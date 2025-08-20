Media Maratón de Lima 2025: estos son los desvíos y rutas alternas por el evento deportivo del 24 de agosto

La ciudad de Lima se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más esperados del año: la 116 edición de la KIA Media Maratón de Lima y 10K powered by PUMA, que se desarrollará el domingo 24 de agosto de 2025. Ante la participación de más de 20 mil corredores nacionales e internacionales, la Municipalidad de Lima, junto con la Policía Nacional, ha dispuesto un plan especial de tránsito que contempla cierres temporales, desvíos vehiculares y rutas alternas en los principales distritos de la capital.
El objetivo es garantizar la seguridad de los atletas y espectadores, así como facilitar la movilidad de vecinos y conductores durante la jornada deportiva más emblemática del país. Las restricciones estarán activas desde las 06:00 de la mañana hasta las 11:30 horas, en tramos específicos del Cercado de Lima, Lince, San Isidro y Miraflores.
Calles cerradas y horarios de restricción
De 06:00 a 08:00 horas, la circulación estará restringida en:
- Jr. Huallaga (OE)
- Jr. Azángaro (NS)
- Jr. Santa Rosa (EO)
- Jr. Huancavelica (EO)
- Jr. Camaná (NS)
- Av. Nicolás de Piérola (OE)
- Jr. De la Unión (NS)
- Av. Paseo de la República (NS)
- Ca. José Díaz (NS)
- Jr. Madre de Dios (NS)
De 08:00 a 11:30 horas, se ampliarán los cierres en las siguientes vías
- Jr. Madre de Dios (EO)
- Av. Arequipa (SN)
- Jr. Manuel Corpancho (EO – giro en U retorno norte)
- Av. César Vallejo (EO y OE)
- Jr. General José María Córdova (giro en U retorno este)
- Óvalo de Miraflores (OE – giro en U retorno sur)
- Calle La Habana (OE)
- Ca. Luis Felipe Villarán (SN)
- Óvalo Plaza 27 de Noviembre (SN)
- Av. República de Colombia (OE)
- Ca. Augusto Tamayo (SN)
- Av. Juan de Arona (OE y EO)
- Av. Canaval y Moreyra (OE y EO)
- Calle 41 (OE)
- Ca. Ricardo Ángulo (SN)
- Ca. 21 (EO)
- Ca. Benjamín Roca García (NS)
Rutas alternas: opciones para conductores
Las autoridades han definido una serie de rutas alternas para mitigar el impacto del evento. Estas se dividen según la dirección del tránsito:
Norte a Sur
- Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (ingreso por rampa Puente Bauzate y Mesa).
- Av. Tacna, Garcilaso de la Vega, Av. 28 de Julio y Plaza Bolognesi.
- Av. República de Chile (Cdras. 1 a 3).
- Av. Arenales (Cdras. 3 a 25).
- Jorge Basadre, Av. Camino Real, Av. Comandante Espinar, Av. Pablo Carriquiry, Av. Gálvez Barnechea, entre otras.
Sur a Norte
- Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.
- Av. Garcilaso de la Vega y Av. Tacna.
- Jr. Carabaya (Cdras. 11 a 1).
- Av. Petit Thouars hasta Alejandro Tirado, con salida hacia Paseo de la República.
- Av. Los Conquistadores y Av. Comandante Espinar, entre otras.
Oeste a Este
- Av. 28 de Julio.
- Av. Cuba hacia Alejandro Tirado.
- Av. César Canevaro, Av. Pardo de Zela y Av. Canadá.
- Av. Javier Prado (Cdras. 18 a 27).
- Av. Angamos y Av. Ricardo Palma, entre otras.
Este a Oeste
- Av. 28 de Julio.
- Av. Alejandro Tirado hacia Av. Cuba.
- Av. Canadá hacia Pardo de Zela.
- Av. Javier Prado (Cdras. 27 a 18).
- Av. Santa Cruz, Av. Aramburú y Av. Del Parque Sur.
Cruces vehiculares bajo control policial
Durante la competencia, la Policía de Tránsito controlará el flujo en intersecciones críticas como:
- Av. Arequipa con Av. Alejandro Tirado.
- Av. Arequipa con Pardo de Zela.
- Av. Petit Thouars con Av. Juan de Arona.
- Av. Petit Thouars con Calle La Habana.
- Av. Arequipa con Aramburú y Angamos.
- Av. Canaval y Moreyra con Av. Pablo Carriquiry.
- Óvalo Miraflores.
Estos puntos permitirán regular el paso de vehículos y garantizar el orden en medio del despliegue.
Recomendaciones para vecinos y participantes
Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus traslados con anticipación y utilizar las vías alternas indicadas. Asimismo, se exhorta a los vecinos de las zonas intervenidas a evitar el uso de vehículos particulares durante la mañana del evento.
En paralelo, se recuerda que la Media Maratón de Lima y la carrera de 10K son competencias que convocan a atletas profesionales y aficionados de distintas partes del mundo. Este año, además de promover la práctica deportiva, la jornada busca consolidarse como un evento turístico y cultural que pone a Lima en el mapa de las grandes competencias internacionales.