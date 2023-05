“Hubo lágrimas”: Camila regresa a su origen con Samo y la magia que logran juntos

Con el regreso de Samo, la banda mexicana está lista para reencontrarse con su público

“Hubo lágrimas, mucha sensibilidad”, recuerda Samo Parra sobre la primera vez que volvió a cantar junto a Mario Domm tras diez años sin formar parte de Camila, un momento ansiado por los miles de fans de la banda que conforman también con Pablo Hurtado, una de las más entrañables del panorama de la balada pop en español.

En conversación con los músicos, Infobae México entró en la intimidad de su nuevo proyecto, la recién anunciada gira de reencuentro por la celebración a veinte años de su lanzamiento y esa “emoción sin más expectativas” que vibrar de nuevo con su público.

“Nos encontramos en un momento muy especial los tres, donde han pasado diez años sin vernos, de no estar juntos, de no hacer música. Como banda iniciamos un nuevo momento en el que no tenemos muchas expectativas, pero sí mucha emoción de que sucedan cosas increíbles”, comparte Samo, quien desde 2011 se abocó a una carrera solista y a su faceta en teatro musical, periodo en el que se nutrió de experiencias que plasmará a su regreso a la banda.

Para Mario regresar al origen de Camila ha sido un proceso “mágico” donde las tres fuerzas creativas y “tan distintas” se complementan al momento de dar vida a nuevas canciones, inspiración que han nutrido en una década de vivencias por separado y tras la pandemia que marcó a la humanidad.

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

Así vivió el respetado productor musical la creación de Fugitivos, el más reciente lanzamiento de Camila, entre la composición de otros temas que pronto conformarán el álbum comeback de la banda ganadora de cuatro Latin Grammys, entre múltiples premios, +2 700M de audio streams a nivel global y cuyos videos acumulan +3200M de views en YouTube.

“Fue un proceso no tan cortito, fue de tres años de estar viendo la manera de cómo sí… es como un matrimonio, de volver a ver a la pareja otra vez y cómo se vuelve a funcionar, la música es el glue perfecto. Cuando emitimos sonido los tres las cosas suceden y esa magia que comenzó al principio lo bonito es que sigue intacta”; sin embargo la reflexión del cantautor, uno de los más influyentes de la escena latina, respecto al incierto periodo de confinamiento que se vivió en el mundo a partir de 2020 influyó para “aventarse” de nuevo al proyecto con sus compañeros.

“A mí sí la pandemia me ahorcó, sí me hizo reflexionar y decir, ‘o lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca, cabrón’. Así que sí que sí... en el primer cantar, en el primer vibrar los tres juntos se sintió otra vez lo mismo”

Samo Parra, Pablo Hurtado y Mario Domm compartieron con Infobae México la gran emoción de volver a crear música en conjunto Foto: Camila

Respecto al proceso de creación, para Pablo el flujo de creatividad con sus colegas ha generado la aparición de muchas canciones, pero sólo algunas tienen esa química sónica perfecta que los hace elegirla de inmediato. Así lo contó el guitarrista de hits como Aléjate de mí y De qué me sirve la vida:

“Cada canción tiene que ser realmente escalofriante y para eso siempre nos hemos tomado el tiempo y hemos sido muy selectivos a la hora de hacer un álbum, a veces tenemos más de cuarenta canciones para llegar a las últimas diez u once. Hay momentos en que nos volteamos a ver los tres y decimos ‘esto se siente increíble, ésta tiene que ir’ y ese ha sido el termómetro para ir definiendo el repertorio”

La nueva gira de Camila comenzará el próximo 14 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, para continuar el 15 del mismo mes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y el 1 de diciembre en la Arena Monterrey, y para ello la banda de rock pop ya prepara toda una experiencia audiovisual de estética futurista, adhoc con el recomienzo de la banda, su nueva era.

“Queríamos hacer un cambio, sabíamos que queríamos que cuando llegara una foto de los tres a la ciudad fuera algo que sí llamara la atención. Estuvimos buscando fotógrafos, trabajando en cómo lograrlo y es lo que quedó también. Tiene a esencia de cada uno, cómo nos vestimos, cómo somos...es muy bonita esa diversidad de la cual gozamos”, afirma Mario Domm.

”Esta portada va de la mano con el video que ya verán, tiene esa onda un poco de planetas y cósmicas, estamos trabajando también en el arte del álbum, en la gira, queremos que todo tenga una coherencia, pero también queremos que cada canción tenga su propio universo y que la gira sea ese conjunto de universos distintos y que se embone todo ahí”, completa Pablo sobre el concepto con que Camila volverá a abrirse “de corazón a corazón” con el público que vibra con su propuesta romántica desde 2003.