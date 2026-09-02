León XIV se reunirá con Milei y con movimientos sociales durante su visita a Argentina

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Buenos Aires, 2 sep (EFE).- La visita que el papa León XIV hará en noviembre próximo a Argentina incluirá misas multitudinarias y reuniones con el presidente argentino, Javier Milei, y representantes de sindicatos y movimientos sociales, entre otras actividades incluidas en la agenda preliminar que por estos días definen enviados de la Santa Sede al país suramericano.

La comitiva vaticana, que llegó a Buenos Aires el pasado domingo y estará en Argentina hasta este jueves, ya se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y con autoridades del Gobierno de Milei y de los diversos distritos que serán escenario de la visita papal.

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León XIV llegará a Buenos Aires en la noche del domingo 8 de noviembre y desarrollará una intensa actividad durante todo el lunes 9 en la capital argentina.

El martes 10 se trasladará a Córdoba (750 kilómetros al norte de Buenos Aires) y el miércoles 11 -último día de su visita- estará en Luján (70 kilómetros al oeste de la capital argentina).

Dentro de este itinerario, el sumo pontífice desplegará una agenda cargada de actividades que, por el momento, es preliminar y cuyo cronograma definitivo será anunciado por el Vaticano en las próximas semanas.

Según informaron fuentes eclesiásticas, en principio, apenas llegado a Buenos Aires, el 8 de noviembre León XIV se reunirá con el presidente Milei, hará un homenaje al general José de San Martín -héroe de la independencia de varios países sudamericanos- y participará de un encuentro con autoridades civiles y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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El lunes 9 León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, una institución católica que acoge a discapacitados situada en Claypole, en la periferia sur de Buenos Aires, y presidirá una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el capitalino barrio de Palermo.

Ese mismo día, participará de un encuentro interreligioso y ecuménico en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina-, y de otro con representantes de sindicatos, movimientos sociales y entidades empresariales en la Universidad Católica Argentina.

Por la noche, el sumo pontífice mantendrá un encuentro con los obispos de Argentina y otros miembros de la Iglesia en la Catedral de Buenos Aires.

En la mañana del martes 10, el papa viajará a Córdoba para presidir una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y participará luego de un encuentro con sacerdotes, religiosos y consagrados.

De regreso en Buenos Aires, en la noche del 10 de noviembre participará de una vigilia con jóvenes, que probablemente se realice también en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 León XIV se trasladará a Luján, para presidir allí una misa a las puertas del principal santuario católico de Argentina, dedicado a la Virgen de Luján, patrona del país suramericano.

La de León XIV será la primera visita de un sumo pontífice a Argentina en casi 40 años.

La última fue la que realizó Juan Pablo II del 6 al 12 de abril de 1987. El itinerario de su viaje apostólico incluyó, además de Buenos Aires, las ciudades de Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Viedma, Mendoza, Córdoba, Salta, Paraná y Rosario. EFE

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