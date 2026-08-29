Perú

Efemérides hoy 29 de agosto: fundaciones, violencia política y cultura digital marcan episodios clave en la historia del Perú

Diversos acontecimientos sucedieron en esta jornada, desde la fundación de Nazca y la creación de la Universidad del Altiplano hasta la masacre de Marcas y la consolidación del Día Mundial del Gamer

Una maqueta antigua, libros con escudo, una libreta abierta, la bandera de Perú y un mando de videojuego sobre una mesa.
Objetos históricos, universitarios y contemporáneos representan las efemérides del 29 de agosto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 29 de agosto ha quedado registrado en la historia peruana como una fecha que concentra hitos de carácter fundacional, educativo, social, político y cultural. El 29 de agosto reúne en Perú una secuencia de hechos que atraviesa casi dos siglos, desde la fundación de Nazca en 1821 hasta la instauración del Día Mundial del Gamer en 2008, pasando por episodios que marcaron la vida política y social como el Tacnazo de 1975 y la masacre de Marcas en 1985. A lo largo de estos casi doscientos años, la fecha ha servido de escenario para acontecimientos que reflejan la diversidad de la experiencia peruana, desde la reorganización territorial tras la independencia hasta la irrupción de la violencia política y el avance de la cultura digital global.

El 29 de agosto en la historia: fundación de Nazca y creación de la Universidad del Altiplano

El primer gran acontecimiento vinculado al 29 de agosto se remonta a 1821, cuando Nazca fue fundada oficialmente como parte de la reorganización nacional posterior a la proclamación de la independencia. Este acto administrativo otorgó a la actual región de Ica un papel destacado en el desarrollo político y económico del sur peruano. La identidad de Nazca se consolidó no solo por su importancia territorial, sino también por su proximidad a las conocidas líneas del desierto, integrando este patrimonio a la naciente República.

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Una denuncia ciudadana alertó sobre presuntas actividades irregulares dentro del Sector Chauchilla, en la reserva arqueológica de Nasca. Composición: Infobae
Una denuncia ciudadana alertó sobre presuntas actividades irregulares dentro del Sector Chauchilla, en la reserva arqueológica de Nasca. Composición: Infobae

Treinta y cinco años después, en 1856, la fecha volvió a cobrar relevancia con la fundación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Concebida para fortalecer la formación académica en el sur del país, la institución se transformó en un motor del desarrollo científico, tecnológico, cultural y social en la región altiplánica. Según documentos institucionales, la universidad se consolidó como referente académico y contribuyó al crecimiento de la educación pública en el Perú.

El impacto de estos dos procesos fundacionales se extendió a lo largo de las décadas, permitiendo que el 29 de agosto sea recordado tanto por la afirmación de la identidad regional como por el impulso a la educación superior y la investigación.

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Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 29 agosto
Desde 1856, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno es referente académico y motor de desarrollo regional, contribuyendo al progreso cultural, social y científico del sur peruano. (Andina)

Violencia política: el Tacnazo de 1975 y la masacre de Marcas de 1985

La esfera política y social también encuentra en el 29 de agosto una fecha de inflexión. En 1975, el día estuvo marcado por el Tacnazo, una sublevación militar encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez en la ciudad de Tacna. El levantamiento derrocó al presidente Juan Velasco Alvarado y puso fin a la primera etapa de la Revolución Peruana, iniciada en 1968. Morales Bermúdez asumió entonces la presidencia, abriendo una segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y orientando la política hacia medidas más moderadas en lo económico y social.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 29 agosto
El levantamiento militar del 29 de agosto de 1975, conocido como el ‘Tacnazo’, provocó el derrocamiento de Velasco y abrió una transición hacia políticas más moderadas en el país. (Diario La Razón)

Una década más tarde, el 29 de agosto volvió a estar asociado con la violencia, esta vez en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. En 1985, entre 30 y 35 miembros de Sendero Luminoso ingresaron al poblado de Marcas, en Huancavelica. El enfrentamiento resultó en la muerte de ocho pobladores y dos insurgentes. El episodio se recuerda por la resistencia de los comuneros, quienes utilizaron hondas, cuchillos y una escopeta para defenderse. El hecho se inscribió en uno de los periodos más oscuros de la violencia política en el país y permanece en la memoria local como una muestra de la capacidad de autodefensa campesina.

Masacre Marcas – Huancavelica – Sendero Luminoso – Perú – historias – 29 agosto
En la noche del 29 de agosto, Sendero Luminoso desató su crueldad en Marcas, torturando a dos comuneros durante su incursión. La brutalidad del ataque marcó a la comunidad. (Revista Gente)

“Los comuneros se defendieron con hondas, cuchillos y una escopeta frente al ataque”, afirman testimonios recogidos por fuentes locales. La masacre de Marcas dejó huella en la historia de Huancavelica y evidenció el costo humano del conflicto armado interno.

Una cruz de madera con cartel junto a piedras, y una banca con una mochila, libros y la bandera peruana frente a casas y montañas.
Una cruz conmemorativa rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Marcas de 1983 en un poblado rural de Huancavelica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo Belmont y la expansión de la cultura gamer

El 29 de agosto también coincide con el nacimiento de personalidades influyentes y nuevas formas de conmemoración. En 1945 nació en Lima Ricardo Belmont Cassinelli, empresario, comunicador y político. Belmont fundó la Red Bicolor de Comunicaciones (RBC) y se convirtió en figura clave de la televisión nacional. Durante la década de 1990, ejerció como alcalde de Lima y desarrolló una intensa actividad pública, que abarcó la política, los medios de comunicación, proyectos urbanos y campañas filantrópicas.

Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)
Candidatura de Ricardo Belmont Cassinelli se desarrolla entre investigaciones y críticas por caso RBC. (Foto: JNE)

A partir de 2008, la fecha adquirió una dimensión global con la instauración del Día Mundial del Gamer. Impulsada por revistas especializadas en videojuegos, la conmemoración reconoce la expansión de la industria gamer y su influencia en la cultura contemporánea. La efeméride funciona como un espacio para que las comunidades compartan experiencias, compitan y celebren los avances tecnológicos que han cambiado la manera de jugar y de relacionarse en entornos digitales.

Scofield, Wits y ElMisho conquistaron Games of the Future 2026 con PlayTime. Andina
Scofield, Wits y ElMisho conquistaron Games of the Future 2026 con PlayTime. Andina

“La conmemoración destaca la creatividad, el entretenimiento y la innovación asociados a los videojuegos”, señalan organizadores del evento. Esta celebración refleja el peso de los videojuegos en la vida cotidiana y su papel en la economía digital.

Objetos antiguos como pergaminos, pluma y vasija a la izquierda, y una computadora portátil con un mando de videojuegos a la derecha.
Un escritorio dividido ilustra el paso de la historia antigua y académica peruana hacia la era tecnológica moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una fecha, múltiples lecturas

El 29 de agosto, a través de estos episodios, ofrece un panorama de la historia peruana en sus dimensiones fundacionales, educativas, políticas, sociales y culturales. Cada uno de los hechos asociados a la fecha —desde la fundación de ciudades y universidades hasta episodios de violencia y la celebración de nuevas formas de identidad digital— resume un aspecto de la complejidad del país. Las cifras y testimonios condensan el peso histórico de una jornada que, durante casi dos siglos, ha sido escenario de transformación, conflicto, memoria y celebración.

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