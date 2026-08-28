Las peruanas cada vez más buscan en el ‘skincare’ coreano: Cosméticos K-Beauty crecieron en 160%

El skincare coreano crece en Perú, de la mano de un mayor interés por esta cultura en todos sus aspectos. - Crédito Grosbygroup

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La cultura coreana invade el Perú. No solo el consumo de artistas de k-pop ha aumentado y ahora el Perú recibe regularmente a estos músicos, sino que, también además de la expansión de restaurantes de comida coreana en el país, otro sector se afianza: la “belleza coreana” o K-Beauty.

“Lo que comenzó como una tendencia global impulsada por las redes sociales y la cultura coreana se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria cosmética peruana”, apunta el Gremio Peruano de Belleza y Bienestar, Cosméticos, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh).

Ya al cierre de 2025 la categoría K-Beauty (Belleza Coreana) alcanzó ventas por S/ 170 millones, lo que significó un crecimiento récord de 160 % respecto al año anterior, según datos de la Copecoh.

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La tendencia K-Beauty es global. - Crédito Biodance

“Belleza coreana” se expande en Perú

No solo vemos sus novelas, escuchamos sus bandas y disfrutamos su comida; ahora también queremos vernos como ellos. Los cosméticos K-Beuty, que traen las tendencias de belleza de Corea del Sur hacia nuestro país.

“Este desempeño refleja la rápida consolidación de la belleza coreana en el mercado local, donde ha pasado de ser una propuesta de nicho a una categoría estratégica de alta demanda. Su éxito responde a la preferencia de los consumidores por productos innovadores, fórmulas avanzadas y altos estándares de eficacia para el cuidado de la piel”, afirma la Copecoh.

Asimismo, entre 2019 y 2025, la categoría registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 50 %, evidenciando una expansión sostenida que viene transformando los hábitos de consumo y fortaleciendo la oferta de la industria de belleza en el país, pero con un enfoque hacia la visión cultural de Corea del Sur.

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Las peruanas mueven el sector K-Beauty en Perú. - Crédito REUTERS/Kim Hong-Ji

El ‘jugador’ que la vio venir

En el mercado peruano, el desarrollo de este segmento ha estado marcado por la visión a largo plazo. Así, la empresa Aruma, asociada a Copecoh, hace más de siete años identificó de manera temprana esta oportunidad global.

“La marca integró el K-Beauty como un pilar fundamental de su propuesta de valor, desarrollando la categoría propia de ‘Belleza Coreana’ para acercar al público local una selección rigurosamente curada de la innovación cosmética proveniente de uno de los mercados más avanzados del mundo”, sostuvo Ángel Acevedo, presidente del Gremio Copecoh.

La aclamada agrupación de K-pop, BTS, ha confirmado oficialmente su primera visita a Perú. Como parte de su gira mundial de regreso, la banda se presentará en Lima con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre de 2026. Canal N

Asimismo, Acevedo explicó que el éxito y dinamismo que hoy experimenta la K-Beauty en el país no responde a una simple estrategia de competencia comercial, sino se debería a una conexión genuina con las necesidades de las usuarias. Resalta que, desde sus inicios, el enfoque ha estado centrado en el interés, el disfrute y el deseo de la consumidora por explorar nuevas formas de cuidar su piel, permitiéndole adoptar rutinas y pasos que transforman su bienestar diario.

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Así, hoy en día, la tendencia de la belleza coreana atravesaría un espectro generacional muy amplio, atrayendo tanto a jóvenes que buscan las últimas innovaciones virales como a mujeres de diversas edades que priorizan la calidad superior y la alta eficacia que los ingredientes coreanos tendrían. Y todo esto movería la economía del sector y de las empresa exportadoras de Corea del Sur.