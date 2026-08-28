Perú

Las peruanas cada vez más buscan en el ‘skincare’ coreano: Cosméticos K-Beauty crecieron en 160%

La influencia de las tendencias de belleza de Corea del Sur han llegado al Perú y ya se han consolidado fuertemente, junto con el impacto también de la cultura coreana en el consumo de diferentes artes y productos alimenticios

Mujer coreana durante su rutina de belleza
El skincare coreano crece en Perú, de la mano de un mayor interés por esta cultura en todos sus aspectos. - Crédito Grosbygroup
Guardar

La cultura coreana invade el Perú. No solo el consumo de artistas de k-pop ha aumentado y ahora el Perú recibe regularmente a estos músicos, sino que, también además de la expansión de restaurantes de comida coreana en el país, otro sector se afianza: la “belleza coreana” o K-Beauty.

“Lo que comenzó como una tendencia global impulsada por las redes sociales y la cultura coreana se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria cosmética peruana”, apunta el Gremio Peruano de Belleza y Bienestar, Cosméticos, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh).

Ya al cierre de 2025 la categoría K-Beauty (Belleza Coreana) alcanzó ventas por S/ 170 millones, lo que significó un crecimiento récord de 160 % respecto al año anterior, según datos de la Copecoh.

PUBLICIDAD

La tendencia K-Beauty es global. - Crédito Biodance
La tendencia K-Beauty es global. - Crédito Biodance

“Belleza coreana” se expande en Perú

No solo vemos sus novelas, escuchamos sus bandas y disfrutamos su comida; ahora también queremos vernos como ellos. Los cosméticos K-Beuty, que traen las tendencias de belleza de Corea del Sur hacia nuestro país.

“Este desempeño refleja la rápida consolidación de la belleza coreana en el mercado local, donde ha pasado de ser una propuesta de nicho a una categoría estratégica de alta demanda. Su éxito responde a la preferencia de los consumidores por productos innovadores, fórmulas avanzadas y altos estándares de eficacia para el cuidado de la piel”, afirma la Copecoh.

Asimismo, entre 2019 y 2025, la categoría registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 50 %, evidenciando una expansión sostenida que viene transformando los hábitos de consumo y fortaleciendo la oferta de la industria de belleza en el país, pero con un enfoque hacia la visión cultural de Corea del Sur.

PUBLICIDAD

Las peruanas mueven el sector K-Beauty en Perú. - Crédito REUTERS/Kim Hong-Ji
Las peruanas mueven el sector K-Beauty en Perú. - Crédito REUTERS/Kim Hong-Ji

El ‘jugador’ que la vio venir

En el mercado peruano, el desarrollo de este segmento ha estado marcado por la visión a largo plazo. Así, la empresa Aruma, asociada a Copecoh, hace más de siete años identificó de manera temprana esta oportunidad global.

“La marca integró el K-Beauty como un pilar fundamental de su propuesta de valor, desarrollando la categoría propia de ‘Belleza Coreana’ para acercar al público local una selección rigurosamente curada de la innovación cosmética proveniente de uno de los mercados más avanzados del mundo”, sostuvo Ángel Acevedo, presidente del Gremio Copecoh.

La aclamada agrupación de K-pop, BTS, ha confirmado oficialmente su primera visita a Perú. Como parte de su gira mundial de regreso, la banda se presentará en Lima con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre de 2026. Canal N

Asimismo, Acevedo explicó que el éxito y dinamismo que hoy experimenta la K-Beauty en el país no responde a una simple estrategia de competencia comercial, sino se debería a una conexión genuina con las necesidades de las usuarias. Resalta que, desde sus inicios, el enfoque ha estado centrado en el interés, el disfrute y el deseo de la consumidora por explorar nuevas formas de cuidar su piel, permitiéndole adoptar rutinas y pasos que transforman su bienestar diario.

Así, hoy en día, la tendencia de la belleza coreana atravesaría un espectro generacional muy amplio, atrayendo tanto a jóvenes que buscan las últimas innovaciones virales como a mujeres de diversas edades que priorizan la calidad superior y la alta eficacia que los ingredientes coreanos tendrían. Y todo esto movería la economía del sector y de las empresa exportadoras de Corea del Sur.

Temas Relacionados

Corea del SurCosméticosCopecohperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

La empresaria dijo que le informaron que no querían la participación de su hija y que después supo que ambas eran “incómodas para el canal”.

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

Keiko Fujimori al defensor del Pueblo: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”

La mandataria calificó de “desliz” los dichos de Josué Gutiérez, quien sostuvo que cerrar el Parlamento elevaría su aprobación ciudadana, y descartó esa vía de plano

Keiko Fujimori al defensor del Pueblo: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”

Lima tendrá cortes de luz este 29 de agosto: conoce las zonas y horarios programados

La empresa eléctrica programó interrupciones temporales del servicio para realizar trabajos en distintos sectores. Conoce qué zonas están comprendidas y toma tus previsiones.

Lima tendrá cortes de luz este 29 de agosto: conoce las zonas y horarios programados

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

La jornada inicia con partidos emocionantes: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, y Melgar definirán el liderato de la competencia nacional

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’: día de la presentación oficial de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fabrizio Acerbi,  jefe polideportivo de la ‘U’, reveló cuándo será el evento más esperado por los hinchas y adelantó detalles que marcará el inicio del torneo nacional

Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’: día de la presentación oficial de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori al defensor del Pueblo: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”

Keiko Fujimori al defensor del Pueblo: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”

Keiko Fujimori niega salida de Alberto Beingolea pese a contratación de exmilitantes del PPC en el Mincul

Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

Declarar terroristas a grupos criminales y permitir que FF. AA. custodien penales: Esto incluiría el pedido de facultades

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición: “En mi casa y por mi streaming”

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras polémica por video en África: “No hay ninguna mala intención”

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

DEPORTES

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’: día de la presentación oficial de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el campeonato de la Liga 1

Atlético Atenea reveló por qué fichó a Julieta Lazcano y fue firme sobre su polémica salida de Alianza Lima: “No somos quién para juzgar”