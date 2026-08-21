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Campaña de salud gratis para este 22 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad incluirá una sesión educativa sobre alimentación saludable para promover mejores hábitos y decisiones alimentarias

La campaña combinará atención preventiva, orientación social y actividades culturales para ofrecer servicios gratuitos a distintos integrantes del hogar - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La campaña combinará atención preventiva, orientación social y actividades culturales para ofrecer servicios gratuitos a distintos integrantes del hogar - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
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La Municipalidad de La Molina realizará este sábado 22 de agosto una campaña de salud gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La actividad se desarrollará desde las 9 a. m. hasta las 12 m. en el Parque N.° 1, conocido como Metrito, ubicado en el cruce de las calles Río Mantaro y Río Ucayali, en la urbanización El Valle de La Molina.

La iniciativa permitirá que las familias accedan a diferentes especialidades médicas sin costo durante una jornada orientada a la prevención y al cuidado integral. El encuentro también contará con actividades educativas y recreativas para complementar la atención ofrecida a los asistentes.

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Entre los servicios de salud disponibles estarán:

  • Triaje: evaluación inicial para identificar las principales necesidades del paciente.
  • Medicina general: orientación médica frente a consultas y molestias frecuentes.
  • Nutrición: recomendaciones para mantener una alimentación equilibrada y adecuada.
  • Odontología: consejos y orientación para el cuidado de la salud bucal.
  • Obstetricia: consejería relacionada con el bienestar y cuidado de la mujer.

Además de estas prestaciones, la jornada incluirá una sesión educativa sobre alimentación saludable. El espacio permitirá conocer recomendaciones prácticas para mejorar los hábitos alimentarios y tomar decisiones más adecuadas respecto de los productos que forman parte de la dieta diaria.

La campaña de salud se llevará a cabo este sábado 22 de agosto - Créditos: Municipalidad de La Molina.
La campaña de salud se llevará a cabo este sábado 22 de agosto - Créditos: Municipalidad de La Molina.

La Municipalidad de La Molina también brindará información sobre los programas sociales a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE). Los vecinos podrán conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre los servicios vinculados con esta dependencia.

Para los más pequeños se ha previsto un picnic literario. La propuesta busca generar un espacio de entretenimiento y acercamiento a la lectura, con una actividad pensada para que los niños puedan disfrutar de los libros en un ambiente familiar.

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La campaña representa una alternativa para quienes buscan recibir orientación profesional sin asumir un costo por la atención. La programación combina consultas vinculadas con distintas áreas de la salud, consejos preventivos, información de carácter social y una actividad cultural dirigida al público infantil.

Con esta convocatoria, la comuna busca acercar servicios básicos y orientación especializada a las familias del distrito. La jornada apuesta por la prevención y por la promoción de hábitos saludables, además de ofrecer alternativas de información y recreación para los diferentes integrantes del hogar.

Esta campaña es importante porque permite acercar servicios de salud gratuitos a los vecinos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Esta campaña es importante porque permite acercar servicios de salud gratuitos a los vecinos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

  • Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso cuando todavía no aparecen síntomas evidentes.
  • Facilitan el acceso a evaluaciones preventivas para personas que no pueden asumir el costo de una consulta particular.
  • Ayudan a identificar factores de riesgo relacionados con problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otras afecciones frecuentes.
  • Contribuyen a recibir orientación profesional sobre alimentación, actividad física, descanso y hábitos saludables.
  • Favorecen el seguimiento oportuno de posibles alteraciones encontradas durante las evaluaciones.
  • Reducen las probabilidades de que una enfermedad avance sin recibir atención durante largos periodos.
  • Acercan los servicios sanitarios a comunidades que enfrentan dificultades económicas o tienen poco acceso a establecimientos especializados.
  • Promueven una cultura de prevención y motivan a las personas a cuidar su bienestar antes de que aparezcan complicaciones.
  • Pueden evitar gastos mayores en tratamientos posteriores al identificar oportunamente determinados problemas.
  • Representan una oportunidad para conocer el estado general del organismo y tomar decisiones responsables sobre el cuidado personal.

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