María Fernanda Araque destaca la importancia del apoyo: “No estamos completamente solos y siempre hay personas a las que podemos acudir”

María Fernanda remarcó que la esperanza puede surgir de uno mismo, pero también de los vínculos positivos, capaces de ofrecer nuevas perspectivas cuando una persona no logra encontrarlas por cuenta propia - Créditos: Cortesía/María Fernanda Araque.

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María Fernanda Araque presentó su primer libro, “11:11. Pide un deseo”, durante la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026. La autora apuesta por una novela de fantasía contemporánea que explora el poder de la esperanza, la memoria, el amor y las segundas oportunidades.

La historia está dirigida a quienes alguna vez sintieron que habían llegado al límite, pero encontraron una razón para continuar y atreverse a pedir un deseo. A través de sus personajes, la escritora venezolana plantea situaciones marcadas por la incertidumbre, los vínculos afectivos y la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades frente a momentos difíciles.

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En conversación con Infobae Perú, Araque habló sobre el origen de la obra, el significado que tiene el 11:11 dentro de su universo narrativo y la importancia de contar con una red de apoyo cuando una persona atraviesa una etapa complicada. También reflexionó sobre la esperanza, la necesidad de pedir ayuda y los motivos que la llevaron a convertir en realidad su sueño de publicar un libro.

¿Qué representa el 11:11 dentro de la novela, más allá de la idea popular de pedir un deseo?

Para mí, el 11:11 representa la creación de todo un universo alrededor de los deseos. Siempre me preguntaba a dónde iban esos deseos que pedía y si existía algo que los recibiera. A partir de esa curiosidad decidí crear mi propio universo y plantear que existe algo más allá que recibe esos deseos.

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Además, simboliza para mí un sueño hecho realidad, porque escribir era algo que quería desde niña. Para mí, también demuestra que la magia puede existir y que, cuando ponemos fe en algo, podemos convertirlo en realidad.

La escritora sostuvo que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino un acto de valentía, porque implica reconocer la vulnerabilidad y recurrir a otras personas cuando ya no se puede continuar solo - Créditos: Cortersía/María Fernanda Araque.

¿Quiénes son realmente nuestros ángeles en la vida real cuando atravesamos un momento de desesperación?

Nuestros ángeles son nuestra red de apoyo. Pueden ser nuestros amigos, familiares o parejas, dependiendo de los vínculos que hayamos construido. Son las personas que están cerca de nosotros y nos demuestran que podemos contar con ellas, especialmente durante los momentos difíciles. Creo que podemos enfrentar muchas cosas solos, pero acompañados siempre es más fácil sobrellevar cualquier situación.

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¿Cómo nace la esperanza en la vida real?

Creo que la esperanza está dentro de cada uno de nosotros, aunque se manifiesta en diferentes niveles. A veces puede nacer de uno mismo, pero también es importante tener vínculos positivos alrededor. Hay personas que pueden brindarnos esperanza, acompañamiento y nuevas perspectivas cuando nosotros mismos no logramos encontrarlas. Para mí, la esperanza puede venir tanto de uno como de los demás.

¿Por qué era importante mostrar qué ocurre con los personajes antes de llegar a un punto de quiebre?

Porque la vida es complicada y nunca estamos solamente en momentos buenos. Todos vivimos situaciones que pueden llevarnos al límite. Por eso, para mí era importante mostrar no solo las partes bonitas, sino también las situaciones difíciles que atraviesan las personas.

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Muchas veces vemos a alguien, pero no sabemos qué hay detrás ni todo lo que ha vivido para llegar a determinado punto. A través de la fantasía también podemos abordar temas complejos sin quitarles su dimensión humana.

María Fernanda explicó que la red de apoyo puede convertirse en un “ángel” durante momentos de desesperación, ya que amigos, familiares o parejas pueden brindar acompañamiento - Créditos: Cortesía/María Fernanda Araque.

¿Por qué pedir ayuda todavía puede ser percibido como una señal de debilidad?

Creo que esto ocurre por la forma en que hemos sido educados como sociedad durante generaciones. Antes se pensaba que pedir ayuda significaba ser débil o no poder hacer las cosas por uno mismo. Sin embargo, considero que esa mentalidad está cambiando.

Para mí, pedir ayuda es un acto de valentía, porque significa mostrarse vulnerable y decirle a alguien que necesito ayuda y que no puedo más. No creo que sea un acto de debilidad, sino una de las cosas más valientes que podemos hacer. Recurrir a un amigo, familiar o especialista puede ayudarnos muchísimo.

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¿Puede una conversación a tiempo cambiar el rumbo de una persona que atraviesa un momento complicado?

Sí. En mi caso, he atravesado momentos de mi vida que no han sido tan buenos. Como venezolana y migrante, también he vivido situaciones de tristeza, nostalgia por mi familia y momentos en los que me sentí un poco a la deriva. Tener conversaciones a tiempo con personas que me querían me ayudó muchísimo.

Esos diálogos me permitieron entender que, aunque no estuviera atravesando el mejor momento de mi vida, eso no significaba que iba a determinar todo mi futuro. También podían llegar cosas buenas, y así ocurrió.

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La escritora señaló que “11:11. Pide un deseo” nació de su curiosidad por descubrir qué ocurre con los deseos y qué influencia pueden tener en la vida de las personas - Créditos: Cortesía/María Fernanda Araque.

¿Qué mensaje esperas que tenga el lector al finalizar la última página de tu libro?

Quiero que el lector crea que la magia sí es posible. El libro que ahora tienen en sus manos representa un sueño y un deseo que tuve hace muchísimos años y que finalmente pude materializar. También quiero transmitir que no estamos completamente solos y que siempre hay personas a las que podemos acudir. A veces solamente necesitamos permitir que los demás nos vean y atrevernos a pedir ayuda.

¿Qué mensaje darías a quienes no creen en el 11:11?

Les diría que crean en lo que quieran, siempre que eso los haga felices y los ayude a avanzar. Si no quieren creer en el 11:11, pueden crear su propio ritual, tradición o manera de recordar aquello que desean. También pueden creer en sí mismos, escribir sus sueños y trabajar para alcanzarlos. En mi caso, no significa solamente pedir un deseo, sino recordar qué queremos y trabajar para hacerlo realidad.

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¿Qué pueden encontrar en este libro quienes todavía no conocen la historia?

Nació de mi curiosidad y de mis ganas de descubrir qué ocurre con los deseos y cuánto pueden influir en nosotros. El libro no cuenta solamente la historia de un protagonista, sino varias historias que se conectan.

Algunas personas podrán sentirse identificadas con determinados personajes o situaciones. Yo los invitaría a conocer el universo que creé, permitirse soñar y descubrir que aquello que para otros puede parecer imposible también puede ser real para uno mismo.

¿Qué proyectos se vienen después de tu primer libro?

Estoy pensando en algunas ideas. Escribir un libro ha sido un proceso bastante complejo y este proyecto me tomó aproximadamente un año entre la escritura, la diagramación, la corrección y las ilustraciones. Estoy considerando una segunda parte, aunque quizá no sea directamente de 11:11. Me gustaría continuar explorando historias relacionadas con números y seres como los ángeles, porque creo que cada uno tiene algo que contar.

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