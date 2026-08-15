Perú
Agregar Infobae enGoogle

Se hicieron pasar por policías para secuestrar a un comerciante y exigirle S/3.000: PNP los capturó en SJM

El comerciante fue retenido bajo la amenaza de una supuesta intervención policial. Los sujetos le quitaron sus pertenencias y exigían dinero para no trasladarlo a una dependencia policial

Este es un reportaje noticioso sobre la captura de cuatro individuos en el distrito de San Juan de Miraflores. Las imágenes muestran a personas siendo escoltadas por agentes policiales y a uno de los detenidos cubierto mientras es rodeado por micrófonos. Se exhiben chalecos de policía falsos. El informe detalla la detención de estos sujetos, quienes se hicieron pasar por policías para secuestrar a un comerciante y exigir un rescate de S/ 3,000. Agentes de la comisaría de Monterrico realizaron la operación.
Guardar

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron la captura de cuatro secuestradores en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM) y el rescate de la víctima, un comerciante que había sido retenido bajo la falsa fachada de una intervención policial. El operativo de seguridad se realizó en el marco de las acciones de Amanecer Seguro.

El jefe de la Divopus Sur 1, coronel PNP Walter Gurreonero, informó que la intervención ocurrió durante la mañana del último viernes, cuando los agentes detectaron un vehículo en el que se desplazaban cinco personas en actitud sospechosa.

Según explicó el oficial a Latina Noticias, los policías procedieron a intervenir la unidad y, durante la identificación de sus ocupantes, se detectó que cuatro de ellos registraban antecedentes policiales por diferentes delitos, entre ellos extorsión, lesiones, delitos contra la vida y la salud y tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, durante la intervención se descubrió que el quinto ocupante del vehículo no sería parte de la organización criminal, sino la víctima de los cuatro intervenidos.

Comerciante fue interceptado en San Juan de Miraflores

Cuatro hombres con las manos detrás de la espalda posan ante un cartel de la Policía Nacional del Perú, Comisaría de Monterrico, Lima
Cuatro hombres arrestados por presuntamente suplantar a la policía y cometer secuestros se muestran frente a la Comisaría de Monterrico en Lima, Perú. (PNP)

De acuerdo con la versión proporcionada por la víctima a la Policía, los hechos comenzaron alrededor de la medianoche, cuando fue abordado en inmediaciones de la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores.

Los delincuentes lo obligaron a subir al vehículo y posteriormente le quitaron sus pertenencias. Incluso lo habrían desvestido y despojado de su teléfono celular.

Los sujetos le exigían el pago de S/3.000 y, para intimidarlo, aseguraban que eran policías que trabajaban en la Dirincri de la avenida España. Bajo ese argumento, le indicaron que sería trasladado hasta dicha dependencia policial.

PUBLICIDAD

La víctima habría sido sometida a una negociación mientras los presuntos delincuentes utilizaban su propio teléfono para comunicarse con su hermana y exigirle el dinero.

El recorrido continuó desde San Juan de Miraflores hasta la zona de Javier Prado con la Panamericana Sur, donde finalmente se produjo la intervención policial que permitió poner a salvo al comerciante.

Hallaron chalecos, grilletes y pasamontañas

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron diversos elementos que habrían sido utilizados por los intervenidos para hacerse pasar por policías.

Entre los objetos encontrados figuran chalecos policiales, grilletes, pasamontañas y teléfonos celulares. Además, los agentes hallaron droga en el interior de la unidad.

El coronel Gurreonero señaló que estos elementos serán materia de investigación y que su hallazgo coincide con la versión proporcionada por la víctima, quien indicó que los sujetos se presentaron ante él como agentes policiales.

La presencia de prendas y accesorios vinculados a una presunta identificación policial será uno de los elementos que deberán ser analizados durante las investigaciones para determinar cómo fueron utilizados y si los intervenidos estarían involucrados en otros hechos similares.

¿Cómo identificar a un verdadero policía durante una intervención?

Ante este tipo de casos, el jefe de la Divopus Sur 1 recordó que los ciudadanos tienen derecho a verificar la identidad de los efectivos que realizan una intervención.

El agente policial debe identificarse con su carné de identidad y señalar la unidad a la que pertenece. De acuerdo con la recomendación brindada por el oficial, la persona intervenida puede realizar las verificaciones correspondientes con la dependencia policial que el agente indique.

Asimismo, el coronel señaló que los ciudadanos pueden grabar una intervención policial, siempre que ello no interfiera con el procedimiento, como una medida para dejar constancia de lo ocurrido.

La recomendación cobra especial importancia frente a delincuentes que utilizan prendas, accesorios o supuestas identificaciones policiales para generar temor y obligar a sus víctimas a entregar dinero u otras pertenencias.

Temas Relacionados

secuestroPNPSan Juan de Mirafloresextorsiónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El alza de combustibles en Lima: Conductores recorren la ciudad por el incremento del precio mientras crecen las diferencias entre distritos

El incremento en los precios de la gasolina y el diésel obliga a los usuarios a modificar sus rutas habituales, con diferencias de hasta S/ 4,39 por galón y largas filas en los grifos más económicos

El alza de combustibles en Lima: Conductores recorren la ciudad por el incremento del precio mientras crecen las diferencias entre distritos

Efemérides hoy 15 de agosto: historia, tragedia y cultura en una de las fechas más emblemáticas del Perú

La jornada recuerda el desastre de 2007 en Pisco, las celebraciones masivas en Arequipa y figuras emblemáticas que dejaron huella en la política y el arte local

Efemérides hoy 15 de agosto: historia, tragedia y cultura en una de las fechas más emblemáticas del Perú

Mochilas de emergencia en Lima: precios, artículos clave y consejos para equiparlas

Botiquines, medicinas, herramientas y alimentos no perecibles figuran entre los productos sugeridos para un kit de emergencia, con precios que permiten cubrir las necesidades elementales ante imprevistos urbanos o naturales

Mochilas de emergencia en Lima: precios, artículos clave y consejos para equiparlas

Destellos en el cielo de Lima durante el terremoto de 2007: el fenómeno detrás de las luces que sorprendieron a millones aquella noche del 15 de agosto

Una serie de resplandores blancos acompañó el potente sismo que sacudió la capital peruana, un efecto que la ciencia atribuye a la liberación de cargas eléctricas provocada por la fricción de rocas bajo tierra

Destellos en el cielo de Lima durante el terremoto de 2007: el fenómeno detrás de las luces que sorprendieron a millones aquella noche del 15 de agosto

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 15 de agosto de 2026

La disparidad en los precios de los combustibles en Perú impulsa a los consumidores a buscar alternativas digitales para economizar, mientras el Estado interviene para contener posibles alzas

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 15 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

ENTRETENIMIENTO

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

DEPORTES

Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Perú vs República Checa EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por los ‘play offs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile