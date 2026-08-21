Bronca en Brasil: por qué los jugadores de Botafogo quisieron agredir a Horacio Melgarejo tras clasificación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo terminó en bronca por la Copa Sudamericana 2026. (Difusión)

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El acceso de Cienciano a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 quedó eclipsado por los incidentes posteriores al encuentro contra Botafogo en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Apenas sonó el silbato final de Juan Benítez, el ambiente de fútbol fue reemplazado por una tensión palpable que se apoderó del campo de juego.

El equipo peruano logró el pase con un marcador global de 6-2, pero la euforia deportiva dio paso a la preocupación cuando varios jugadores de Botafogo corrieron directamente hacia Horacio Melgarejo. El técnico argentino fue rápidamente cercado contra una valla publicitaria, mientras personal de seguridad y efectivos de la policía especializada en estadios ingresaban al césped para evitar que la situación se desbordara.

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Al finalizar el partido por la Copa Sudamericana, y a pesar de la derrota, Cienciano logró la clasificación a cuartos de final. Sin embargo, el festejo se vio opacado por una pelea masiva que involucró a jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos | DSports

¿Qué desató la furia de los jugadores de Botafogo contra Horacio Melgarejo?

Muchos se preguntaron qué desató la furia de los jugadores de Botafogo y por qué quisieron agredir a Horacio Melgarejo. Según se pudo conocer, hubo un cruce de palabras entre Alex Telles, defensa del ‘fogao’, con el DT de Cienciano que terminó por desatar la bronca en Brasil.

“Hay mucho para contar de lo que ha sucedido luego del partido, porque cuando las cámaras enfocaban que Melgarejo se metió a la cancha... Recuerden que al final del duelo en Cusco hubo un intercambio de palabras que se hizo viral exactamente en la puerta de los vestuarios. Y hay un jugador que le dice: “Cuando vayas allá, vas a ver”. Ese fue Alex Tellez, que fue el jugador que lo buscó cuando se metió al campo de juego Melgarejo; lo manoteó una provocación“, informó Óscar Paz en el programa ‘Desmarcados’.

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Los jugadores del 'fogao' quisieron agredir a Horacio Melgarejo al final del encuentro en Brasil por los octavos de final.

Además, el periodista deportivo aseguró que el plantel del ‘papá’ tuvo que esperar varios minutos para poder salir del estadio. Y el estratega argentino mostró sus rasguños a la prensa.

“Había evidentemente una carga emocional ahí y acabo de ver las imágenes en la sala de prensa donde Melgarejo se abre la camisa y dice que tiene un rasguño, un arañón en el pecho y otro en la cara. Vamos a esperar más información al respecto, porque todo sucedió al otro lado de la tribuna principal. Melgarejo, fiel a su estilo, invadió la cancha, se fue a celebrar con sus jugadores y el plantel en general no pudo salir hasta quince o dieciocho minutos después de terminado el partido”, añadió.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Botafogo v Cienciano - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - August 20, 2026 Botafogo and Cienciano players clash during the match REUTERS/Ricardo Moraes

“Todo está grabado”

La conferencia de prensa posterior al partido no alivió las tensiones tras los hechos en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, fue abordado por los medios respecto al altercado que casi termina en enfrentamiento generalizado.

El técnico argentino optó por la cautela y evitó entrar en detalles sobre el origen del incidente. Su declaración fue rotunda: “No te voy a contestar porque está todo grabado y no quiero problemas”, expresó Melgarejo, cerrando la puerta a cualquier especulación en ese momento.

La intervención de Melgarejo dejó en claro que el asunto seguirá bajo la lupa, ya que tanto la organización del torneo como los clubes involucrados revisarán las imágenes captadas para determinar responsabilidades. El entrenador prefirió no añadir más tensión a una situación ya crítica, remitiendo cualquier análisis a lo registrado por las cámaras.

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El DT habló sobre la bronca que se desató al final del encuentro en Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (ESPN)