Una región en el norte del Perú alberga más de 145 mil millones de pies cúbicos de gas natural

Olympic Perú informó que tiene 145 BCF de reservas probadas de gas natural y que elevó su producción de 25 MMPCD en 2024 a 40 MMPCD en 2025.

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La región de Piura avanza hacia la consolidación de su papel como el segundo gran eje gasífero del Perú (detrás de Camisea, en el sur), con el objetivo de fortalecer la seguridad energética nacional y abrir nuevas oportunidades para el norte del país.

El desarrollo de sus recursos de gas natural, junto con la expansión de infraestructura y un marco regulatorio previsible, se presenta como una estrategia clave para ofrecer energía competitiva a hogares, industrias y el sector transporte.

Un polo energético con potencial para transformar el norte

Durante la XV Conferencia de Gas Natural Perú 2026, José Carlos Guzmán Zegarra, gerente legal de Olympic Perú, destacó que Piura ya desempeña un rol relevante en la seguridad energética del país y cuenta con condiciones para ampliar ese impacto.

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El ejecutivo subrayó que la región dispone de reservas probadas, producción en crecimiento y una infraestructura en expansión que puede conectar de manera eficiente los recursos locales con nuevos mercados. “El desafío es poner en valor estos recursos y fortalecer la conexión con los usuarios finales”, afirmó Guzmán Zegarra.

Olympic advirtió que el norte de Perú enfrenta restricciones en el sistema eléctrico porque la capacidad de transmisión ya no alcanza para nuevas inversiones y actividad económica.

El avance de Piura como eje gasífero pasa por generar un entorno de inversión atractivo y regulaciones claras. Guzmán Zegarra remarcó la importancia de que la política regulatoria priorice la seguridad energética y brinde predictibilidad para la exploración y el desarrollo de nuevas reservas.

“La exploración es una inversión de alto riesgo y largo plazo. El país necesita reglas claras, contratos con horizonte suficiente e incentivos vinculados a compromisos nuevos de inversión”, explicó el representante de Olympic Perú.

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La empresa reportó 145 BCF (145 mil millones de pies cúbicos de gas natural) de reservas probadas y un incremento en su producción, pasando de 25 MMPCD en 2024 a 40 MMPCD en 2025, con la meta de alcanzar 50 MMPCD en 2026.

Infraestructura para cerrar brechas y garantizar acceso

El desarrollo de infraestructura constituye un factor determinante para que el gas natural de Piura llegue a más usuarios a precios competitivos.

Actualmente, el 60% del gas natural consumido en la región proviene de Olympic Perú, que cuenta con más de 100 km de ductos y abastece a más de 90 mil familias.

Para igualar los costos de acceso con los de Lima, se requiere un trabajo coordinado entre el Estado y la empresa privada, orientado a ampliar la red y reducir brechas entre regiones.

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Así, la infraestructura permitirá no solo abastecer hogares e industrias, sino también potenciar la generación eléctrica, donde la compañía ya opera con una capacidad instalada de 50 MW.

La empresa pidió un marco regulatorio con reglas claras, contratos de largo plazo e incentivos para impulsar inversión en exploración, producción e infraestructura.

Transparencia y rendición de cuentas en la política regulatoria

El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los organismos reguladores es otro aspecto clave señalado por Olympic Perú. Guzmán Zegarra insistió en que la transparencia y la claridad en la política regulatoria son esenciales para atraer inversiones y consolidar la seguridad energética.

“La predictibilidad también requiere transparencia y rendición de cuentas de los organismos reguladores”, sostuvo el ejecutivo durante el encuentro sectorial.

Desafíos y oportunidades para el futuro energético del norte

El crecimiento económico y las nuevas inversiones en el norte del país han elevado la demanda de energía y puesto en evidencia restricciones en la capacidad de transmisión eléctrica.

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Para sostener el desarrollo regional, la agenda de Piura incluye anticipar las necesidades del mercado, desarrollar infraestructura y coordinar políticas públicas y privadas que permitan aprovechar plenamente el potencial gasífero de la región.

El impulso conjunto de exploración, producción y distribución de gas natural podría traducirse en más competitividad, empleo y calidad de vida para el norte peruano, consolidando a Piura como un actor clave en la matriz energética nacional, dijo el portavoz.