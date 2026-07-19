¿Qué pasó el 19 de julio en Perú y el mundo? Darwin en el Callao, la creación de la UNI y las efemérides más importantes

Una ilustración compila efemérides del 19 de julio, con Charles Darwin, la creación de una universidad en Perú y los grandes incendios de Roma y Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 19 de julio acumula en el calendario peruano y mundial una serie de hechos que van de la ciencia a la política, de la música a la guerra. Batallas medievales, tratados diplomáticos, revoluciones culturales y vidas que dejaron huella confluyen en esta fecha a lo largo de los siglos.

Charles Darwin en el Callao: la escala que alimentó una teoría

En 1835, Charles Darwin llegó al puerto del Callao a bordo del HMS Beagle, en el marco de su expedición científica alrededor del mundo. En su bitácora The Voyage of the Beagle, el naturalista inglés describió la agitada situación política del Perú, inmerso entonces en una guerra civil, y anotó críticas sobre la infraestructura y las condiciones sanitarias del país. La escala peruana fue una de las etapas que alimentaron el desarrollo de su teoría evolutiva, expuesta más tarde en El origen de las especies.

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La conmemoración del nacimiento de Charles Darwin se ha transformado en un espacio clave para analizar el impacto duradero de la investigación empírica y el método científico en la cultura global (National Geographic)

El Convenio de Statu Quo con Colombia

En 1911, el representante peruano Ernesto de Tezanos Pinto y el canciller colombiano Enrique Olaya Herrera se reunieron en Bogotá para suscribir el Convenio de Statu Quo, un acuerdo destinado a resolver un diferendo territorial entre ambos países. El texto pactó que Perú desocuparía Puerto Córdova, que Colombia conservaría temporalmente sin que ello implicara el reconocimiento de derechos sobre la margen izquierda del río Caquetá.

Lucha Reyes: la voz del criollismo

Lucila Justina Sarcines Reyes, conocida como Lucha Reyes, nació en Lima el 19 de julio de 1936 en el seno de una familia humilde. Cantante afroperuana de música criolla, comenzó a actuar en las calles desde muy joven para contribuir a la economía familiar. Debido a problemas económicos, fue enviada al convento de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Falleció el 31 de octubre de 1973, a los 36 años, por un infarto, en una fecha que coincidió con el Día de la Canción Criolla. Su legado permanece vivo en la música y la cultura del país.

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Aunque el Día de la Canción Criolla comenzó a celebrarse el 18 de octubre, la fecha cambió en 1973 para conmemorar la vida de Lucha Reyes, una figura fundamental en la música criolla del Perú. (El Peruano)

Salomón Lerner Febres: filosofía y memoria

Nacido en Lima el 19 de julio de 1944, Salomón Lerner Febres es filósofo y profesor universitario. Estudió en el Colegio La Salle y se graduó en Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En 2001 presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. A lo largo de su trayectoria recibió doctorados honoris causa y la Medalla de Honor del Congreso de la República.

La Escuela de Ingenieros se convierte en universidad

El 19 de julio de 1955, mediante la Ley N.º 12379, la Escuela de Ingenieros —fundada el 18 de marzo de 1876 bajo el nombre de Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones Civiles y de Minas del Perú— se transformó en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En 1941, la institución ya había adoptado el nombre de Escuela Nacional de Ingenieros. Desde la conversión en universidad, la UNI siguió la normativa universitaria vigente en el país en cada etapa de su desarrollo.

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UNI - ingenieros

Caitro Soto: el cajón que cruzó el Atlántico

Pedro Carlos Soto de la Colina, conocido como Caitro Soto, nació el 23 de octubre de 1934 en San Luis y falleció el 19 de julio de 2004 en Lima. Músico y cantautor afroperuano, fue fundador de Perú Negro y compuso obras como Toro Mata. Desde sus primeros años trabajó en la faena agrícola y participó en danzas folclóricas; en Lima se integró a varios grupos musicales y conoció a la cantautora Chabuca Granda, lo que impulsó su proyección internacional. Su contribución a la difusión del cajón peruano en España influyó directamente en el desarrollo del cajón flamenco. Entre sus álbumes figuran Canto a Cañete y De Cajón. Falleció a los 69 años por complicaciones de la diabetes.

Jorge Montoro: el poeta que hizo reír al Perú

Jorge Montoro Rodríguez nació en Lima en 1925 y falleció en la misma ciudad el 19 de julio de 2007. Egresó en 1948 de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), como parte de su primera promoción. El país lo recuerda por su personaje “El Poeta Hippie” y su frase “Agua pa’ ti, agua pa’ mi...”. Su filmografía incluye La Muralla Verde y Doña Bárbara. Murió a los 82 años a causa de un cáncer de pulmón. Sus cenizas fueron esparcidas en el Puente de los Suspiros de Barranco, Lima.

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Efemérides mundiales del 19 de julio

64: Comienza en Roma el Gran Incendio.

711: En la batalla de Guadalete, Táriq ibn Ziyad vence al rey Rodrigo y abre el camino a la conquista musulmana de la península ibérica.

1068: Sancho II de Castilla vence a su hermano Alfonso VI de León.

1195: Alfonso VIII de Castilla sufre una derrota absoluta en la batalla de Alarcos, en Ciudad Real.

1333: Se libra en Escocia la batalla de Halidon Hill, durante las guerras de la independencia escocesa.

1544: Comienza el sitio a Boulogne-sur-Mer durante la invasión del rey inglés Enrique VIII, en el marco de la guerra italiana de 1542.

1545: Se hunde frente al puerto de Portsmouth el barco de guerra Mary Rose, del periodo Tudor. En 1982 será reflotado en el proyecto más complejo de la historia de la arqueología marítima.

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1553: Juana de Inglaterra, “la reina de los nueve días”, es encarcelada; la sustituye María I.

1747: En la batalla de Assietta, en el Valle de Susa, las tropas piamontesas vencen al ejército francés de Luis XV.

1808: Se libra en España la batalla de Bailén.

1821: Jorge IV del Reino Unido es coronado rey en Londres.

1824: El exemperador mexicano Agustín de Iturbide —que había abdicado el año anterior— es fusilado en México tras regresar al país con la intención de sumarse al ejército para repeler una invasión europea.

1843: El ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel bota en Inglaterra el buque SS Great Britain, el primer barco de pasajeros propulsado con hélice, el primer transatlántico con casco de hierro y el barco más grande del mundo en su momento.

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1845: Un incendio destruye más de 300 edificios en Nueva York y provoca al menos 30 muertos.

1848: Se celebra en Seneca Falls, cerca de Nueva York, la primera Convención para los Derechos de la Mujer, organizada por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott.

1849: España promulga la ley que obliga al uso del sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

1863: En el marco de la Guerra de Secesión, la mayor parte de las tropas del general confederado John Hunt Morgan son capturadas en Buffington Island, estado de Ohio, mientras intentan cruzar el río Ohio.

1870: Francia declara la guerra a Prusia. Comienza la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871).

1873: William Gosse se convierte en el primer europeo que avista Ayers Rock, en Australia, y la renombra en honor al premier de Australia del Sur, sir Henry Ayers.

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1875: Se estrena en Milán la ópera La falce, de Alfredo Catalani.

1900: Se inaugura en París la primera línea del metropolitano.

1900: Se estrena en España la zarzuela El estreno, de los hermanos Álvarez Quintero, con música de Ruperto Chapí.

1902: Concluye en Suiza el Consejo Federal con la firma de la Constitución.

1903: El ciclista Maurice Garin gana en el Parc des Princes de París el primer Tour de Francia.

1909: El piloto Hubert Latham fracasa en el primer intento de cruzar el Canal de la Mancha en aeroplano.

1912: Un meteorito con una masa estimada en 190 kg explota sobre Holbrook, Arizona, y provoca una lluvia de aproximadamente 16.000 fragmentos sobre el pueblo.

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1918: Honduras declara la guerra a Alemania como aliado en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial.

1920: Lenin inaugura en Petrogrado el Segundo Congreso de la Internacional Comunista.

1923: Colombia crea mediante la Ley 42 la Contraloría General de la República.

1924: En la colonia aborigen de Napalpí, a 120 km de Resistencia, capital del Chaco (Argentina), un grupo de estancieros y 130 policías asesinan a varios cientos de personas, en su mayoría aborígenes tobas y mocovíes (Masacre de Napalpí).

1936: Los sindicatos españoles se levantan contra el golpe militar. Comienza la guerra civil española. El general Francisco Franco llega a Tetuán y se pone al frente del Ejército español de Marruecos. En Madrid se forma el decimonoveno gobierno republicano, presidido por José Giral, que decide armar al pueblo; en Barcelona fracasa el alzamiento ante la reacción de las fuerzas de orden público apoyadas por la CNT-FAI.

1940: En la batalla del Cabo Spada, en el mar Egeo, el crucero australiano Sídney hunde al crucero liviano italiano Bartolomei Colleoni, con un saldo de 121 muertos.

1940: En la Ópera Kroll de Berlín, Adolf Hitler asciende a 12 generales al rango de Generalfeldmarschall en la única ceremonia formal de ese tipo que realizó durante la Segunda Guerra Mundial.

1947: El nacionalista birmano Aung San y seis miembros de su gabinete son asesinados.

1949: Laos obtiene la independencia dentro de la Unión Francesa.

1954: Elvis Presley obtiene un éxito de ventas con la canción That’s All Right, Mama.

1957: La Fuerza Aérea de Estados Unidos dispara sobre el Sitio de Pruebas de Nevada el primer misil nuclear aire-aire, que detona a 6.000 m de altura.

1961: La República de Túnez impone un bloqueo a la base naval francesa de Bizerta para recuperar su soberanía; cuatro días después, los franceses capturan la ciudad.

1961: El vuelo AR644 de Aerolíneas Argentinas, un DC-6 con origen en Ezeiza y destino a Comodoro Rivadavia, cae en la localidad de Pardo, cerca del límite entre los partidos bonaerenses de Azul y Las Flores. Mueren las 67 personas a bordo.

1963: Joseph Albert Walker vuela un avión North American X-15 a una altitud de 106 km, lo que según la convención internacional califica el vuelo como espacial.

1963: El boxeador español Mimoun Ben Alí se proclama campeón de Europa en la categoría del peso gallo.

1964: Nguyễn Khánh, primer ministro de Vietnam del Sur, llama a expandir la guerra hacia el norte.

1967: Una avioneta Cessna 310 choca en el aire con un Boeing 727 de Piedmont Airlines cerca de Hendersonville, Carolina del Norte. Mueren 82 personas, entre ellas John McNaughton, asesor del secretario de Defensa Robert McNamara.

1969: La nave espacial Apolo XI, con Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, entra en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente.

1971: La Torre Sur de las Torres Gemelas de Nueva York alcanza los 415 m y se convierte en el segundo edificio más alto del mundo.

1972: El presidente salvadoreño Arturo Armando Molina ordena una intervención militar contra la Universidad de El Salvador para mantenerla cerrada por un año.

1974: El dictador Francisco Franco es hospitalizado en España y delega provisionalmente los poderes en el príncipe Juan Carlos.

1976: Nepal crea el Parque Nacional de Sagarmatha, donde se encuentra el monte Everest.

1978: España promulga la ley que despenaliza el adulterio.

1978: Volkswagen construye en Alemania el último escarabajo producido en el país, con lo que el total de unidades de ese modelo fabricadas en territorio alemán alcanza los 15,8 millones.

1980: 58 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética de Afganistán.

1982: En Las Ventas, Madrid, el diestro José Ortega Cano logra el indulto del toro Belador, de la ganadería de Victorino Martín. Es el único toro indultado hasta la fecha en esa plaza.

1985: La rotura del dique de la presa Val di Stava, en Trento, norte de Italia, provoca más de 260 muertos y desaparecidos.

1985: El vicepresidente de Estados Unidos George H. W. Bush anuncia que la maestra Christa McAuliffe será la primera civil que viajará en el transbordador espacial Challenger.

1987: El partido socialdemócrata de Aníbal Cavaco Silva vence en las elecciones legislativas de Portugal.

1989: Un comando de ETA asesina a dos jefes del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra en las proximidades de la Estación de Atocha, en Madrid.

1989: El general Wojciech Jaruzelski, candidato único, asume la presidencia de Polonia.

1989: El vuelo 232 de United Airlines se estrella en Sioux City, Estados Unidos. Mueren 112 de los 296 ocupantes.

1992: Vietnam celebra elecciones legislativas por primera vez en su historia.

1992: Un coche bomba mata en Palermo al fiscal antimafia Paolo Borsellino y a cinco miembros de su escolta.

1993: Se inaugura en Tuy, Pontevedra, un nuevo puente internacional sobre el río Miño, en reemplazo del Puente Internacional de Tuy, que une España y Portugal.

1994: Un atentado terrorista derriba el vuelo 901 de Alas Chiricanas sobre Panamá. Mueren 21 personas.

1997: El Ejército Republicano Irlandés decreta el alto al fuego incondicional para impulsar el proceso de paz en Irlanda del Norte.

2001: La justicia del Reino Unido condena al político y novelista Jeffrey Archer a cuatro años de prisión por perjurio y por obstruir el curso de la justicia.

2005: El gobierno de Irán ejecuta a dos adolescentes de 16 y 18 años por homosexualidad.

2007: La sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre en Saturno una nueva luna: el satélite número 60 del planeta.

2012: Estalla el conflicto en el Kurdistán sirio.

2013: Se estrena en Estados Unidos El Conjuro, dirigida por James Wan.

2016: Ana Pastor Julián es nombrada presidenta del Congreso de los Diputados de España en la XII legislatura.

2021: El Jurado Nacional de Elecciones proclama a Pedro Castillo presidente electo del Perú, tras declarar improcedentes las denuncias del fujimorismo por fraude electoral.