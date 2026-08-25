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Un nuevo huaico puede volver a sepultar la Panamericana Sur en Atico: “Si llueve, se cae el cerro”

El huaico que bloqueó la carretera entre Ático y Ocoña dejó una víctima mortal, vehículos destruidos y pérdidas de mercadería. Transportistas ahora advierten sobre la vulnerabilidad de la zona

La Carretera Panamericana Sur enfrenta una grave crisis tras ser sepultada por un masivo deslizamiento en Atico. Mientras la maquinaria pesada trabaja sin descanso, los testimonios de los afectados revelan la magnitud del desastre y el miedo a nuevas lluvias. | Willax
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La emergencia que dejó bloqueada la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña, en Arequipa, ya pasó su etapa más crítica. La vía fue habilitada después de varios días de trabajos, pero en la zona todavía permanecen las huellas del huaico que el pasado 16 de agosto cubrió la carretera con lodo, piedras y grandes rocas.

Un recorrido por el kilómetro 720 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ático, muestra parte de los daños ocasionados por el deslizamiento. Varios vehículos resultaron afectados y grandes bloques de roca permanecen en los alrededores de la carretera.

La preocupación ahora está puesta en la posibilidad de que nuevas lluvias provoquen desprendimientos y vuelvan a afectar la vía.

“Si llueve, se cae el cerro”

En diálogo con el programa Contra Corriente de Willax, los transportistas que estuvieron atrapados durante la emergencia aseguran que el terreno continúa siendo peligroso.

“Este terreno es fatalmente con un movimiento ahorita que está un poco más de lluvia y se cae el cerro”, relató uno de los conductores al ser consultado sobre el riesgo en la zona.

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Los conductores consideran que las enormes rocas que todavía se observan en las laderas representan un riesgo, especialmente para quienes deben detenerse o esperar en la carretera.

Maquinaria pesada, camiones y personas en un tramo de carretera costera cubierto por tierra y piedras junto al mar
Maquinaria pesada opera en un tramo afectado por deslizamientos de tierra en la Panamericana Sur, en Arequipa, para restablecer el tránsito vehicular.

“Está muy peligroso acá. Hemos pasado días difíciles”, señaló uno de ellos.

El huaico arrastró un camión cargado de piñas

El riesgo no es una preocupación hipotética para quienes estuvieron en la zona. Durante el huaico del 16 de agosto, una roca impactó contra un camión que transportaba piñas y provocó que el vehículo terminara en un acantilado.

El conductor, Oliver Alcántara, logró sobrevivir. La carga, sin embargo, se perdió y el vehículo quedó en una zona de difícil acceso.

Días después, una grúa permitió recuperar el camión que había caído al abismo.

La emergencia también dejó una víctima mortal. María Jesús Rocha falleció tras sufrir una descompensación durante los días en que la carretera permaneció bloqueada.

Siete días varados

El bloqueo de la Panamericana Sur también provocó importantes pérdidas económicas para los transportistas.

En Ocoña, algunos conductores permanecieron hasta siete días varados. Uno de ellos contó que su recorrido habitual entre Puno y Lima dura dos noches y un día, pero esta vez tuvo que permanecer una semana en la carretera.

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Vista aérea de una hilera de camiones detenidos en un camino costero sin pavimentar, ubicado entre el mar y una ladera de tierra
Diversos camiones de carga permanecen detenidos en un tramo costero de la carretera Panamericana Sur en Arequipa debido al deslizamiento de tierra y lodo.

La interrupción de la vía provocó que productos perecibles terminaran malogrados.

“Los productos que vienen de Lima y como también de Arequipa ya se han malogrado: las frutas, pescados, pollos. No se puede aguantar más”, relató.

La prolongada espera también obligó a los transportistas a gastar dinero en alimentación y otros productos mientras esperaban la reapertura de la carretera.

La Panamericana Sur ya fue habilitada

Tras varios días de trabajos, la carretera comenzó a recuperar la transitabilidad. Provías Nacional habilitó el paso de vehículos de manera restringida y posteriormente continuó con las labores de recuperación de la vía.

Durante las primeras horas de reapertura, los vehículos circularon por un solo carril y de manera alternada, mientras maquinaria pesada continuaba retirando lodo y piedras.

La situación generó largas filas de camiones y vehículos particulares en los sectores donde todavía se realizaban trabajos.

Un puente aéreo permitió evacuar a los varados

Mientras la carretera permaneció interrumpida, las Fuerzas Armadas implementaron un puente aéreo entre Ático y Ocoña para facilitar la salida de pasajeros.

El comisario de Ático, Ronald Raimondi, informó que alrededor de 500 personas fueron evacuadas en una jornada con apoyo de la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército.

La operación permitió trasladar a personas que llevaban varios días atrapadas y que necesitaban abandonar la zona antes de que se restableciera el tránsito terrestre.

El temor permanece pese a la reapertura

La Panamericana Sur ya volvió a conectar a los vehículos que circulan por este tramo del sur del país, pero la emergencia dejó una advertencia para los transportistas: las condiciones del terreno siguen siendo motivo de preocupación ante nuevas lluvias.

En Ático todavía pueden observarse las huellas del huaico y grandes rocas desprendidas de las laderas.

Por ello, los conductores piden que, además de retirar el material que cayó sobre la carretera, se ejecuten medidas preventivas que reduzcan el riesgo de nuevos deslizamientos.

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