, CEO de In Urban, señala algunos de los principales puntos que deben analizarse antes de concretar una operación.

PUBLICIDAD

Comparar antes de tomar una decisión

Uno de los atractivos de estos eventos es que permiten conocer distintas propuestas inmobiliarias sin tener que visitar cada proyecto por separado. Esto facilita la comparación de precios, características y alternativas de financiamiento disponibles en el mercado.

Asimismo, los compradores pueden consultar directamente con asesores sobre aspectos como la cuota inicial, las opciones de crédito y el nivel de endeudamiento que implicaría adquirir una vivienda. Tener esta información en un mismo lugar puede ayudar a identificar qué alternativas se ajustan mejor al presupuesto disponible.

Una oferta atractiva no debería ser el único criterio para decidir la separación de un departamento. Foto: Revista Gana Más

Un descuento no debería definir la compra

Que una inmobiliaria ofrezca una rebaja durante la feria no significa necesariamente que sea la opción más conveniente. Antes de dejarse llevar por una promoción, el comprador debería contrastar el precio por m², el área útil y la distribución del departamento con otras alternativas similares.

PUBLICIDAD

También es necesario considerar la ubicación y las condiciones bajo las cuales se ofrece el inmueble. De esta manera, el descuento puede analizarse dentro del costo total de la vivienda y no como un beneficio aislado.

Documentos y condiciones que deben revisarse

Antes de entregar dinero para separar un departamento, conviene conocer la trayectoria de la inmobiliaria y comprobar la situación legal del proyecto. Entre la documentación que se recomienda revisar figura la copia literal del inmueble, la vigencia de poder del representante que suscribirá la minuta y la licencia de obra vigente.

Las condiciones de la separación también deben quedar claramente establecidas. El comprador debe saber por escrito durante cuánto tiempo se mantiene la reserva y qué sucederá con el dinero entregado si la compraventa finalmente no llega a concretarse.

PUBLICIDAD

Una rebaja durante la feria no necesariamente convierte al proyecto en la alternativa más conveniente. Foto: Nexo Inmobiliario

La cuota inicial no es el único desembolso

El monto necesario para adquirir una vivienda puede ser mayor al previsto si únicamente se toma en cuenta la cuota inicial. A la operación pueden sumarse gastos notariales y registrales, además de pagos relacionados con el mantenimiento del inmueble.

En caso de adquirir una propiedad que no corresponda a una primera venta, también puede generarse el pago del impuesto de alcabala. Identificar estos costos con anticipación permite calcular el desembolso real y evitar que la compra implique una carga financiera superior a la esperada.

¿Conviene una feria o buscar por cuenta propia?

Las ferias inmobiliarias ofrecen como principal ventaja la posibilidad de comparar proyectos y condiciones comerciales en un mismo espacio. En una búsqueda tradicional, ese proceso puede requerir más tiempo y visitas a distintos puntos.

PUBLICIDAD

Aun así, asistir a una feria no obliga a cerrar una operación durante la jornada. Una alternativa es investigar previamente los proyectos que podrían interesar y acudir con criterios definidos. Así, el comprador puede evaluar con mayor calma las promociones que encuentre y determinar si realmente representan una oportunidad.

El costo de la vivienda puede superar lo previsto al considerar, además de la cuota inicial, gastos notariales, registrales y de mantenimiento. Foto: Piura Empresarial

La recomendación de In Urban es que la decisión final considere de manera conjunta el precio, la ubicación, las condiciones de compra y la capacidad real de pago, en lugar de centrarse únicamente en el descuento ofrecido durante el evento.