Perú

El Niño: empresarios demandan canjear el pago de impuestos por obras y servicios para evitar un desastre en Piura

Los gremios privados más poderosos del país reclamaron adelantar las defensas ribereñas, drenajes, descolmatación y protección de infraestructura antes de que el Fenómeno El Niño afecte la producción regional

El Niño - huaico
Las autoridades informaron que destinaron S/ 179 millones a limpieza y descolmatación en Piura y S/ 450 millones a puntos críticos en todo el país.
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Los principales gremios empresariales del país, encabezados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se reunieron en Piura para advertir que la emergencia climática provocada por el Fenómeno El Niño (FEN) no debe transformarse también en una crisis económica y de empleo.

En el foro “Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, los representantes del sector privado propusieron acelerar las obras de prevención y protección productiva, y pidieron que el Estado utilice el mecanismo de servicios por impuestos para agilizar las intervenciones.

Servicios por impuestos y prevención: la apuesta empresarial

El presidente de la SNI, Felipe James, planteó que proteger Piura es una “responsabilidad nacional” y destacó la urgencia de convertir a los servicios por impuestos (similar a obras por impuestos - OxI) en un instrumento eficaz para acelerar defensas ribereñas, drenajes, descolmatación, protección de infraestructuras y puntos críticos en la región.

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James afirmó que el sector privado puede complementar la acción estatal y llegar con mayor rapidez a zonas donde la prevención ya no puede esperar. “Una verdadera política de prevención debe proteger dos cosas: la infraestructura y la capacidad de continuar produciendo”, remarcó.

SNI
Felipe James, presidente de la SNI, propuso usar servicios por impuestos para acelerar obras clave y reforzar la prevención en Piura. Créditos: SNI

Coordinación público-privada y apoyo internacional

El foro contó con la presencia del embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien anunció el envío del buque hospital USNS Comfort al puerto de Paita durante febrero, para apoyar la atención sanitaria en el pico de la emergencia.

También participaron el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca Ortigas. Las autoridades detallaron que se han destinado S/ 179 millones para limpieza y descolmatación en Piura y S/ 450 millones a puntos críticos en todo el país.

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La prevención como política de Estado

Durante el evento, los líderes gremiales coincidieron en que la prevención debe ser una política permanente y no limitarse a la coyuntura del FEN.

César Tello, presidente de ADEX, propuso reconocer la prevención como inversión, mientras que Sandro Stapleton, de la Cámara de Comercio de Lima, sugirió reforzar el seguro agrario y ampliar los bonos de reconstrucción.

Otros representantes, como José Koechlin de Canatur y Karsten Kunckel de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), destacaron la importancia de la salud, el agua potable y la formación técnica para afrontar el impacto posterior al fenómeno.

SNI
ProInversión advirtió que el desafío en Piura es cerrar la brecha de infraestructura a tiempo mediante obras y servicios por impuestos. Créditos: SNI

Gremios privados: urge infraestructura, inversión y brechas

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, subrayó la urgencia de cerrar la brecha de infraestructura en la región y acelerar la ejecución de proyectos mediante obras y servicios por impuestos.

“El gran desafío es hacer infraestructura a tiempo”, señaló Del Carpio, quien resaltó el crecimiento económico sostenido de la región y la necesidad de pragmatismo en la gestión pública.

Por su parte, Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, propuso el modelo OxI exprés para reducir los tiempos administrativos.

¿El sector privado como motor de respuesta?

Carlos Neuhaus, líder del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, llamó a que el sector privado actúe de inmediato con obras por impuestos, priorizando zonas vulnerables como el canal Chutuque.

El presidente de Confiep, Jorge Zapata, y representantes de gremios agrícolas, industriales y educativos, coincidieron en la necesidad de agilizar los mecanismos público-privados y sumar capacidades para la reconstrucción, la conectividad y la protección social.

La jornada en Piura dejó en evidencia el consenso sobre el rol estratégico de la articulación entre empresas y Estado para enfrentar las consecuencias del Fenómeno El Niño y proteger tanto la infraestructura como el empleo y la producción regional.

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