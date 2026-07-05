Así puede preparar y cuidar a sus mascotas ante una emergencia o desastre natural: qué debe tener el kit de emergencia

Contar con un plan de evacuación que incluya a tus mascotas es fundamental para su seguridad en situaciones de emergencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de emergencia, las mascotas dependen totalmente de sus dueños para sobrevivir y estar protegidas. Si ocurre un desastre, resulta fundamental que los planes familiares incluyan acciones específicas para los animales de compañía. Toda preparación debe contemplar tanto la evacuación como la permanencia en casa, priorizando la seguridad y el bienestar de perros y gatos.

Antes de que se presente cualquier amenaza, La Cruz Roja América recomienda que es esencial identificar los riesgos más probables en la zona donde se vive: incendios, inundaciones, huracanes, terremotos o temperaturas extremas. A partir de ese análisis, se organizan respuestas adaptadas al tipo de desastre, asegurando que cada miembro de la familia conozca su rol y las tareas asignadas respecto a las mascotas.

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Qué hacer con las mascotas ante una evacuación

Si las autoridades ordenan evacuar, no hay que dejar a las mascotas atrás. Un animal que permanece solo puede resultar herido, extraviarse o incluso fallecer. Se deben planificar las rutas de salida y averiguar con antelación qué hoteles, refugios o residencias aceptan animales.

Durante una emergencia, la mayoría de los refugios de la Cruz Roja no admite mascotas, por lo que conviene tener alternativas: familiares, amigos o cuidadores temporales dispuestos a hacerse cargo de los animales.

Mantener la vacunación al día y los registros médicos a mano permite acceder a refugios o alojamientos temporales durante un desastre - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe elaborar un kit de emergencia para cada mascota con todo lo indispensable, la Cruz Roja América sugiere: comida y agua para cinco días, identificaciones actualizadas, medicamentos, botiquín de primeros auxilios, correas, transportadores y mantas. Incluir también fotografías recientes del dueño con las mascotas, para facilitar su identificación.

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Cómo proteger a las mascotas si se quedan en casa

Si la mejor opción es resguardarse, se debe elegir una zona segura de la vivienda donde todos puedan permanecer juntos. Se colocan allí los suministros y a los animales bajo control directo: los perros con correa y los gatos en guacales o maletas especializadas.

Hay que mantener a la mano comida, agua y medicamentos en recipientes herméticos. Si hay un aviso de desastre, hay que meter a las mascotas dentro cuanto antes y asegurarse de que usen collares con identificación actualizada.

Preparación y adiestramiento para emergencias

En la etapa de prevención, se requiere dedicar tiempo para que las mascotas se familiaricen con sus transportadores y jaulas. Un animal entrenado para permanecer en estos espacios podrá evacuar sin estrés, lo que facilita la seguridad de toda la familia.

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Entrenar a las mascotas para acostumbrarse al transportador y la correa facilita una evacuación rápida y sin sobresaltos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es recomendable incluir a las mascotas en los simulacros de evacuación familiares. Así, cuando llegue el momento real, sabrán cómo actuar y se reducirán los riesgos de pérdida o pánico.

Todas la vacunas deben estar al día y conservar copias de los registros médicos. Algunos hoteles o refugios solo admiten animales con pruebas de vacunación actualizadas. Es importante implantar microchip con los datos de contacto actualizados.

Elementos imprescindibles en el kit de emergencia

Un kit bien preparado es clave para la supervivencia de tu mascota en situaciones críticas, según la Cruz Roja América estos deben tener:

Alimentos secos y húmedos suficientes para varios días.

Agua potable y tazones.

Medicamentos habituales y un botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, pinzas, solución salina y crema antibacteriana.

Juguetes, mantas y un suéter viejo con olor del dueño para tranquilizar a la mascota.

Bolsas para excrementos y bandeja higiénica para el caso de los gatos.

Información escrita sobre necesidades médicas, rutinas y datos del veterinario.

Fotografías actuales de las mascotas.

Guardar fotografías recientes de tus mascotas y de ti junto a ellas ayuda a evitar confusiones y facilita el reencuentro si llegan a extraviarse - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperación y bienestar tras el desastre

Al regresar a casa, hay que observar atentamente a las mascotas. El comportamiento puede variar por el estrés: algunos pueden mostrarse agresivos o asustados. Las rutas familiares pueden estar alteradas y los animales podrían desorientarse. Ante esto se debe mantener el control directo y revisar el entorno para detectar peligros a nivel del suelo, como productos químicos, escombros o fertilizantes.

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