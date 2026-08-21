Corrió varias cuadras con una bala en el pecho mientras los sicarios lo perseguían: mototaxista es atacado en Ate

El pasajero también resultó afectado durante la balacera, aunque su lesión fue de menor consideración y habría recibido el alta médica (Créditos: ATV)

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Un mototaxista fue herido de bala luego de ser atacado por dos sujetos armados en plena avenida Mariátegui, en Ate. El conductor, identificado como Edwin Rolando Ramos Solier, se desplazaba junto con un pasajero cuando los presuntos sicarios interceptaron la unidad menor y abrieron fuego. La agresión ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde, en un sector donde funcionan dos instituciones educativas y existe una constante circulación de estudiantes, vecinos y transeúntes.

De acuerdo con ATV, ambos ocupantes resultaron afectados durante la balacera: el chofer recibió impactos en el brazo izquierdo, cerca de la parte superior del pecho, mientras que José Alberto Solís Neris, quien viajaba como acompañante, sufrió un roce de proyectil. Después de los primeros disparos, el chofer descendió del vehículo y emprendió la fuga para ponerse a salvo de los individuos que lo perseguían.

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La persecución continuó hasta las inmediaciones de la carretera Central. Los agresores habrían vuelto a disparar contra el trabajador cuando intentaba alejarse del lugar. Pese a encontrarse lesionado, el joven consiguió avanzar hacia la avenida Nicolás Ayllón, donde buscó atención urgente. Su recorrido terminó en un hospital situado detrás de un centro educativo, al que ingresó en una silla de ruedas para recibir asistencia.

La balacera ocurrió cerca de dos colegios durante el horario escolar, poniendo en riesgo a estudiantes, docentes y transeúntes que se encontraban en la zona - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Los médicos determinaron que las heridas requerían una intervención quirúrgica. Por ello, Ramos Solier fue llevado a sala de operaciones con el objetivo de extraer uno de los proyectiles que permanecía alojado en su cuerpo. Debido a su estado, hasta el cierre de este reporte no había podido brindar su versión a los agentes encargados de esclarecer lo ocurrido.

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En tanto, Solís Neris también fue conducido al establecimiento sanitario para ser evaluado. La lesión que presentaba era de menor consideración, por lo que, tras recibir las atenciones correspondientes, habría abandonado el recinto. Su testimonio podría resultar relevante para establecer cómo se inició la agresión y obtener información sobre los responsables.

La escena permaneció bajo resguardo durante varias horas. Peritos de Criminalística y efectivos de la comisaría de Vitarte realizaron diversas diligencias para recoger casquillos, analizar los puntos donde fueron efectuados los disparos y determinar la trayectoria de los proyectiles. Las autoridades buscan encontrar indicios que permitan identificar a los individuos que participaron en el hecho.

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El pasajero también resultó herido durante el tiroteo, aunque su lesión fue leve y habría sido dado de alta tras recibir atención médica - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la cercanía de los centros escolares. El incidente se produjo durante el horario vespertino, cuando alumnos se encontraban dentro de las instalaciones e incluso algunos ensayaban para una marcha. La presencia de menores convirtió la situación en un episodio de especial peligro, debido a que los atacantes utilizaron armas de fuego en una calle concurrida.

La Policía Nacional también intenta determinar si Ramos Solier había recibido amenazas antes del atentado. Entre las hipótesis que se manejan figura una posible extorsión vinculada con el cobro de cupos a trabajadores dedicados al transporte urbano. Sin embargo, dicha posibilidad todavía no ha sido confirmada y los investigadores esperan obtener mayores elementos cuando el afectado pueda declarar.

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Mientras continúan las pesquisas, las autoridades buscan identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión. El caso vuelve a poner bajo la lupa la inseguridad que enfrentan quienes prestan servicios de transporte en distintos sectores de Lima. La recuperación del conductor será clave para conocer detalles adicionales y contribuir con las investigaciones destinadas a esclarecer este violento episodio registrado en Ate.