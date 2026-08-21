Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 21 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

La ocurrencia de un potente sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho ha puesto en alerta a las autoridades peruanas y a miles de ciudadanos en el sur del país. El evento, registrado el 20 de agosto de 2026, forma parte de una secuencia de movimientos telúricos que evidencian la vulnerabilidad sísmica de Perú y la importancia de estar preparados frente a emergencias naturales.

Las acciones de respuesta se activaron de inmediato, movilizando recursos y personal especializado para atender a la población afectada y evaluar posibles daños en infraestructuras.