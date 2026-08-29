Walt Wizard presentó la escultura del papa León XIV hiperrealista que será exhibida próximamente junto a otras estatuas

El artista Walt Wizard revela los secretos detrás de sus creaciones hiperrealistas, incluyendo una impactante escultura del Papa León XIV. Conoce el minucioso trabajo de investigación y el equipo de artesanos que hacen posible este nivel de realismo. | Canal N

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El artista peruano Walt Wizard presentó una estatua hiperrealista a tamaño real del papa León XIV, una pieza que reproduce con minuciosidad distintos rasgos físicos y elementos de la vestimenta del pontífice. La creación formará parte de “Perú: Rostros de fe y valentía”, una exhibición itinerante que reunirá representaciones de figuras religiosas y personajes emblemáticos de la historia nacional.

La escultura incorpora detalles como el crucifijo y el anillo de San Pedro. Su elaboración también requirió un trabajo especializado para reproducir las prendas y accesorios que utiliza el Santo Padre. Sastres, zapateros y otros profesionales participaron en un proceso que buscó mantener la mayor fidelidad posible en cada componente de la figura.

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Para Wizard, este tipo de creación va más allá de una labor artística. “Para mí no es un trabajo, es una pasión; es algo que realizo con mucho amor”, explicó, ante las cámaras de Canal N, al referirse al proceso que siguió para dar forma a la representación del pontífice.

El primer paso consiste en estudiar al personaje y recopilar información que permita reconstruirlo con precisión. En este caso, el artista recurrió a fotografías de alta calidad y a una imagen que conserva junto a León XIV. Ese registro le permitió contar con una referencia directa para determinar la estatura del papa y establecer las proporciones de la escultura.

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El artista peruano Walt Wizard presenta un adelanto de su exhibición inmersiva 'Perú: Rostros de Fe y Valentía', donde estatuas hiperrealistas de héroes nacionales y figuras religiosas cobran vida con un detalle impresionante. | Canal N

“Con toda esa información hacemos un plano a escala, como si estuviéramos construyendo un edificio”, detalló Wizard. A partir de allí se define la estructura y se establecen las medidas que tendrá cada parte del cuerpo. El análisis comprende, además, aspectos como la tonalidad de la piel, el color de los ojos, el cabello y sus características particulares.

La apariencia final depende también de elementos que pueden parecer secundarios, pero que resultan determinantes para conseguir el parecido. El corte de cabello, las facciones y la vestimenta son estudiados por separado antes de ser incorporados a la pieza. “No se trata solamente de que se parezca el rostro; también cuentan el cabello, el corte y la vestimenta”, precisó el escultor al medio.

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Desde la aplicación de la pintura con aerógrafo hasta la inserción de cada cabello, este video muestra los detalles que transforman la silicona en una obra de arte asombrosamente realista del papa León XIV. | Instagram / Walt Wizard

La muestra también incluirá representaciones de personajes que forman parte de la memoria histórica del país, entre ellos José Abelardo Quiñones, Miguel Grau y Andrés Avelino Cáceres. La figura del mariscal destaca por su imponente tamaño, con una altura aproximada de 1,93 metros, además de un uniforme elaborado para recrear su apariencia.

La propuesta todavía se encuentra en etapa de organización. El equipo de Wizard mantiene conversaciones para definir el primer espacio que recibirá las esculturas y posteriormente establecer un recorrido por diferentes ciudades. “Estamos buscando el lugar ideal, porque queremos que la exhibición llegue a las principales ciudades del país”, indicó.

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El proceso de creación involucró a especialistas de diferentes oficios, como sastres y zapateros, encargados de recrear las prendas y complementos característicos de León XIV - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Uno de los objetivos del proyecto es acercar la historia y la cultura a las nuevas generaciones. El artista considera que observar a estos personajes a escala real puede generar una experiencia distinta entre los visitantes, especialmente entre niños y jóvenes.

“Queremos llevar este arte al ámbito cultural y acercarlo a los niños y jóvenes, para que se sientan orgullosos de haber nacido en este suelo”, sostuvo Wizard. La iniciativa no se limitará a referentes históricos o religiosos, pues también contempla la posibilidad de incorporar figuras vinculadas con el deporte y la música.

El creador plantea que estas representaciones permitan mirar de otra manera a quienes forman parte de la memoria colectiva. “Queremos humanizar a los héroes, bajarlos del pedestal y ponerlos a nuestro nivel, para que los propios peruanos podamos identificarnos con ellos”, afirmó.

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Con esta exhibición, Wizard busca convertir el hiperrealismo en un punto de encuentro entre arte, historia e identidad. La exposición pretende que los visitantes puedan contemplar de cerca a figuras que suelen permanecer en monumentos, fotografías o libros, pero que aquí adquieren una dimensión física y cercana.