Perú

Produce cofinanciará hasta con S/ 28.500 a proyectos que impulsen la transición de mypes hacia una economía circular: así puedes postular

ProInnóvate gestionará la convocatoria dirigida a pequeños negocios y cooperativas de cuatro regiones, que podrán financiar iniciativas enfocadas en el aprovechamiento de residuos, el uso eficiente de recursos y la prolongación de la vida útil de sus productos

La convocatoria cuenta con el apoyo de la AECID y estará a cargo de ProInnóvate.
La convocatoria cuenta con el apoyo de la AECID y estará a cargo de ProInnóvate. Foto: Alianza Corporativa
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El Ministerio de la Producción (Produce) puso en marcha el concurso “Implementa tu Iniciativa Circular”, mediante el cual las micro y pequeñas empresas podrán acceder a un cofinanciamiento de hasta S/ 28.500 para desarrollar proyectos vinculados con la economía circular.

La convocatoria cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y será gestionada por ProInnóvate. El programa busca promover que las mype incorporen prácticas más sostenibles en sus procesos y modelos de negocio.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a micro y pequeñas empresas y cooperativas que operen en Lima, Callao, Arequipa o La Libertad. Además, deben desarrollar actividades relacionadas con los sectores textil y confecciones, cuero y calzado, madera y muebles.

Entre las condiciones se encuentra estar legalmente constituida y acreditar al menos un año de funcionamiento continuo. Asimismo, las empresas y cooperativas interesadas debieron registrar durante 2025 ventas de hasta S/ 9 millones 95.000.

La convocatoria está destinada a micro y pequeñas empresas y cooperativas de Lima, Callao, Arequipa y La Libertad.
La convocatoria está destinada a micro y pequeñas empresas y cooperativas de Lima, Callao, Arequipa y La Libertad. Foto: Logística 360

¿Qué proyectos recibirán el cofinanciamiento?

Las propuestas que resulten seleccionadas podrán recibir Recursos No Reembolsables (RNR) por un máximo de S/ 28.500. Este monto podrá cubrir hasta el 80% del costo total de cada iniciativa, por lo que el porcentaje restante deberá ser asumido según las condiciones establecidas en las bases.

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Los proyectos pueden enfocarse en diferentes estrategias de economía circular, como el diseño de productos bajo criterios de circularidad, un uso más eficiente de los recursos, la valorización de residuos y la prolongación de la vida útil de los productos. También se contempla la creación de nuevos modelos de negocio basados en estos principios.

¿Cómo y hasta cuándo se puede postular?

Las empresas interesadas deberán presentar su propuesta de forma virtual mediante la plataforma de ProInnóvate, donde tendrán que adjuntar los documentos solicitados en las bases del concurso.

El plazo para participar culmina el jueves 24 de setiembre a la 1:00 p. m. Los postulantes también pueden revisar los requisitos, las bases y los anexos de la convocatoria de “Implementa tu Iniciativa Circular” antes de enviar su proyecto.

Las empresas interesadas deberán postular de manera virtual a través de la plataforma de ProInnóvate y adjuntar la documentación requerida en las bases del concurso.
Las empresas interesadas deberán postular de manera virtual a través de la plataforma de ProInnóvate y adjuntar la documentación requerida en las bases del concurso. Foto: ProInnóvate

¿Qué es Produce Circular?

Produce Circular es una iniciativa del Ministerio de la Producción creada para reunir y dar visibilidad a las acciones, herramientas y proyectos que desarrolla el sector para promover negocios más sostenibles y eficientes.

A través de esta iniciativa se fomenta la incorporación de prácticas como la optimización de recursos, el aprovechamiento de residuos y la extensión del ciclo de vida de los productos, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y crecimiento de las empresas.

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