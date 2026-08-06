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¿Cuál es la situación legal del empresario que abatió a ladrón y dejó herido a su cómplice? Esto opinan los expertos

El caso del empresario que disparó tras un asalto en San Martín de Porres reaviva el debate sobre legítima defensa y detención preventiva. Especialistas analizan las posibilidades de libertad y el proceso judicial pendiente

Empresario que abatió a ladrón y dejó herido a su cómplice saldrá en libertad tras 48 horas de detención.
Empresario que abatió a ladrón y dejó herido a su cómplice saldrá en libertad tras 48 horas de detención.
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Continúa el debate en torno al accionar del empresario Danilo Evangelista, quien abatió a un delincuente e hirió a su cómplice el pasado 4 de agosto en San Martín de Porres (SMP).

La cronología de los hechos es la siguiente. La noche del martes, Evangelista salió del gimnasio en la avenida Universitaria junto a su acompañante, cuando fue interceptado por dos sujetos, identificados como Joseph Salcedo Tanchiva y Javier Daniel Richarti Guevara.

Ambos lo abordaron y le arrebataron el celular antes de intentar huir en motocicleta. El parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) señala que la reacción del empresario fue inmediata.

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Portando un arma de fuego con licencia, disparó en dirección a los asaltantes, causando la muerte de Javier Daniel Richarti Guevara en el lugar y dejando herido a Joseph Salcedo Tanchiva, quien logró huir pero fue capturado por la PNP minutos después.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia, mostrando a Salcedo Tanchiva pidiendo ayuda en la vía pública antes de ser trasladado al hospital Cayetano Heredia bajo custodia policial.

La Policía confirmó que Salcedo Tanchiva contaba con antecedentes por robo y tenencia ilegal de armas, mientras que Richarti Guevara tenía registros por conducir en estado de ebriedad y otras requisitorias previas.

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Evangelista justificó su reacción argumentando defensa propia y explicó que obtuvo la licencia de armas tras recibir amenazas y extorsiones durante los últimos seis meses. Actualmente, permanece detenido en la sede de Depincri Los Olivos mientras la fiscalía determina su situación legal.

“Quisiera que me ayuden, por favor, porque soy una víctima más de la delincuencia que se está viviendo en el Perú”, declaró Evangelista a los medios de comunicación al ser trasladado por la PNP.

El abogado José Chumán participa en una entrevista televisiva para analizar un caso de legítima defensa. Se muestran imágenes de una calle de noche con presencia policial, la detención de una persona en un vehículo, una persona corriendo y una escena con cinta policial. El programa aborda la situación legal de un empresario que abatió a un ladrón y dejó herido a su cómplice en San Martín de Porres. Se discuten las implicaciones legales, incluyendo la cobertura de gastos médicos.

¿Cuándo podría salir en libertad?

El futuro judicial de Evangelista dependerá de la evaluación del Ministerio Público sobre la existencia de legítima defensa. Según el abogado penalista José Chumán, la ley peruana reconoce la defensa propia como causa de justificación, siempre que la respuesta sea proporcional al peligro.

“La legislación admite que se utilicen los medios necesarios para protegerse, incluidos los permitidos por una licencia de armas”, explicó Chumán, citado por Latina Noticias.

No obstante, el especialista aclaró que en todo caso de muerte violenta debe realizarse una investigación. “El Ministerio Público debe analizar si realmente existió peligro inminente y si los disparos realizados fueron proporcionales a la amenaza”, precisó.

De confirmarse los indicios de legítima defensa, los expertos coinciden en que Evangelista podría continuar el proceso en libertad mientras avanzan las diligencias.

“Toda muerte violenta se tiene que investigar. Pero tomando en cuenta el contexto, el señor ha sido llevado al Ministerio Público y confiamos que el representante de la fiscalía tome en cuenta ese contexto para que, de necesitar continuar con las investigaciones, este hombre las afronte en libertad”, señalaron los especialistas consultados.

El abogado defensor de Evangelista indicó que el plazo de detención en flagrancia vence la noche del jueves 6 de agosto y que, si la fiscalía decide continuar con el proceso bajo detención, evaluarán las acciones legales correspondientes.

Respecto a eventuales responsabilidades civiles, Chumán sostuvo que Evangelista podría verse obligado a cubrir los gastos médicos del herido, pero no una indemnización ni gastos funerarios, ya que, según los indicios, “no existió intención de matar, sino de defenderse”.

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