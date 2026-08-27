Detienen en Perú a un venezolano buscado por un intento de feminicidio en Chile

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Lima, 27 ago (EFE).- La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en el distrito de Villa El Salvador, en el sur de Lima, al venezolano Ansony Yosué Rondón Chacín, quien era buscado por la justicia de Chile por intento de feminicidio e incendio, según informó este jueves el ministerio peruano del Interior.

Rondón registraba una notificación roja de Interpol y era buscado por la justicia chilena por los presuntos delitos de feminicidio íntimo frustrado e incendio en lugar habitado, señaló el ministerio peruano -en su cuenta de la red social X-.

"La PNP no da tregua a quienes intentan evadir la justicia", afirmó la alerta policial que compartió imágenes del detenido en la sede policial de Interpol en Lima.

El ataque de Rondón se produjo el pasado 4 de agosto en Santiago de Chile cuando ingresó a la casa de su expareja y la roció con gasolina a ella, a su hija y a una sobrina, y les prendió fuego, lo que les provocó múltiples heridas.

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Al momento de su captura, la víspera en Villa El Salvador, Rondón tenía también quemaduras en una de las manos.

El jefe de la Interpol en Lima, Hans Ruiz, declaró -a la prensa- que el detenido será trasladado a un juzgado penal del sur de la capital para dar inicio a los trámites de extradición pasiva a Chile, lo que implica que una delegación de la Interpol de ese país vecino acudirá a Lima para trasladar al imputado. EFE

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