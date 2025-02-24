Perú

Receta de pastel de papa con queso

Pastel de Papa y Queso: Sabores auténticos del Perú a tu mesa

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Redescubre la gastronomía peruana y su amor por los sabores simples y sinceros con este delicioso pastel de papa con queso, una receta fácil de preparar, pero rebosante de sabor auténtico.

Ingredientes para el pastel: una mezcla rica y nutritiva

Para este plato, necesitarás 4 papas blancas, 200 gramos de queso fresco andino, 2 huevos, una taza de leche, un toque de pimienta y orégano seco. Estos ingredientes conforman una receta nutritiva con un gran equilibrio de sabores.

Utensilios requeridos: simpleza y eficacia

Asegúrate de tener a mano una tabla de cortar, un cuchillo, una lata, un plato de hornear y, por supuesto, tu confiable horno.

Ágil preparación: paso a paso hacia el sabor perfecto

Comienza pelando y cortando las papas en rodajas. Corta el queso en tajadas. Acto seguido, coloca las rodajas de papa en una olla con agua fría y cocina durante 15 minutos. En un bowl aparte, bate ligeramente los huevos, leche ideal, con una pizca de sal, pimienta, y orégano. Vacía esta mezcla en un molde rectangular junto con las rodajas de papa y las tajadas de queso en capas alternas.

Horneado y finalización

Luego, lleva el pastel al horno a 170°C durante 15 minutos. Después de este tiempo, retíralo del horno y listo, ya podrás servir una porción acompañada de una fresca ensalada de verduras.

Valor nutricional y recomendación de consumo

Esta deliciosa comida peruana, además de ser un deleite para el paladar, contiene aproximadamente 365.2 kcal por porción. La incorporación de lácteos proporciona proteínas y calcio de alta calidad, esencial para una alimentación balanceada.

Un consejo para obtener el mejor pastel de papa con queso

Para garantizar una cocción rápida y uniforme, asegúrate de que la mezcla cubra parcialmente el pastel antes de llevarlo al horno.

Con esta receta, no solo te sumergirás en los sabores intensos de la comida peruana, sino que podrás deleitar a tus seres queridos con un plato saludable y delicioso. ¡Te invitamos a explorar más recetas tradicionales peruanas y a compartir esta aventura gastronómica!

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