Última encuesta de Ipsos en Miraflores y CPI en el Callao para las elecciones regionales y municipales 2026

Miraflores y el Callao

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El domingo 4 de octubre de 2026, el Perú elegirá a más de 13 mil autoridades entre alcaldes, regidores y gobernadores para el periodo 2027-2030. En este contexto, las últimas encuestas de Ipsos (Miraflores) y CPI (Callao) revelan las tendencias de voto y las preocupaciones ciudadanas en dos de las plazas políticas más observadas del país.

Miraflores: intención de voto e inquietudes ciudadanas

La encuesta realizada por Ipsos, publicada por el diario Perú 21, muestra que el principal problema percibido en Miraflores es el tráfico vehicular (53%), seguido por la delincuencia/inseguridad ciudadana (44%) y la contaminación sonora (37%). También destacan la falta de estacionamientos (35%) y la corrupción en las autoridades municipales (24%).

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En cuanto a la intención de voto para la alcaldía, Ipsos registra el siguiente escenario:

Jorge Muñoz (Avanza País) : 30% : 30%

Alessio Cantella (Renovación Popular) : 16%

Alexander Von Ehren (Somos Perú) : 14%

Mario Otiniano (Partido Morado) : 8%

José Portugal (Partido del Buen Gobierno) : 4%

Ricardo Giesecke (Ahora Nación) : 3%

María Ferreyros (Partido Popular Cristiano - PPC) : 3%

Carlos Zúñiga Arce (Acción Popular) : 2%

Daniel Rodríguez (Libertad Popular) : 1%

Blanco/viciado/ninguno : 5%

No precisa: 14%

Jorge Muñoz Wells nació en Lima y forjó una carrera pública marcada por la gestión municipal, alcanzando la alcaldía en un contexto de grandes retos urbanos. (Andina)

Región Callao: preferencias para el Gobierno Regional

La encuesta de CPI difundida por RPP muestra la intención de voto para la gobernación regional del Callao:

Pedro Spadaro (Renovación Popular) : 42.7%

Miguel Cordano (Fuerza Popular) : 11.8%

Dante Mandriotti (Acción Popular) : 6.9%

Ismael Paredes (Somos Perú) : 3.1%

José Sosa Dulanto (PPC) : 1.5%

Otro candidato : 4.6%

Blanco/viciado : 10.3%

Indeciso: 17.6%

Pedro Spadaro. (Foto: Agencia Andina)

Callao provincia: intención de voto para la alcaldía

Para la provincia del Callao, la encuesta de CPI arroja los siguientes resultados:

César Pérez (Renovación Popular) : 26.8%

Josseline Garrido (Fuerza Popular) : 13.8%

Guillermo Aguilar (Somos Perú) : 9.3%

Oswaldo Acevedo (Fuerza Moderna) : 2.1%

Otros candidatos : 1.8%

Blanco/viciado : 15.4%

Indeciso: 30.8%

Distritos del Callao: cómo marchan las preferencias

Bellavista

Iván Rivadeneyra (Avanza País) : 31.6%

Renzo Pérez (Fuerza Popular) : 17.5%

Fernando Llanos (Renovación Popular) : 15.7%

Julio César Puntriano (Somos Perú) : 6.4%

Víctor Gálvez (Acción Popular) : 6.1%

Otros y blanco/viciado/indeciso: 22.7%

Carmen de la Legua

Daniel Lecca Rubio (Renovación Popular) : 28.9%

Juan De Dios Gavilano (Fuerza Popular) : 16.4%

Raúl Odar (Avanza País) : 12.5%

Ricce Javier Tenorio (Primero la Gente) : 1.8%

Otros, blanco/viciado/indeciso: 40.4%

La Perla

Giulliana Romero (Renovación Popular) : 46.0%

Edgar Begazo (Fuerza Popular) : 16.3%

Pedro López (APP) : 9.6%

Otros, blanco/viciado/indeciso: 28.1%

La Punta

María Soledad Gabilondo (Partido Unidad y Paz) : 37.9%

Renzo Figallo (Renovación Popular) : 20.4%

José Risi (PPC) : 13.1%

Otros, blanco/viciado/indeciso: 28.6%

Mi Perú

Katia Santamaría (Renovación Popular) : 56.3%

Jade Vega (Avanza País) : 16.9%

Mireya Bonilla (Fuerza Popular) : 9.7%

Otros, blanco/viciado/indeciso: 17.1%

Ficha técnica de las encuestas

Ipsos Miraflores: Universo de hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Miraflores. Se aplicaron 300 encuestas cara a cara en hogares, con margen de error de ±5.7% y nivel de confianza de 95%. El trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 24 de agosto de 2026, y los resultados fueron ponderados por NSE y edad; supervisión virtual en el 30% de la muestra.

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CPI Callao: Incluye a la población urbana mayor de 18 años en la provincia constitucional del Callao, en 7 distritos. Se realizaron 1,700 entrevistas para la Región y Provincia, con márgenes de error de 2.4%; en los distritos, la muestra y el error varían: Bellavista (250, 6.2%), Carmen de la Legua (200, 6.9%), La Perla (250, 6.2%), La Punta (100, 9.8%), Mi Perú (200, 6.9%), Ventanilla (300, 5.7%). Nivel de confianza del 95.5%. El campo se realizó del 18 al 23 de agosto de 2026. La encuesta fue financiada por CPI y multiclientes.