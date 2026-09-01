Perú

Tratado de libre comercio entre Perú y Tailandia se firmaría este año: país es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático

El acuerdo se suma a la agenda comercial del Gobierno, que también contempla la actualización de los tratados vigentes con China y Brasil y negociaciones para concretar un pacto con India

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que la suscripción podría concretarse entre octubre y noviembre.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó que la suscripción podría concretarse entre octubre y noviembre. Foto: Swedish Nomad
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Perú prevé firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Tailandia durante el último trimestre de este año, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El acuerdo ya se encuentra listo para su suscripción y las autoridades vienen coordinando la fecha para concretar el acto.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que la firma podría realizarse en octubre o noviembre. El titular del sector también informó sobre los avances para mejorar los acuerdos comerciales que Perú mantiene con China y Brasil, además de las negociaciones para alcanzar un tratado con India.

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TLC con Tailandia está listo para su firma

Valencia indicó que el acuerdo comercial con Tailandia se encuentra listo para ser firmado y que actualmente se está buscando una fecha para concretar la suscripción. “Está listo para firmar el tratado de libre comercio con Tailandia. Esto deberíamos hacerlo probablemente en el mes de octubre o noviembre, se está buscando fecha”, dijo en declaraciones a Exitosa.

De acuerdo con lo señalado por el ministro, la firma del TLC está prevista para el último trimestre del año. Tailandia es la segunda economía más grande del Sudeste Asiático.

Valencia señaló que el acuerdo comercial con Tailandia está listo para firmarse y que se coordina la fecha para su suscripción.
Valencia señaló que el acuerdo comercial con Tailandia está listo para firmarse y que se coordina la fecha para su suscripción. Foto: Explore Worldwide

Perú trabaja en la mejora de acuerdos con China y Brasil

El titular del Mincetur también informó que se viene trabajando en la mejora del acuerdo comercial con China, país que actualmente es el principal socio comercial del Perú. Asimismo, indicó que existe un proceso para optimizar el acuerdo vigente con Brasil.

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“Con Brasil tenemos un acuerdo comercial que ha funcionado muy bien, nuestro intercambio con Brasil ha crecido hasta significar 500,000 millones de dólares de intercambio. Todavía es deficitario porque le compramos más de lo que le vendemos, pero es importante que comencemos a venderles servicios logísticos y tenemos en proceso la mejora de ese acuerdo”, comentó.

India es otro de los mercados en negociación

Valencia señaló que Perú también mantiene en proceso una negociación para alcanzar un acuerdo comercial con India. El ministro destacó la importancia de este mercado y lo calificó como “el mercado más grande hoy en día”.

La negociación con India se suma a los procesos relacionados con los acuerdos comerciales que Perú busca fortalecer o ampliar. En ese contexto, el Gobierno también plantea incrementar la oferta peruana de servicios hacia otros países.

Valencia indicó que Perú negocia un acuerdo comercial con India, mercado que consideró el más grande actualmente.
Valencia indicó que Perú negocia un acuerdo comercial con India, mercado que consideró el más grande actualmente. Foto: Logística 360

Mincetur busca impulsar exportación de servicios y turismo de convenciones

El ministro sostuvo que Perú debe continuar promoviendo la oferta de servicios hacia el extranjero. Entre las actividades que mencionó se encuentran los servicios de traducción, logística y call center.

“Desde el Perú se hacen servicios de traducción, de logística, de call center. El Perú tiene que aprovechar su posicionamiento geográfico. Hay que seguir impulsando el turismo de convenciones, no solo en Lima, también en Arequipa, Cusco y en el norte donde hay centros de convenciones”, puntualizó.

Valencia también resaltó el potencial del turismo de convenciones como una actividad que puede generar ingresos. En ese sentido, mencionó a Lima, Arequipa, Cusco y ciudades del norte que cuentan con centros de convenciones.

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