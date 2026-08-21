Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 21 de agosto de 2026

La ocurrencia de un potente sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho ha puesto en alerta a las autoridades peruanas y a miles de ciudadanos en el sur del país. El evento, registrado el 20 de agosto de 2026, forma parte de una secuencia de movimientos telúricos que evidencian la vulnerabilidad sísmica de Perú y la importancia de estar preparados frente a emergencias naturales.
Las acciones de respuesta se activaron de inmediato, movilizando recursos y personal especializado para atender a la población afectada y evaluar posibles daños en infraestructuras.
Sismo en Puno
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.4 ocurrido el 21 de agosto de 2026 a las 02:47 hora local. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al este de Ocuviri, en la provincia de Lampa, región Puno, con una profundidad de 11 kilómetros y coordenadas -15.12 de latitud y -70.82 de longitud.
De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad II en Ocuviri, lo que indica que la percepción fue ligera entre los habitantes de la zona. No se han reportado daños materiales ni personales, y las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del IGP.
Tembló Arequipa hoy
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.5 el 21 de agosto de 2026 a la 01:45 hora local. El epicentro se ubicó a 17 kilómetros al este de Camaná, en la provincia de Camaná, región Arequipa, con una profundidad de 54 kilómetros y coordenadas -16.60 de latitud y -72.55 de longitud.
El movimiento sísmico alcanzó una intensidad II-III en Camaná, lo que corresponde a una percepción leve a moderada por parte de la población. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales, y las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial emitida por el IGP.
Sismos recientes y su impacto en Perú
La actividad sísmica volvió a tomar protagonismo en el sur de Perú tras el registro de un fuerte movimiento telúrico. A las 13:00 horas del 20 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 7.2 con epicentro al norte de Coracora, en la región Ayacucho. El evento, uno de los más intensos del año, generó preocupación y movilizó a las autoridades nacionales.
El temblor alcanzó una profundidad de 108 kilómetros y una intensidad de III-IV en Coracora, según datos oficiales del IGP. La sacudida se sintió en varias regiones del sur del país, reavivando el debate sobre la preparación ante desastres naturales en una de las zonas más sísmicas de Sudamérica.
Otros movimientos sísmicos de menor magnitud también se registraron durante las últimas 48 horas en diferentes puntos de Perú. Entre ellos destacan dos eventos en la región de Ayacucho, uno en Arequipa y otro en Huancavelica, todos monitoreados por las entidades oficiales.
El sistema de alerta nacional activó protocolos de emergencia y equipos de primera respuesta acudieron a las zonas más cercanas al epicentro. Las autoridades informaron que continúan evaluando los posibles daños y afectaciones a la población.
Sismo en Arequipa
Un sismo de magnitud 3.5 se registró la madrugada del 21 de agosto en las cercanías de Camaná, en la región de Arequipa, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurrió a la 1:45 a.m., con una profundidad de 54 kilómetros y su epicentro se localizó a 17 kilómetros al este de Camaná. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), la intensidad percibida alcanzó niveles II-III en Camaná. Las autoridades no reportaron daños materiales ni víctimas tras el movimiento telúrico.
Breve repaso sobre la actividad sísmica en Perú
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones más activas en cuanto a movimientos telúricos a nivel mundial. La interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana explica la frecuencia de sismos en el territorio.
Históricamente, los mayores terremotos en Perú han causado pérdidas materiales y humanas considerables. Por esta razón, la vigilancia sísmica y la cultura de prevención forman parte de la agenda pública y de la labor de instituciones como el IGP.
El monitoreo constante permite identificar zonas de riesgo y diseñar políticas de mitigación. Cada año, el IGP emite decenas de reportes que alertan sobre la necesidad de reforzar infraestructuras y potenciar los planes de evacuación.
La información geológica y estadística recopilada por el instituto es fundamental para la gestión de riesgos. La capacitación de la ciudadanía es un pilar para minimizar el impacto de futuros eventos de gran magnitud.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
- Mantener siempre identificado un lugar seguro dentro de la vivienda, alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín y documentos personales.
- Reforzar estructuras vulnerables en viviendas o edificaciones y asegurar muebles altos a las paredes.
- Durante el sismo, proteger la cabeza y el cuello, ubicándose bajo mesas o escritorios robustos.
- No utilizar ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Tras el sismo, verificar el estado de las instalaciones eléctricas y de gas antes de volver a usarlas.
- Mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades.
- No propagar rumores ni información no verificada.
El terremoto de Ayacucho: detalles del evento
El terremoto de magnitud 7.2, ocurrido el 20 de agosto de 2026, tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. El movimiento alcanzó una profundidad de 108 kilómetros y se percibió con intensidad III-IV en la localidad de Coracora.
La sacudida se extendió hacia otras regiones del sur, incluidas partes de Arequipa, Huancavelica y Áncash. El IGP confirmó que el evento generó alarma en la población, aunque no se han reportado víctimas fatales hasta el momento.
Las autoridades regionales y locales coordinaron acciones de respuesta inmediata, priorizando la seguridad y el bienestar de los habitantes de las zonas más afectadas. Equipos de emergencia se desplegaron en puntos críticos para evaluar daños y atender posibles heridos.
Las primeras evaluaciones señalan daños menores en algunas viviendas rurales y estructuras antiguas, aunque las inspecciones continúan en las zonas cercanas al epicentro. El monitoreo se mantiene activo mientras se recopila información sobre posibles réplicas.
Acciones de ayuda en Ayacucho tras el terremoto de 7.2
La respuesta al terremoto de Ayacucho movilizó a diversas entidades estatales y de socorro, encabezadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El organismo activó planes de contingencia en coordinación con gobiernos locales y regionales.
Según INDECI, los equipos de primera respuesta brindaron atención médica y apoyo logístico en las zonas más afectadas, priorizando a personas vulnerables y familias cuyas viviendas sufrieron daños. El despliegue incluyó la entrega de materiales de emergencia y la habilitación de refugios temporales.
Se establecieron centros de acopio para recibir donaciones de agua, alimentos, medicinas y ropa. La población respondió de manera solidaria, participando en las campañas de ayuda y facilitando la distribución de insumos a comunidades rurales de difícil acceso.
El monitoreo de posibles réplicas se mantiene, mientras especialistas en ingeniería civil evalúan el estado de infraestructuras críticas, como escuelas y establecimientos de salud. Las autoridades recomiendan a la población permanecer alerta y seguir las indicaciones oficiales para minimizar riesgos adicionales.
Recomendaciones para reforzar la prevención sísmica en Perú
- Participar en simulacros nacionales y locales organizados por el IGP y INDECI.
- Consultar de manera periódica la información oficial sobre zonas de riesgo y protocolos de evacuación.
- Realizar mantenimientos preventivos en viviendas, especialmente en regiones con alta actividad sísmica.
- Promover la educación en gestión de riesgos desde el ámbito escolar y comunitario.
- Mantener actualizada la mochila de emergencia y verificar el estado de los suministros.
- Disponer de un plan familiar de evacuación y puntos de encuentro seguros.
Últimos sismos en Perú
El periodo reciente ha estado marcado por una serie de movimientos telúricos en distintas regiones del país, según el IGP.
El 19 de agosto de 2026, a las 09:16, se registró un sismo de magnitud 3.4 a 14 kilómetros de profundidad, con epicentro a 15 kilómetros al este de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica. La intensidad reportada fue II en Colcabamba.
Al día siguiente, 20 de agosto, a las 08:29, un temblor de magnitud 3.6 se sintió a 38 kilómetros al oeste de Ocoña, en la provincia de Camaná, Arequipa. Tuvo una profundidad de 37 kilómetros y una intensidad II-III en Ocoña.
A las 13:00 del mismo día, ocurrió el movimiento de mayor intensidad: un sismo de magnitud 7.2 a 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho, con una profundidad de 108 kilómetros e intensidad III-IV en Coracora.
Cuatro horas más tarde, a las 16:30, se produjo otro sismo en la misma zona, con magnitud 4.2 y profundidad de 108 kilómetros, a 28 kilómetros al norte de Coracora, con intensidad III en la localidad.
La jornada concluyó con dos eventos adicionales: uno de magnitud 4.0 a las 20:24, a 26 kilómetros al norte de Coracora, profundidad de 116 kilómetros; y otro de magnitud 3.6 a las 21:40, a 11 kilómetros al norte de Huarmey, Huarmey, Áncash, con intensidad II en Huarmey.