Hermanos mueren juntos en la tragedia de Pasamayito: un policía y un estudiante de odontología fueron arrollados mientras iban a trabajar

Un camión se estrelló contra una bodega en Comas y provocó la muerte de tres personas, entre ellas dos hermanos, uno de ellos suboficial de la Policía. Los familiares piden justicia por el accidente. | Exitosa Noticias

Lo que para la familia Icho Robles comenzó como un día común se convirtió, en pocos minutos, en una tragedia irreparable. La mañana del viernes 15 de agosto, Gerson Rafael Icho Robles, de 21 años, estudiante de odontología, salió de su casa en Collique para realizar una entrega de delivery, trabajo que realizaba para cubrir sus gastos de estudio. Ese día lo acompañó su hermano mayor, Edson Rafael Icho Robles, de 30 años, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, quien se encontraba en su día de franco.

Ambos partieron juntos en una motocicleta lineal, sin imaginar que nunca regresarían. Mientras circulaban por la vía Pasamayito, a la altura de la entrada de Collique, un camión cargado con balones de gas perdió el control en una pendiente pronunciada. Según los vecinos, el vehículo ya venía con problemas kilómetros antes y habría sufrido una falla mecánica, posiblemente en el sistema de frenos.

La zona, caracterizada por sus curvas cerradas y pronunciadas bajadas, ha sido escenario de múltiples accidentes. Testigos aseguran que el camión descendía a gran velocidad, cruzó hacia el carril contrario y embistió de frente a la moto en la que viajaban los hermanos, arrastrándolos junto con su cargamento de balones de gas.

En segundos, la vida de Gerson y Edson se apagó.

El último recorrido juntos

Pasamayito fue escenario de la tragedia.

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona muestran a la motocicleta de los hermanos desplazándose a velocidad moderada detrás de una mototaxi. En cuestión de segundos, el camión, descontrolado, invade su carril y provoca el impacto mortal.

Momentos antes, uno de los ocupantes de la cabina del vehículo pesado habría intentado lanzarse en movimiento, resultando gravemente herido. Según el testimonio de vecinos, fue trasladado al hospital Sergio Bernales, donde falleció.

El choque no solo afectó a la moto y a la mototaxi, sino que también impactó contra la fachada de una vivienda, provocando la caída de parte de su estructura y de un poste de luz. Una adolescente que se encontraba en la puerta resultó herida por la caída de los fierros del inmueble.

La Policía y personal de serenazgo llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y auxiliar a las víctimas. Los familiares de los hermanos Icho Robles permanecieron en el sitio durante el levantamiento de los cuerpos, visiblemente conmocionados por la magnitud de la tragedia.

Voces que claman justicia

Obreros tratan de rescatar a las víctimas del accidente en Pasamayito

“Uno de ellos trabaja haciendo deliveries. Se estaba dirigiendo a hacer una entrega y como su hermano estaba de franco, lo acompañó. Los dos han venido, porque si ustedes ven el video, la moto viene despacio, atrás de la mototaxi. El carro es el que bajaba a gran velocidad y los arrastró a los dos”, relató un testigo que conocía a la familia.

Otra vecina expresó entre lágrimas: “Pedimos que esto no quede como una noticia más. Queremos justicia. Si el chofer está vivo, que vaya preso, porque es una irresponsabilidad muy grande. Se ha llevado a dos hijos, no a uno, a dos. ¿Qué madre puede soportar perder a sus dos hijos en un instante?”.

Los vecinos de la zona no solo lamentan esta tragedia, sino que advierten que la vía Pasamayito acumula cerca de 25 accidentes en los últimos años, varios con víctimas mortales. Reclaman a las autoridades implementar medidas urgentes para controlar el tránsito, mejorar la señalización y reforzar la seguridad en la ruta.

Un historial de riesgos en Pasamayito

Trágico accidente en Pasamayito deja 3 fallecidos y varios heridos | Canal N

La vía Pasamayito, que conecta los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en aproximadamente 30 minutos, es utilizada por vehículos de todo tipo, incluidos camiones pesados que buscan un recorrido más rápido que la ruta tradicional. Sin embargo, su infraestructura, con curvas cerradas, pendientes pronunciadas y escasa señalización, la convierte en un tramo de alto riesgo.

Este último accidente se suma a una larga lista de incidentes recientes, incluyendo choques múltiples y despistes que han dejado daños materiales y pérdidas humanas. Los residentes aseguran que las autoridades no han implementado soluciones efectivas pese a los constantes pedidos de intervención.

La muerte de Gerson y Edson Rafael Icho Robles ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos.