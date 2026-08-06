Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 6 de agosto

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,91 soles, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior, con una variación porcentual de -0,14% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó una bajada de 0%, mientras que su variación interanual se sitúa en un descenso de -1,3%.
En los últimos días, el tipo de cambio del euro a sol peruano muestra una tendencia negativa, acumulando dos días de descenso consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en un 1,8%, considerablemente más baja en comparación con la volatilidad de referencia del 7,11%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.
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