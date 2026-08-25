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Tacna tendrá día cívico no laborable este 28 de agosto: ¿a quiénes aplica y qué se sabe?

Tacna conmemora este viernes 28 de agosto los 97 años de su reincorporación al Perú. La fecha tiene carácter cívico no laborable en el departamento, pero es laborable en el resto del país.

Una persona sostiene la bandera peruana y un cartel durante un acto público frente a un monumento de piedra con un arco
Una multitud se reúne en la plaza principal de Tacna para conmemorar el aniversario de su reincorporación al Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este viernes 28 de agosto de 2026, Tacna vivirá una de sus fechas más importantes del calendario regional: el aniversario de su reincorporación al Perú. La jornada tiene una particularidad laboral que la diferencia del resto del país, pues la legislación peruana establece que cada 28 de agosto es día cívico no laborable en el departamento de Tacna.

La disposición se encuentra vigente desde la promulgación de la Ley N.° 23849, norma aprobada para conmemorar la reincorporación de Tacna al territorio peruano. El texto legal establece expresamente que el 28 de agosto de cada año es día cívico no laborable en el departamento, mientras que tiene carácter de día cívico laborable en el resto de la República.

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El calendario oficial de feriados y días no laborables del Estado para 2026 también incluye el viernes 28 de agosto como “Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú”, sustentado precisamente en la Ley N.° 23849.

Un calendario de escritorio abierto en agosto de 2026 con un círculo rojo sobre el día 28 y una etiqueta de día no laborable
Un calendario del mes de agosto de 2026 señala el viernes 28 como día no laborable en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el 28 de agosto es un día especial en Tacna?

La fecha recuerda un acontecimiento fundamental para la historia de la ciudad y del Perú. El 28 de agosto de 1929, Tacna volvió oficialmente al territorio peruano después de haber permanecido bajo administración chilena durante varias décadas como consecuencia de la Guerra del Pacífico.

Por ello, cada año la región desarrolla una serie de actividades conmemorativas que tienen como uno de sus momentos centrales la tradicional Procesión de la Bandera, además de ceremonias y actos cívicos.

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En 2026, autoridades nacionales y locales vienen preparando las actividades por los 97 años de la reincorporación de Tacna al Perú. El Congreso informó recientemente que la Procesión de la Bandera constituye uno de los actos centrales y más emblemáticos de esta fecha patriótica.

La importancia de la celebración también explica que el Estado haya establecido un tratamiento laboral particular para el departamento.

Un panel informativo sobre un día no laborable se ubica en un paseo peatonal frente a un arco monumental de piedra y jardines
Un panel informativo del Gobierno Regional de Tacna anuncia la declaración del 28 de agosto como día no laborable en el Paseo Cívico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El viernes 28 de agosto es feriado?

Aquí existe una diferencia que puede generar confusión.

El 28 de agosto no es un feriado nacional. Es un día cívico no laborable en el departamento de Tacna, establecido por la Ley N.° 23849.

La propia norma es clara al establecer dos situaciones distintas: el 28 de agosto es día cívico no laborable en Tacna y, simultáneamente, día cívico laborable en el resto de la República.

Por esa razón, un trabajador que se encuentre en Lima, Arequipa, Cusco, Piura u otra región del país no puede considerar el viernes 28 de agosto como un día libre por esta celebración.

En cambio, quienes se encuentran comprendidos dentro del ámbito territorial de Tacna deben considerar la disposición especial que rige para esa fecha.

¿Quiénes tienen el día no laborable?

La Ley N.° 23849 establece el carácter no laborable de la fecha en el departamento de Tacna. Por ello, la condición no depende de que se trate de una celebración nacional, sino del ámbito territorial al que se aplica la norma.

El Gobierno incluye esta fecha en su calendario oficial de días no laborables regionales y señala expresamente que corresponde a Tacna por el aniversario de su reincorporación al Perú.

Esto significa que el 28 de agosto no debe confundirse con los días no laborables que el Gobierno puede declarar mediante decretos supremos para determinadas fechas y, por lo general, para el sector público.

En este caso, existe una ley específica que reconoce la fecha para Tacna.

Una mano sostiene un anuncio de día no laborable frente al Arco Parabólico y la catedral en el Paseo Cívico de Tacna
Un folleto informativo en el Paseo Cívico de Tacna señala la declaración del 28 de agosto como día no laborable regional según la Ordenanza 026-2005. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado?

Este punto es especialmente importante para quienes laboran en empresas privadas.

El calendario oficial del Estado diferencia los feriados nacionales de los días no laborables regionales y señala que estos últimos pueden aplicarse al sector privado previo acuerdo con el empleador.

Por ello, las empresas privadas que desarrollan actividades en Tacna deben revisar la normativa aplicable y las condiciones correspondientes a sus trabajadores para determinar cómo se implementa el descanso.

No se debe trasladar automáticamente al 28 de agosto las reglas de un feriado nacional como Santa Rosa de Lima. Se trata de una fecha con una regulación particular, cuyo ámbito territorial es Tacna.

Los trabajadores que tengan dudas sobre la aplicación de la norma en su centro de trabajo pueden solicitar orientación a las autoridades laborales competentes.

Una cajera escanea un producto en la caja de un supermercado con carteles informativos sobre el feriado del 30 de agosto
Empleados de un supermercado desempeñan sus labores durante la jornada del feriado del 30 de agosto por Santa Rosa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y qué pasa en el resto del Perú?

Para el resto del país, el viernes 28 de agosto es un día laborable.

La propia Ley N.° 23849 señala que la fecha tiene carácter de día cívico laborable en el resto de la República.

Por tanto, quienes trabajan en Lima, Callao, Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura, Lambayeque, Junín y demás regiones no tienen un descanso automático por la celebración de la reincorporación de Tacna.

La fecha tampoco debe confundirse con el feriado nacional de Santa Rosa de Lima, que en 2026 será el domingo 30 de agosto. El calendario oficial del Gobierno identifica esta última fecha como feriado nacional.

Así, durante ese fin de semana existen dos disposiciones distintas: el viernes 28, con carácter cívico no laborable en Tacna, y el domingo 30, que sí es feriado nacional por Santa Rosa de Lima.

¿El 28 de agosto genera un pago triple si se trabaja?

No debe asumirse automáticamente que trabajar el 28 de agosto en Tacna genera el mismo tratamiento que laborar durante un feriado nacional.

La razón es que día no laborable y feriado nacional son figuras jurídicas diferentes. El tratamiento de las horas trabajadas y de la eventual compensación dependerá de la regulación aplicable y, en el caso del sector privado, de las condiciones establecidas para la aplicación del día no laborable.

Por ello, los trabajadores no deberían aplicar directamente al 28 de agosto el cálculo correspondiente al trabajo durante un feriado nacional sin revisar previamente la normativa específica.

Esta diferencia resulta especialmente importante este año porque el 28 de agosto se encuentra apenas dos días antes del feriado nacional de Santa Rosa de Lima.

Una persona revisa en una computadora y apuntes el cálculo de un pago triple junto a un calendario marcado en el 30 de agosto
Una persona calcula el pago triple correspondiente al trabajo realizado durante el feriado del 30 de agosto por Santa Rosa de Lima en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fin de semana con dos fechas importantes

El calendario de este año puede generar cierta confusión entre los trabajadores.

La secuencia es la siguiente:

  • Viernes 28 de agosto: día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de su reincorporación al Perú.
  • Sábado 29 de agosto: no es feriado nacional ni día no laborable nacional; su condición depende de la jornada habitual de cada trabajador.
  • Domingo 30 de agosto: feriado nacional por Santa Rosa de Lima.

Por ello, no existe un “feriado nacional” de tres días. El único día adicional por la conmemoración de Tacna corresponde específicamente al departamento y no se extiende a todo el territorio peruano.

Tacna se prepara para una fecha histórica

Más allá del aspecto laboral, el 28 de agosto representa una de las jornadas de mayor significado cívico para Tacna.

En 2026 se conmemoran 97 años de la reincorporación de Tacna al Perú, y las autoridades han resaltado el carácter patriótico de las actividades que se desarrollan durante esta fecha. El Congreso informó que la tradicional Procesión de la Bandera será nuevamente uno de los actos centrales de la celebración.

La Ley N.° 23849, aprobada hace más de cuatro décadas, mantiene así su vigencia y permite que cada año los tacneños conmemoren esta fecha bajo un régimen especial.

Tacna - reincorporación patria - actividades - Perú - historias - 27 agosto
Tacna no solo es un punto geográfico; es un símbolo de la lucha y el sacrificio que mantiene viva la identidad nacional desde su regreso al Perú en 1929. (Andina)

En conclusión, el viernes 28 de agosto de 2026 sí es día cívico no laborable en Tacna, pero no se trata de un feriado nacional. La disposición tiene como fundamento la Ley N.° 23849 y conmemora la reincorporación de Tacna al Perú. En el resto del país, la jornada es laborable. Además, el tratamiento para trabajadores del sector privado debe analizarse según las reglas aplicables y los acuerdos correspondientes con el empleador.

La fecha, por tanto, tiene un doble significado: es un día de descanso con alcance regional y, al mismo tiempo, una de las principales jornadas de memoria histórica y orgullo cívico de Tacna.

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