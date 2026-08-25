Sucamec intensifica control y retira más de 10 mil armas y 494 toneladas de explosivos para frenar al crimen organizado

La Sucamec retiró de circulación 10.637 armas de fuego entre enero y julio de 2026.

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La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha logrado retirar de circulación 10 637 armas de fuego y más de 494 toneladas de explosivos en lo que va de 2026, en un esfuerzo coordinado para debilitar la capacidad de acción de organizaciones delictivas.

Estas acciones, impulsadas bajo las directrices del sector Interior, buscan cortar el suministro de materiales que alimentan la violencia y diversas actividades ilícitas en el país.

Operativos y decomisos: una estrategia articulada con impacto directo

Entre enero y julio de 2026, Sucamec internó 5 290 armas de fuego y tiene otras 5 347 listas para su destrucción definitiva, de acuerdo con datos oficiales.

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A esto se suman 494 toneladas de explosivos retirados, mayormente dinamita y emulsiones, así como 24 toneladas de productos pirotécnicos. Según explicó el superintendente nacional de la entidad, Eswin Manay Guerrero, cada decomiso representa un obstáculo menos para el crimen organizado.

“Estamos cerrando el paso al crimen organizado. Cada arma y cada explosivo que retiramos de circulación es un elemento menos para generar violencia”, afirmó el funcionario.

La Sucamec sacó del mercado más de 494 toneladas de explosivos y 24 toneladas de productos pirotécnicos.

Coordinación multisectorial para fortalecer la fiscalización

Las acciones de Sucamec no se ejecutan de forma aislada. La entidad mantiene una labor conjunta con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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Esta articulación ha permitido reforzar el control sobre el ingreso, almacenamiento, comercialización, transporte y uso de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos.

La estrategia busca cortar rutas de abastecimiento clave que alimentan a bandas dedicadas a la minería ilegal y otras economías criminales, precisó la Superintendencia en un comunicado.

Disposición final: armas y explosivos fuera del circuito ilegal

Un aspecto central de la política de control es la disposición final de los materiales retirados. Las 5 347 armas de fuego que aguardan destrucción serán desmanteladas de manera definitiva, y el material resultante se utilizará para fabricar bienes de utilidad social, como carpetas escolares o equipos para espacios deportivos.

En paralelo, Sucamec ha destruido a la fecha más de 16 toneladas de explosivos y 25 toneladas de productos pirotécnicos, eliminando riesgos de desvío hacia el mercado ilegal o distintas actividades clandestinas.

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La Sucamec añadió que, a la fecha, destruyó más de 16 toneladas de explosivos y 25 toneladas de productos pirotécnicos.

Prioridad permanente: impedir el acceso criminal a armas y explosivos

El retiro masivo de armas y explosivos se enmarca en una ofensiva permanente contra las estructuras criminales. La entidad subraya que continuará intensificando sus acciones de control y fiscalización para impedir que estos materiales lleguen a manos equivocadas.

“Desde Sucamec estamos fortaleciendo el control y la fiscalización para impedir que estos materiales lleguen al mercado ilegal”, declaró también Manay Guerrero.

Un golpe concreto al soporte logístico de la delincuencia

Al retirar de circulación estos materiales, Sucamec ataca directamente uno de los soportes logísticos más importantes del crimen organizado.

La continuidad de estos operativos es vista como un paso clave para reducir la disponibilidad de herramientas de violencia y avanzar en la prevención de delitos a nivel nacional, fortaleciendo la seguridad ciudadana y el orden público.

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