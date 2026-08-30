Última encuesta de Ipsos en Miraflores y CPI en el Callao para las elecciones regionales y municipales 2026

El domingo 4 de octubre de 2026, el Perú elegirá a más de 13 mil autoridades entre alcaldes, regidores y gobernadores para el periodo 2027-2030. En este contexto, las últimas encuestas de Ipsos (Miraflores) y CPI (Callao) revelan las tendencias de voto y las preocupaciones ciudadanas en dos de las plazas políticas más observadas del país.
Miraflores: intención de voto e inquietudes ciudadanas
La encuesta realizada por Ipsos, publicada por el diario Perú 21, muestra que el principal problema percibido en Miraflores es el tráfico vehicular (53%), seguido por la delincuencia/inseguridad ciudadana (44%) y la contaminación sonora (37%). También destacan la falta de estacionamientos (35%) y la corrupción en las autoridades municipales (24%).
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En cuanto a la intención de voto para la alcaldía, Ipsos registra el siguiente escenario:
- Jorge Muñoz (Avanza País): 30%
- Alessio Cantella (Renovación Popular): 16%
- Alexander Von Ehren (Somos Perú): 14%
- Mario Otiniano (Partido Morado): 8%
- José Portugal (Partido del Buen Gobierno): 4%
- Ricardo Giesecke (Ahora Nación): 3%
- María Ferreyros (Partido Popular Cristiano - PPC): 3%
- Carlos Zúñiga Arce (Acción Popular): 2%
- Daniel Rodríguez (Libertad Popular): 1%
- Blanco/viciado/ninguno: 5%
- No precisa: 14%
Región Callao: preferencias para el Gobierno Regional
La encuesta de CPI difundida por RPP muestra la intención de voto para la gobernación regional del Callao:
- Pedro Spadaro (Renovación Popular): 42.7%
- Miguel Cordano (Fuerza Popular): 11.8%
- Dante Mandriotti (Acción Popular): 6.9%
- Ismael Paredes (Somos Perú): 3.1%
- José Sosa Dulanto (PPC): 1.5%
- Otro candidato: 4.6%
- Blanco/viciado: 10.3%
- Indeciso: 17.6%
Callao provincia: intención de voto para la alcaldía
Para la provincia del Callao, la encuesta de CPI arroja los siguientes resultados:
- César Pérez (Renovación Popular): 26.8%
- Josseline Garrido (Fuerza Popular): 13.8%
- Guillermo Aguilar (Somos Perú): 9.3%
- Oswaldo Acevedo (Fuerza Moderna): 2.1%
- Otros candidatos: 1.8%
- Blanco/viciado: 15.4%
- Indeciso: 30.8%
Distritos del Callao: cómo marchan las preferencias
Bellavista
- Iván Rivadeneyra (Avanza País): 31.6%
- Renzo Pérez (Fuerza Popular): 17.5%
- Fernando Llanos (Renovación Popular): 15.7%
- Julio César Puntriano (Somos Perú): 6.4%
- Víctor Gálvez (Acción Popular): 6.1%
- Otros y blanco/viciado/indeciso: 22.7%
Carmen de la Legua
- Daniel Lecca Rubio (Renovación Popular): 28.9%
- Juan De Dios Gavilano (Fuerza Popular): 16.4%
- Raúl Odar (Avanza País): 12.5%
- Ricce Javier Tenorio (Primero la Gente): 1.8%
- Otros, blanco/viciado/indeciso: 40.4%
La Perla
- Giulliana Romero (Renovación Popular): 46.0%
- Edgar Begazo (Fuerza Popular): 16.3%
- Pedro López (APP): 9.6%
- Otros, blanco/viciado/indeciso: 28.1%
La Punta
- María Soledad Gabilondo (Partido Unidad y Paz): 37.9%
- Renzo Figallo (Renovación Popular): 20.4%
- José Risi (PPC): 13.1%
- Otros, blanco/viciado/indeciso: 28.6%
Mi Perú
- Katia Santamaría (Renovación Popular): 56.3%
- Jade Vega (Avanza País): 16.9%
- Mireya Bonilla (Fuerza Popular): 9.7%
- Otros, blanco/viciado/indeciso: 17.1%
Ficha técnica de las encuestas
Ipsos Miraflores: Universo de hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Miraflores. Se aplicaron 300 encuestas cara a cara en hogares, con margen de error de ±5.7% y nivel de confianza de 95%. El trabajo de campo se realizó entre el 20 y el 24 de agosto de 2026, y los resultados fueron ponderados por NSE y edad; supervisión virtual en el 30% de la muestra.
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CPI Callao: Incluye a la población urbana mayor de 18 años en la provincia constitucional del Callao, en 7 distritos. Se realizaron 1,700 entrevistas para la Región y Provincia, con márgenes de error de 2.4%; en los distritos, la muestra y el error varían: Bellavista (250, 6.2%), Carmen de la Legua (200, 6.9%), La Perla (250, 6.2%), La Punta (100, 9.8%), Mi Perú (200, 6.9%), Ventanilla (300, 5.7%). Nivel de confianza del 95.5%. El campo se realizó del 18 al 23 de agosto de 2026. La encuesta fue financiada por CPI y multiclientes.
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