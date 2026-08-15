Se hicieron pasar por policías para secuestrar a un comerciante y exigirle S/3.000: PNP los capturó en SJM

Este es un reportaje noticioso sobre la captura de cuatro individuos en el distrito de San Juan de Miraflores. Las imágenes muestran a personas siendo escoltadas por agentes policiales y a uno de los detenidos cubierto mientras es rodeado por micrófonos. Se exhiben chalecos de policía falsos. El informe detalla la detención de estos sujetos, quienes se hicieron pasar por policías para secuestrar a un comerciante y exigir un rescate de S/ 3,000. Agentes de la comisaría de Monterrico realizaron la operación.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron la captura de cuatro secuestradores en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM) y el rescate de la víctima, un comerciante que había sido retenido bajo la falsa fachada de una intervención policial. El operativo de seguridad se realizó en el marco de las acciones de Amanecer Seguro.

El jefe de la Divopus Sur 1, coronel PNP Walter Gurreonero, informó que la intervención ocurrió durante la mañana del último viernes, cuando los agentes detectaron un vehículo en el que se desplazaban cinco personas en actitud sospechosa.

Según explicó el oficial a Latina Noticias, los policías procedieron a intervenir la unidad y, durante la identificación de sus ocupantes, se detectó que cuatro de ellos registraban antecedentes policiales por diferentes delitos, entre ellos extorsión, lesiones, delitos contra la vida y la salud y tráfico de drogas.

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Sin embargo, durante la intervención se descubrió que el quinto ocupante del vehículo no sería parte de la organización criminal, sino la víctima de los cuatro intervenidos.

Comerciante fue interceptado en San Juan de Miraflores

Cuatro hombres arrestados por presuntamente suplantar a la policía y cometer secuestros se muestran frente a la Comisaría de Monterrico en Lima, Perú. (PNP)

De acuerdo con la versión proporcionada por la víctima a la Policía, los hechos comenzaron alrededor de la medianoche, cuando fue abordado en inmediaciones de la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores.

Los delincuentes lo obligaron a subir al vehículo y posteriormente le quitaron sus pertenencias. Incluso lo habrían desvestido y despojado de su teléfono celular.

Los sujetos le exigían el pago de S/3.000 y, para intimidarlo, aseguraban que eran policías que trabajaban en la Dirincri de la avenida España. Bajo ese argumento, le indicaron que sería trasladado hasta dicha dependencia policial.

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La víctima habría sido sometida a una negociación mientras los presuntos delincuentes utilizaban su propio teléfono para comunicarse con su hermana y exigirle el dinero.

El recorrido continuó desde San Juan de Miraflores hasta la zona de Javier Prado con la Panamericana Sur, donde finalmente se produjo la intervención policial que permitió poner a salvo al comerciante.

Hallaron chalecos, grilletes y pasamontañas

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron diversos elementos que habrían sido utilizados por los intervenidos para hacerse pasar por policías.

Entre los objetos encontrados figuran chalecos policiales, grilletes, pasamontañas y teléfonos celulares. Además, los agentes hallaron droga en el interior de la unidad.

El coronel Gurreonero señaló que estos elementos serán materia de investigación y que su hallazgo coincide con la versión proporcionada por la víctima, quien indicó que los sujetos se presentaron ante él como agentes policiales.

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La presencia de prendas y accesorios vinculados a una presunta identificación policial será uno de los elementos que deberán ser analizados durante las investigaciones para determinar cómo fueron utilizados y si los intervenidos estarían involucrados en otros hechos similares.

¿Cómo identificar a un verdadero policía durante una intervención?

Ante este tipo de casos, el jefe de la Divopus Sur 1 recordó que los ciudadanos tienen derecho a verificar la identidad de los efectivos que realizan una intervención.

El agente policial debe identificarse con su carné de identidad y señalar la unidad a la que pertenece. De acuerdo con la recomendación brindada por el oficial, la persona intervenida puede realizar las verificaciones correspondientes con la dependencia policial que el agente indique.

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Asimismo, el coronel señaló que los ciudadanos pueden grabar una intervención policial, siempre que ello no interfiera con el procedimiento, como una medida para dejar constancia de lo ocurrido.

La recomendación cobra especial importancia frente a delincuentes que utilizan prendas, accesorios o supuestas identificaciones policiales para generar temor y obligar a sus víctimas a entregar dinero u otras pertenencias.