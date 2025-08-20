Perú

Media Maratón de Lima 2025: estos son los desvíos y rutas alternas por el evento deportivo del 24 de agosto

La Municipalidad de Lima ha dispuesto un plan especial de tránsito que contempla cierres temporales en los principales distritos de la capital

Media maratón de Lima. (Foto: Municipalidad Lima)

La ciudad de Lima se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más esperados del año: la 116 edición de la KIA Media Maratón de Lima y 10K powered by PUMA, que se desarrollará el domingo 24 de agosto de 2025. Ante la participación de más de 20 mil corredores nacionales e internacionales, la Municipalidad de Lima, junto con la Policía Nacional, ha dispuesto un plan especial de tránsito que contempla cierres temporales, desvíos vehiculares y rutas alternas en los principales distritos de la capital.

El objetivo es garantizar la seguridad de los atletas y espectadores, así como facilitar la movilidad de vecinos y conductores durante la jornada deportiva más emblemática del país. Las restricciones estarán activas desde las 06:00 de la mañana hasta las 11:30 horas, en tramos específicos del Cercado de Lima, Lince, San Isidro y Miraflores.

Calles cerradas y horarios de restricción

De 06:00 a 08:00 horas, la circulación estará restringida en:

  • Jr. Huallaga (OE)
  • Jr. Azángaro (NS)
  • Jr. Santa Rosa (EO)
  • Jr. Huancavelica (EO)
  • Jr. Camaná (NS)
  • Av. Nicolás de Piérola (OE)
  • Jr. De la Unión (NS)
  • Av. Paseo de la República (NS)
  • Ca. José Díaz (NS)
  • Jr. Madre de Dios (NS)
Recorrido de la media maratón. (Foto: Media maratón)

De 08:00 a 11:30 horas, se ampliarán los cierres en las siguientes vías

  • Jr. Madre de Dios (EO)
  • Av. Arequipa (SN)
  • Jr. Manuel Corpancho (EO – giro en U retorno norte)
  • Av. César Vallejo (EO y OE)
  • Jr. General José María Córdova (giro en U retorno este)
  • Óvalo de Miraflores (OE – giro en U retorno sur)
  • Calle La Habana (OE)
  • Ca. Luis Felipe Villarán (SN)
  • Óvalo Plaza 27 de Noviembre (SN)
  • Av. República de Colombia (OE)
  • Ca. Augusto Tamayo (SN)
  • Av. Juan de Arona (OE y EO)
  • Av. Canaval y Moreyra (OE y EO)
  • Calle 41 (OE)
  • Ca. Ricardo Ángulo (SN)
  • Ca. 21 (EO)
  • Ca. Benjamín Roca García (NS)

Rutas alternas: opciones para conductores

Las autoridades han definido una serie de rutas alternas para mitigar el impacto del evento. Estas se dividen según la dirección del tránsito:

Norte a Sur

  • Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (ingreso por rampa Puente Bauzate y Mesa).
  • Av. Tacna, Garcilaso de la Vega, Av. 28 de Julio y Plaza Bolognesi.
  • Av. República de Chile (Cdras. 1 a 3).
  • Av. Arenales (Cdras. 3 a 25).
  • Jorge Basadre, Av. Camino Real, Av. Comandante Espinar, Av. Pablo Carriquiry, Av. Gálvez Barnechea, entre otras.
Recorrido de la media maratón.
Recorrido de la media maratón. (Foto: Media maratón)

Sur a Norte

  • Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.
  • Av. Garcilaso de la Vega y Av. Tacna.
  • Jr. Carabaya (Cdras. 11 a 1).
  • Av. Petit Thouars hasta Alejandro Tirado, con salida hacia Paseo de la República.
  • Av. Los Conquistadores y Av. Comandante Espinar, entre otras.

Oeste a Este

  • Av. 28 de Julio.
  • Av. Cuba hacia Alejandro Tirado.
  • Av. César Canevaro, Av. Pardo de Zela y Av. Canadá.
  • Av. Javier Prado (Cdras. 18 a 27).
  • Av. Angamos y Av. Ricardo Palma, entre otras.

Este a Oeste

  • Av. 28 de Julio.
  • Av. Alejandro Tirado hacia Av. Cuba.
  • Av. Canadá hacia Pardo de Zela.
  • Av. Javier Prado (Cdras. 27 a 18).
  • Av. Santa Cruz, Av. Aramburú y Av. Del Parque Sur.

Cruces vehiculares bajo control policial

Media maratón de Lima. (Foto: Municipalidad Lima)

Durante la competencia, la Policía de Tránsito controlará el flujo en intersecciones críticas como:

  • Av. Arequipa con Av. Alejandro Tirado.
  • Av. Arequipa con Pardo de Zela.
  • Av. Petit Thouars con Av. Juan de Arona.
  • Av. Petit Thouars con Calle La Habana.
  • Av. Arequipa con Aramburú y Angamos.
  • Av. Canaval y Moreyra con Av. Pablo Carriquiry.
  • Óvalo Miraflores.

Estos puntos permitirán regular el paso de vehículos y garantizar el orden en medio del despliegue.

Recomendaciones para vecinos y participantes

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus traslados con anticipación y utilizar las vías alternas indicadas. Asimismo, se exhorta a los vecinos de las zonas intervenidas a evitar el uso de vehículos particulares durante la mañana del evento.

En paralelo, se recuerda que la Media Maratón de Lima y la carrera de 10K son competencias que convocan a atletas profesionales y aficionados de distintas partes del mundo. Este año, además de promover la práctica deportiva, la jornada busca consolidarse como un evento turístico y cultural que pone a Lima en el mapa de las grandes competencias internacionales.

