Mochila de emergencia para mascotas: qué debe contener para proteger a perros y gatos durante un sismo

Un kit de emergencia para mascotas que incluye mochila, botiquín, agua y alimento, se presenta junto a un perro golden retriever y un gato doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ante un sismo, la seguridad de las mascotas también debe formar parte del plan de emergencia de la familia. Perros y gatos pueden asustarse por los movimientos bruscos, los ruidos y la presencia de personas que intentan evacuar, por lo que es importante contar con una mochila de emergencia preparada especialmente para ellos.

Aunque muchas familias tienen lista una mochila con agua, alimentos, medicamentos y otros productos básicos, las necesidades de un animal de compañía son diferentes. Una emergencia puede prolongarse durante varias horas o incluso días y, en ese contexto, tener comida, agua, elementos de identificación y un medio seguro para trasladarlo puede resultar fundamental.

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¿Qué debe tener una mochila de emergencia para mascotas?

La mochila debe contener artículos que permitan atender las necesidades básicas de la mascota durante las primeras horas posteriores al sismo. Lo recomendable es mantenerla en un lugar de fácil acceso, cerca de la mochila de emergencia familiar.

1. Agua y alimento

El agua es uno de los elementos más importantes. Se deben incluir botellas de agua potable y calcular una cantidad suficiente para la mascota.

También es necesario guardar alimento habitual. Lo ideal es no cambiar la dieta durante una emergencia, ya que una modificación repentina podría ocasionarle problemas digestivos.

El alimento puede conservarse en bolsas herméticas o recipientes resistentes para evitar que se moje o contamine.

2. Plato para comida y agua

Un plato plegable ocupa poco espacio y permite alimentar e hidratar al animal en cualquier lugar.

También puede utilizarse un recipiente liviano que forme parte exclusivamente de la mochila de emergencia.

3. Correa, arnés y collar

En el caso de los perros, la mochila debe incluir una correa y, de ser posible, un arnés. Durante una evacuación no es recomendable dejar al animal suelto.

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Un perro asustado puede reaccionar de manera diferente a lo habitual y escapar ante una réplica, un ruido fuerte o la presencia de muchas personas.

En el caso de los gatos, es fundamental contar con una transportadora o kennel. Intentar trasladarlos en brazos durante una emergencia aumenta el riesgo de que escapen.

Una infografía detalla los elementos esenciales para preparar una mochila de emergencia para perros y gatos ante un sismo, con agua, alimento, medicinas y documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Identificación de la mascota

El collar debe tener una placa de identificación con información de contacto actualizada.

También es recomendable llevar una fotografía reciente de la mascota. Si llegara a separarse de su familia durante la emergencia, la imagen puede facilitar su identificación.

Si el animal cuenta con microchip, conviene conservar también la información correspondiente.

5. Medicamentos y botiquín

Si la mascota recibe algún medicamento de manera habitual, se debe incluir una provisión de emergencia y las indicaciones necesarias para administrarlo.

La mochila también puede incorporar elementos básicos para una eventual atención inicial, como gasas, vendas, guantes descartables y solución salina.

Ante una lesión grave, estos elementos no sustituyen la atención veterinaria, pero pueden ser útiles mientras se consigue ayuda.

6. Manta o toalla

Una manta pequeña puede servir para proteger al animal del frío, polvo o superficies incómodas.

En determinadas circunstancias también puede ayudar a mantenerlo tranquilo, especialmente si tiene un olor familiar.

7. Bolsas y productos de limpieza

Los responsables deben incluir bolsas para recoger las deposiciones, papel absorbente y otros elementos básicos de higiene.

Durante una evacuación es posible que el animal tenga que hacer sus necesidades en un lugar diferente al habitual.

8. Linterna y silbato

Una linterna con pilas puede ser útil si el sismo provoca cortes de electricidad o si la evacuación ocurre durante la noche.

Un silbato también puede formar parte del equipo de emergencia y servir para llamar la atención si la mascota se pierde o para facilitar la comunicación durante una evacuación.

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9. Documentación veterinaria

Es recomendable guardar copias de documentos importantes, como el registro de vacunas, tratamientos médicos y otros datos veterinarios.

Estos documentos pueden ser especialmente útiles si después del sismo se necesita acudir a una clínica veterinaria o trasladar al animal a un refugio temporal.

Una mochila de emergencia para mascotas, junto con sus elementos esenciales, resalta la importancia de la preparación ante sismos y desastres naturales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo preparar a la mascota antes de un sismo?

La preparación no debe comenzar cuando ocurre el terremoto. Una mascota que nunca ha utilizado una transportadora, arnés o determinado tipo de correa puede resistirse cuando la familia necesite evacuar rápidamente.

Por ello, conviene acostumbrarla progresivamente a estos elementos.

En el caso de los gatos, se puede mantener el kennel accesible y asociarlo con experiencias positivas para evitar que solamente lo relacionen con una visita al veterinario.

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En los perros, es importante practicar la colocación del arnés y la salida de la vivienda con calma.

También es recomendable identificar previamente las rutas de evacuación y determinar quién será responsable de cada mascota.

¿Dónde debe guardarse la mochila?

La mochila de emergencia para mascotas debe estar en un lugar accesible y conocido por los integrantes de la familia. No debería quedar escondida en un depósito o en un espacio al que sea difícil acceder después de un movimiento sísmico.

Una buena alternativa es colocarla cerca de la mochila de emergencia familiar, siempre que esto no bloquee las rutas de evacuación.

La comida y los medicamentos deben revisarse periódicamente para comprobar sus fechas de vencimiento y reemplazar los productos cuando sea necesario.

Residentes evacuan con perros y gatos por calles de Perú durante un sismo, dirigiéndose a un punto de reunión de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer con perros y gatos durante un sismo?

Durante el movimiento sísmico, lo principal es proteger a las personas y seguir las medidas de seguridad establecidas para el inmueble. Una vez que sea seguro evacuar, se debe llevar a la mascota utilizando los elementos preparados previamente.

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No es recomendable correr detrás de un animal que se haya asustado ni dejar puertas abiertas sin control. El miedo puede provocar que incluso una mascota acostumbrada a permanecer dentro de casa intente escapar.

Después del movimiento principal también se debe tener cuidado con las réplicas, vidrios rotos, cables eléctricos, estructuras dañadas y otros peligros que puedan encontrarse en el exterior.

Una mochila diferente para cada mascota

Si una familia tiene varios animales, es conveniente considerar las necesidades particulares de cada uno.

Un perro grande, por ejemplo, requerirá una cantidad de alimento y agua diferente a la de un perro pequeño. Un gato necesitará además un transportador adecuado.

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La mochila debe adaptarse también a la edad, tamaño y necesidades específicas del animal.

La preparación para un sismo no solo consiste en proteger a las personas. Las mascotas también dependen de sus familias para mantenerse seguras durante una emergencia. Tener lista una mochila específica, identificar previamente las rutas de evacuación y practicar cómo trasladar al animal puede evitar decisiones improvisadas en uno de los momentos más difíciles.