El Senamhi advierte que una tercera DANA puede llegar al Perú y volver a ocasionar lluvias, nieve y vientos

El Senamhi advirtió que una posible tercera DANA podría afectar al Perú en los próximos meses con lluvias, nieve y vientos intensos. (Andina)

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Una posible tercera DANA podría afectar al Perú en los próximos meses con lluvias, nieve y vientos intensos, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El anuncio se produce en un contexto marcado por la reciente llegada de la DANA Bertha, la segunda Depresión Aislada en Niveles Altos registrada este año en el país, que ha generado notables alteraciones en el clima de la sierra central y sur.

De acuerdo con declaraciones de José Mesia, especialista del Senamhi, recogidas por Latina, la posibilidad de que un nuevo fenómeno de este tipo impacte al país se mantiene latente.

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“Por ejemplo, ahorita, durante estos próximos diez días, por lo menos, no se tiene previsto el ingreso de una nueva DANA. Pero es bastante probable que se pueda presentar durante este año que queda, de repente podamos tener nuevamente el ingreso de una nueva DANA”, afirmó el experto.

La DANA Bertha modifica las condiciones meteorológicas en distintas zonas de la sierra peruana durante los próximos días. Composición: Infobae

La declaración de Mesia subraya la incertidumbre que existe sobre la evolución de los sistemas atmosféricos en la región, así como la vigilancia constante que mantiene el organismo meteorológico.

Según el especialista, la presencia de una nueva DANA podría repetir los efectos observados recientemente, con lluvias, nevadas y fuertes vientos en zonas altoandinas.

Consecuencias de la DANA Bertha

Los reportes coinciden en que la DANA Bertha ha modificado las condiciones meteorológicas principalmente en la sierra centro y sur del Perú. El Senamhi detalló que este sistema, inicialmente identificado como una vaguada fría en niveles altos, evolucionó hasta adquirir la configuración de Depresión Aislada en Niveles Altos.

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Según los avisos meteorológicos emitidos por la entidad (n.º 331, n.º 333 y n.º 334), la DANA Bertha ha favorecido la ocurrencia de lluvias, nieve, granizo, aguanieve y un incremento de la velocidad de los vientos en diversas regiones de la sierra.

Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte

El fenómeno se desplazó desde el océano Pacífico hacia el continente por el sur, generando alteraciones en las condiciones habituales del clima y provocando una disminución de la nubosidad y de las precipitaciones tras su paso.

“El Senamhi continuará monitoreando las condiciones atmosféricas a nivel nacional y brindando información meteorológica confiable y oportuna, a fin de contribuir a la toma de decisiones y a la gestión del riesgo de desastres”, informó la entidad.

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DANA y El Niño

Según los expertos, las DANAs pueden presentarse bajo diferentes condiciones atmosféricas, sin depender únicamente de la presencia del fenómeno El Niño. José Mesia explicó en Latina que estos sistemas pueden aparecer “cuando tenemos condiciones normales o inclusive cuando tenemos un fenómeno de La Niña”.

El fenómeno El Niño costero y la DANA Bertha pueden coincidir temporalmente, aunque operan de forma independiente. Los expertos del Senamhi advierten que la coexistencia de diferentes sistemas meteorológicos puede incrementar la complejidad del pronóstico y de la gestión de riesgos en las zonas afectadas.

La Panamericana Sur permanece bloqueada por el arrastre de lodo y rocas tras un huaico causado por la DANA Aníbal en Arequipa, con vehículos varados. (Diario El Pueblo)

DANAs en los últimos años

Desde 2018, el registro de DANAs en el Perú ha mostrado variaciones anuales. El año 2024 fue el que presentó el mayor número de estos episodios, con ocho eventos contabilizados. Hasta la fecha, solo se han reportado dos DANAs en lo que va del año: Aníbal y Bertha, aunque la probabilidad de un tercer fenómeno se mantiene vigente.

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El Senamhi remarcó que cada DANA posee un comportamiento distinto, ya que su trayectoria, intensidad y evolución dependen de las condiciones atmosféricas presentes durante su desplazamiento y de la interacción con otros sistemas. Por tal motivo, la vigilancia técnica y la emisión de avisos oportunos constituyen parte fundamental de la labor del organismo.

Según los avisos del Senamhi, la influencia de la DANA Bertha tendrá una duración superior a veinticuatro horas. Se prevé que, hacia mediados de semana, las condiciones en la sierra tiendan a estabilizarse, con una reducción de la nubosidad y de las precipitaciones. No obstante, la posibilidad de una nueva DANA durante el año obliga a mantener la alerta y el monitoreo permanente sobre la evolución atmosférica en el territorio peruano.

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