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Bucle en la minería peruana: fallas en el suministro eléctrico amenazan su liderazgo global, alerta Aggreko

La minería de Perú, que aporta cerca del 10% del PBI y el 60% de las exportaciones, enfrenta hoy problemas de suministro que lastran su viabilidad y competitividad

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Las exportaciones mineras de Perú alcanzaron USD 61.800 millones en 2025 y exigen una infraestructura eléctrica capaz de operar sin interrupciones todo el año.
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La minería peruana, motor central de la economía nacional, enfrenta un desafío crítico en la calidad y seguridad del suministro energético.

Según el informe “La nueva ecuación de la minería en América Latina: los límites invisibles entre energía y operación”, elaborado por Aggreko, la viabilidad y competitividad global de la industria minera dependen cada vez más de la confiabilidad de la infraestructura eléctrica.

Perú, que se mantiene como uno de los mayores polos mineros del mundo y lidera el ranking en producción de cobre, oro y zinc, ahora debe garantizar un suministro energético estable para sostener su posición en el escenario internacional.

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Suministro eléctrico y cuellos de botella, el talón de Aquiles de Perú

El sector minero representa aproximadamente 10% del PBI peruano y cerca del 60% de las exportaciones totales. Solo en 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.800 millones, según datos de José Albornoz Farias, Director de Minería para Latinoamérica de Aggreko.

Estos números, que sitúan a la minería como el principal motor económico del país, exigen una infraestructura energética robusta, capaz de operar sin interrupciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, la industria enfrenta retos estructurales.

Siluetas de dos torres de transmisión eléctrica de alta tensión, con múltiples cables aéreos, bajo un cielo de tonos rosados y morados
El informe de Aggreko señala que la minería de Perú depende cada vez más de una infraestructura eléctrica confiable para sostener nuevos proyectos.

La distancia entre los yacimientos y los centros de infraestructura eléctrica, la limitada capacidad de transmisión y las deficiencias en subestaciones, especialmente en regiones andinas y amazónicas, generan incertidumbre y obligan a las empresas a invertir en sistemas de respaldo costosos.

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Estas condiciones afectan la viabilidad y el cronograma de nuevos proyectos, restando competitividad internacional frente a otros mercados, de acuerdo con el especialista.

“El retraso en el despliegue de infraestructura de red compromete los cronogramas, ralentiza la apertura de proyectos y resta competitividad internacional a las inversiones en el país”, advierte Albornoz para Infobae Perú.

La transición renovable, un reto urgente para mantener la competitividad

El Plan de Transmisión 2023-2032 busca expandir líneas y subestaciones en zonas mineras, conectando polos de producción con centros de consumo y puertos.

A pesar de ello, los procesos de licencias y permisos siguen siendo burocráticos y lentos, con trámites que pueden extenderse por años. Esta situación genera incertidumbre y eleva los costos de desarrollo, afectando el valor presente neto de las inversiones y la capacidad de Perú para atraer capital internacional.

La distancia entre yacimientos, la limitada capacidad de transmisión y las deficiencias en subestaciones obligan a la minería de Perú a invertir en sistemas de respaldo más costosos.
La distancia entre yacimientos, la limitada capacidad de transmisión y las deficiencias en subestaciones obligan a la minería de Perú a invertir en sistemas de respaldo más costosos.

La calidad del suministro eléctrico también incide directamente en la productividad y la rentabilidad de la minería peruana. Las fluctuaciones de voltaje o los cortes imprevistos pueden dañar equipos críticos y provocar paradas de producción no planificadas, reduciendo el nivel de extracción y elevando los costos unitarios.

Además, el informe de Aggreko revela que esta inestabilidad erosiona la competitividad de las exportaciones peruanas en el mercado global.

Minería peruana en un momento clave de expansión

A ello se suman los retos de la transición energética. El 40% de los especialistas consultados por Aggreko identifica barreras económicas asociadas al costo de implementar energías renovables y la dificultad de asegurar su disponibilidad continua.

La migración a una matriz más limpia exige contratos PPA a largo plazo, almacenamiento energético, electrificación de flotas y reconfiguración de plantas, inversiones intensivas en capital que mantienen al diésel y la generación térmica como opciones necesarias durante la transición.

El Plan de Transmisión 2023-2032 busca expandir líneas y subestaciones en zonas mineras, pero las licencias y permisos siguen demorando inversiones en Perú.
El Plan de Transmisión 2023-2032 busca expandir líneas y subestaciones en zonas mineras, pero las licencias y permisos siguen demorando inversiones en Perú.

La ubicación geográfica de muchas minas, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y en entornos de difícil acceso, limita la eficiencia de algunas tecnologías renovables y encarece el transporte de insumos, explica el experto.

Además, las exigencias socioambientales y la interacción con comunidades locales obligan a inversiones adicionales en monitoreo ambiental y en infraestructura social, alineadas a estándares internacionales de sostenibilidad.

En este contexto, la competitividad de la minería peruana depende de la capacidad del sector para asegurar energía confiable, flexible y de bajo impacto ambiental, factores que hoy resultan decisivos no solo para mantener la producción, sino para atraer inversiones y sostener el liderazgo de Perú en el mercado minero global.

“La calidad del suministro energético es un habilitador fundamental que define la viabilidad técnica y económica de los nuevos proyectos de inversión”, zanja Albornoz.

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