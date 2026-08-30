Perú

Última encuesta de Ipsos en Miraflores y CPI en el Callao para las elecciones regionales y municipales 2026

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, nuevos sondeos de Ipsos y CPI publicados por Perú 21 y difundidos por RPP muestran las preferencias electorales en Miraflores y el Callao, así como los principales problemas que perciben los ciudadanos

Miraflores y el Callao
Miraflores y el Callao
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El domingo 4 de octubre de 2026, el Perú elegirá a más de 13 mil autoridades entre alcaldes, regidores y gobernadores para el periodo 2027-2030. En este contexto, las últimas encuestas de Ipsos (Miraflores) y CPI (Callao) revelan las tendencias de voto y las preocupaciones ciudadanas en dos de las plazas políticas más observadas del país.

Miraflores: intención de voto e inquietudes ciudadanas

La encuesta realizada por Ipsos, publicada por el diario Perú 21, muestra que el principal problema percibido en Miraflores es el tráfico vehicular (53%), seguido por la delincuencia/inseguridad ciudadana (44%) y la contaminación sonora (37%). También destacan la falta de estacionamientos (35%) y la corrupción en las autoridades municipales (24%).

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En cuanto a la intención de voto para la alcaldía, Ipsos registra el siguiente escenario:

  • Jorge Muñoz (Avanza País): 30%
  • Alessio Cantella (Renovación Popular): 16%
  • Alexander Von Ehren (Somos Perú): 14%
  • Mario Otiniano (Partido Morado): 8%
  • José Portugal (Partido del Buen Gobierno): 4%
  • Ricardo Giesecke (Ahora Nación): 3%
  • María Ferreyros (Partido Popular Cristiano - PPC): 3%
  • Carlos Zúñiga Arce (Acción Popular): 2%
  • Daniel Rodríguez (Libertad Popular): 1%
  • Blanco/viciado/ninguno: 5%
  • No precisa: 14%
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 13 abril
Jorge Muñoz Wells nació en Lima y forjó una carrera pública marcada por la gestión municipal, alcanzando la alcaldía en un contexto de grandes retos urbanos. (Andina)

Región Callao: preferencias para el Gobierno Regional

La encuesta de CPI difundida por RPP muestra la intención de voto para la gobernación regional del Callao:

  • Pedro Spadaro (Renovación Popular): 42.7%
  • Miguel Cordano (Fuerza Popular): 11.8%
  • Dante Mandriotti (Acción Popular): 6.9%
  • Ismael Paredes (Somos Perú): 3.1%
  • José Sosa Dulanto (PPC): 1.5%
  • Otro candidato: 4.6%
  • Blanco/viciado: 10.3%
  • Indeciso: 17.6%
Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, presenta renuncia para postular en comicios regionales. (Foto: Agencia Andina)
Pedro Spadaro. (Foto: Agencia Andina)

Callao provincia: intención de voto para la alcaldía

Para la provincia del Callao, la encuesta de CPI arroja los siguientes resultados:

  • César Pérez (Renovación Popular): 26.8%
  • Josseline Garrido (Fuerza Popular): 13.8%
  • Guillermo Aguilar (Somos Perú): 9.3%
  • Oswaldo Acevedo (Fuerza Moderna): 2.1%
  • Otros candidatos: 1.8%
  • Blanco/viciado: 15.4%
  • Indeciso: 30.8%

Distritos del Callao: cómo marchan las preferencias

Bellavista

  • Iván Rivadeneyra (Avanza País): 31.6%
  • Renzo Pérez (Fuerza Popular): 17.5%
  • Fernando Llanos (Renovación Popular): 15.7%
  • Julio César Puntriano (Somos Perú): 6.4%
  • Víctor Gálvez (Acción Popular): 6.1%
  • Otros y blanco/viciado/indeciso: 22.7%

Carmen de la Legua

  • Daniel Lecca Rubio (Renovación Popular): 28.9%
  • Juan De Dios Gavilano (Fuerza Popular): 16.4%
  • Raúl Odar (Avanza País): 12.5%
  • Ricce Javier Tenorio (Primero la Gente): 1.8%
  • Otros, blanco/viciado/indeciso: 40.4%

La Perla

  • Giulliana Romero (Renovación Popular): 46.0%
  • Edgar Begazo (Fuerza Popular): 16.3%
  • Pedro López (APP): 9.6%
  • Otros, blanco/viciado/indeciso: 28.1%

La Punta

  • María Soledad Gabilondo (Partido Unidad y Paz): 37.9%
  • Renzo Figallo (Renovación Popular): 20.4%
  • José Risi (PPC): 13.1%
  • Otros, blanco/viciado/indeciso: 28.6%

Mi Perú

  • Katia Santamaría (Renovación Popular): 56.3%
  • Jade Vega (Avanza País): 16.9%
  • Mireya Bonilla (Fuerza Popular): 9.7%
  • Otros, blanco/viciado/indeciso: 17.1%

Ficha técnica de las encuestas

Ipsos Miraflores: Universo de hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Miraflores. Se aplicaron 300 encuestas cara a cara en hogares, con margen de error de ±5.7% y nivel de confianza de 95%. El trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 24 de agosto de 2026, y los resultados fueron ponderados por NSE y edad; supervisión virtual en el 30% de la muestra.

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CPI Callao: Incluye a la población urbana mayor de 18 años en la provincia constitucional del Callao, en 7 distritos. Se realizaron 1,700 entrevistas para la Región y Provincia, con márgenes de error de 2.4%; en los distritos, la muestra y el error varían: Bellavista (250, 6.2%), Carmen de la Legua (200, 6.9%), La Perla (250, 6.2%), La Punta (100, 9.8%), Mi Perú (200, 6.9%), Ventanilla (300, 5.7%). Nivel de confianza del 95.5%. El campo se realizó del 18 al 23 de agosto de 2026. La encuesta fue financiada por CPI y multiclientes.

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