Ahora sí: el 80% de los fondos de AFOCAT irá exclusivamente al pago de indemnizaciones, ¿subirán los precios?

La regulación anterior del CAT destinaba el 80% a la Cuenta Pagadora, pero no precisaba el uso del resto de los fondos ni su separación.

Guardar

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha introducido una modificación clave en el manejo de los fondos de las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT).

A partir de ahora, el 80% del dinero recaudado por la emisión del Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) deberá destinarse exclusivamente al pago de indemnizaciones a las víctimas de accidentes y a los aportes legales exigidos por la normativa, mientras que el 20% restante solo podrá cubrir gastos administrativos, en una cuenta separada.

Esta adecuación, según fuentes regulatorias, no implica un aumento en los precios de los certificados, sino una redistribución interna y mayor control sobre el destino de los fondos.

PUBLICIDAD

Cambio en la distribución: mayor protección para los asegurados

Antes de esta reforma, la normativa sugería que el 80% de los aportes por CAT debía ir a la llamada “Cuenta Pagadora”, pero no se detallaba el destino del 20% restante ni existía la obligación de separar los fondos en cuentas distintas.

Esta situación permitía cierta flexibilidad y dificultaba el control sobre los recursos, lo que en ocasiones derivaba en el uso de fondos destinados a indemnizaciones para cubrir gastos operativos o de gestión.

Ahora, con la nueva regulación, la SBS exige de manera expresa que el 80% de los ingresos por CAT se deposite en la Cuenta Pagadora y sea utilizado únicamente para el pago de indemnizaciones y aportes legales. El 20% restante deberá dirigirse a una cuenta diferente, destinada exclusivamente a los gastos administrativos de la AFOCAT.

PUBLICIDAD

La SBS busca evitar que fondos previstos para indemnizaciones por accidentes de tránsito se desvíen a gastos operativos o de gestión.

Nuevos controles y fiscalización

La resolución también refuerza la exigencia de trazabilidad y control. Toda operación relacionada con el 80% de los fondos debe estar debidamente registrada y documentada, y la cuenta pagadora debe estar acreditada ante el fiduciario correspondiente.

La normativa obliga a las asociaciones a implementar auditorías y controles internos estrictos, lo que permitirá una supervisión más efectiva tanto por parte de la SBS como de los propios asegurados.

Con la nueva estructura, quienes resulten afectados en un accidente de tránsito y cuenten con un CAT podrán tener mayor certeza de que los fondos estarán disponibles cuando los necesiten.

El dinero recaudado ya no podrá ser utilizado para otros fines distintos a la indemnización y los aportes establecidos por ley, lo que representa un avance en la protección de los derechos de los asegurados y en la confianza hacia el sistema de fondos contra accidentes.

PUBLICIDAD

La medida incorpora auditorías y controles internos para facilitar la supervisión de la SBS y fortalecer la confianza de los asegurados con CAT.

¿Qué es AFOCAT?

La AFOCAT (Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito) es una entidad peruana que agrupa fondos creados por asociaciones regionales, orientados a cubrir a los ocupantes y terceros afectados en accidentes de tránsito, especialmente en vehículos de transporte público regional que no cuentan con SOAT.

Su función principal es garantizar atención médica, indemnizaciones y compensaciones por lesiones o fallecimiento, mediante el pago de un Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT). A diferencia del SOAT, la AFOCAT opera principalmente en zonas específicas del país y está regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.