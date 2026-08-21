Perú
Agregar Infobae enGoogle

Corrió varias cuadras con una bala en el pecho mientras los sicarios lo perseguían: mototaxista es atacado en Ate

El conductor huyó de sus agresores y buscó refugio en un hospital donde fue ingresado a sala de cirugía debido a las lesiones provocadas por los proyectiles

El pasajero también resultó afectado durante la balacera, aunque su lesión fue de menor consideración y habría recibido el alta médica (Créditos: ATV)
Guardar

Un mototaxista fue herido de bala luego de ser atacado por dos sujetos armados en plena avenida Mariátegui, en Ate. El conductor, identificado como Edwin Rolando Ramos Solier, se desplazaba junto con un pasajero cuando los presuntos sicarios interceptaron la unidad menor y abrieron fuego. La agresión ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde, en un sector donde funcionan dos instituciones educativas y existe una constante circulación de estudiantes, vecinos y transeúntes.

De acuerdo con ATV, ambos ocupantes resultaron afectados durante la balacera: el chofer recibió impactos en el brazo izquierdo, cerca de la parte superior del pecho, mientras que José Alberto Solís Neris, quien viajaba como acompañante, sufrió un roce de proyectil. Después de los primeros disparos, el chofer descendió del vehículo y emprendió la fuga para ponerse a salvo de los individuos que lo perseguían.

PUBLICIDAD

La persecución continuó hasta las inmediaciones de la carretera Central. Los agresores habrían vuelto a disparar contra el trabajador cuando intentaba alejarse del lugar. Pese a encontrarse lesionado, el joven consiguió avanzar hacia la avenida Nicolás Ayllón, donde buscó atención urgente. Su recorrido terminó en un hospital situado detrás de un centro educativo, al que ingresó en una silla de ruedas para recibir asistencia.

La balacera ocurrió cerca de dos colegios durante el horario escolar, poniendo en riesgo a estudiantes, docentes y transeúntes que se encontraban en la zona - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La balacera ocurrió cerca de dos colegios durante el horario escolar, poniendo en riesgo a estudiantes, docentes y transeúntes que se encontraban en la zona - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Los médicos determinaron que las heridas requerían una intervención quirúrgica. Por ello, Ramos Solier fue llevado a sala de operaciones con el objetivo de extraer uno de los proyectiles que permanecía alojado en su cuerpo. Debido a su estado, hasta el cierre de este reporte no había podido brindar su versión a los agentes encargados de esclarecer lo ocurrido.

PUBLICIDAD

En tanto, Solís Neris también fue conducido al establecimiento sanitario para ser evaluado. La lesión que presentaba era de menor consideración, por lo que, tras recibir las atenciones correspondientes, habría abandonado el recinto. Su testimonio podría resultar relevante para establecer cómo se inició la agresión y obtener información sobre los responsables.

La escena permaneció bajo resguardo durante varias horas. Peritos de Criminalística y efectivos de la comisaría de Vitarte realizaron diversas diligencias para recoger casquillos, analizar los puntos donde fueron efectuados los disparos y determinar la trayectoria de los proyectiles. Las autoridades buscan encontrar indicios que permitan identificar a los individuos que participaron en el hecho.

El pasajero también resultó herido durante el tiroteo, aunque su lesión fue leve y habría sido dado de alta tras recibir atención médica - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
El pasajero también resultó herido durante el tiroteo, aunque su lesión fue leve y habría sido dado de alta tras recibir atención médica - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la cercanía de los centros escolares. El incidente se produjo durante el horario vespertino, cuando alumnos se encontraban dentro de las instalaciones e incluso algunos ensayaban para una marcha. La presencia de menores convirtió la situación en un episodio de especial peligro, debido a que los atacantes utilizaron armas de fuego en una calle concurrida.

La Policía Nacional también intenta determinar si Ramos Solier había recibido amenazas antes del atentado. Entre las hipótesis que se manejan figura una posible extorsión vinculada con el cobro de cupos a trabajadores dedicados al transporte urbano. Sin embargo, dicha posibilidad todavía no ha sido confirmada y los investigadores esperan obtener mayores elementos cuando el afectado pueda declarar.

Mientras continúan las pesquisas, las autoridades buscan identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión. El caso vuelve a poner bajo la lupa la inseguridad que enfrentan quienes prestan servicios de transporte en distintos sectores de Lima. La recuperación del conductor será clave para conocer detalles adicionales y contribuir con las investigaciones destinadas a esclarecer este violento episodio registrado en Ate.

Temas Relacionados

Ateinseguridad ciudadanaextorsiónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Fonavi: Piden presupuesto para nuevas devoluciones de aportes al gobierno de Keiko Fujimori

Fonavi 2026. Las nuevas devoluciones del Fonavi podrían no darse por falta de dinero y miles de exfonavistas podrían no ver sus aportes

Fonavi: Piden presupuesto para nuevas devoluciones de aportes al gobierno de Keiko Fujimori

José Arista, exministro de Boluarte y senador de Fuerza Popular, conducirá análisis del presupuesto 2027

Poco menos de un año estuvo José Arista como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Dina Boluarte, y ahora es senador del partido Fuerza Popular. Justo en sus manos cae la conducción de cómo se definirá el presupuesto del Ejecutivo en el Congreso

José Arista, exministro de Boluarte y senador de Fuerza Popular, conducirá análisis del presupuesto 2027

Perú ratificó su TLC con China, pero alertan que sus empresas operan fueran de la ley y con prácticas desleales

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se ha mostrado crítico con los movimientos de China en Perú. Recientemente se ratificó el TLC y ahora se anunció el TLC con Hong Kong

Perú ratificó su TLC con China, pero alertan que sus empresas operan fueran de la ley y con prácticas desleales

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en agosto ya empezó en el Banco de la Nación

Ya cobraron los jubilados de la ONP, y ahora le toca a los trabajadores públicos cobrar su sueldos, según el orden de entidades ya determinado anteriormente

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en agosto ya empezó en el Banco de la Nación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

¿Ministro del Interior ‘se rinde’ ante criminalidad?: “Tienen mejor tecnología que nosotros”, aseguró ante Congreso

“No soy miserable”: MTC responde a López Aliaga y encarga a ProInversión la viabilidad del tren Lima-Chosica

Ministro del Interior defiende a Óscar Arriola y afirma que para cesarlo “tiene que morirse”, delinquir o renunciar

Seguridad, corrupción e infraestructura: el debate que dejó la presentación de Luis Gallareta y su gabinete en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira desmiente a Mario Hart y aclara que su ruptura no fue de mutuo acuerdo: “Quien terminó la relación fue él”

Korina Rivadeneira desmiente a Mario Hart y aclara que su ruptura no fue de mutuo acuerdo: “Quien terminó la relación fue él”

Korina Rivadeneira aclara que nunca usó a Mario Hart para regularizar su residencia en Perú ni ha sido mantenida: “Siempre pagamos 50/50″

Korina Rivadeneira responde a críticas por bailar en concierto tras separarse de Mario Hart: “Siempre fui bailarina y respeté mi relación”

Adriana Campos Salazar enfrenta críticas tras ‘ampay’ de su hermana Carla y genera debate en redes: “No tiene nada que ver, no le reclamen a ella”

Magaly Medina arremete tras confesiones de Korina Rivadeneira sobre Mario Hart: “No me imagino con un hombre que no me provea”

DEPORTES

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Horacio Melgarejo fue perseguido por jugadores de Botafogo tras partido: DT se llevó fuerte susto en clasificación de Cienciano

Las lágrimas de Carlos Garcés y el emotivo abrazo de Horacio Melgarejo tras la clasificación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Julieta Lazcano rompió el silencio sobre las críticas que recibió tras su salida de Alianza Lima: “Sentí más dolor que enojo”

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas van por una hazaña en el US Open que el tenis peruano no consigue hace 40 años en un Grand Slam