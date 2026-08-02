Así puedes comprar artículos de Amazon sin costo de envío a Perú en 2026

Esta opción permite a los peruanos comprar productos del extranjero sin pagar envío, siempre que los artículos estén incluidos en la promoción y se cumplan las condiciones de compra. Foto: Amazon

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Comprar productos de Amazon desde Perú ya no implica necesariamente asumir elevados costos de transporte. La plataforma mantiene una promoción que permite acceder a envío gratuito en una selección de artículos, siempre que la compra cumpla con determinados requisitos establecidos para pedidos internacionales.

Esta alternativa facilita que los usuarios peruanos puedan adquirir una amplia variedad de productos del extranjero sin pagar por el despacho, aunque es importante revisar previamente qué artículos participan en el beneficio y considerar las condiciones relacionadas con el monto total de la compra.

¿Cómo comprar en Amazon desde Perú?

El primer paso consiste en crear una cuenta en Amazon. Para ello, es necesario ingresar a Amazon.com, seleccionar la opción para registrarse y completar los datos solicitados, como nombre, correo electrónico y una contraseña.

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Luego de activar la cuenta, el siguiente paso es registrar la dirección de entrega. Amazon, Perú y dirección de envío son aspectos clave en esta etapa, ya que se debe ingresar correctamente el domicilio, el código postal y un teléfono de contacto para evitar inconvenientes durante el despacho.

Así luce un producto que puede ser enviado a Perú sin costo de envío. Foto: captura Amazon

Posteriormente, el usuario puede buscar los productos de su interés utilizando el buscador de la plataforma. Antes de agregarlos al carrito, conviene verificar que sean compatibles con envío internacional, que puedan llegar a Perú y estén disponibles para la compra desde el país.

Cómo completar el pedido correctamente

Después de seleccionar los artículos, estos deben añadirse al carrito de compras. Antes de confirmar el pedido, es recomendable revisar que las cantidades, modelos y demás especificaciones sean las correctas.

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En la etapa de pago, Amazon, tarjeta de crédito y tarjeta de débito son las principales opciones disponibles. La plataforma acepta diversos medios de pago internacionales, por lo que es importante ingresar correctamente los datos para evitar que la operación sea rechazada.

Finalmente, una vez confirmado el pago, la plataforma genera un número de seguimiento que permite monitorear el recorrido del paquete hasta que llegue al domicilio registrado en Perú.

Un producto que no está incluido en el envío gratis de Amazon a Perú. Foto: captura Amazon

Cómo identificar los productos con envío gratis

No todos los artículos disponibles en Amazon forman parte de la promoción. El beneficio aplica únicamente a determinados productos que muestran mensajes como “Envío GRATIS a Perú” o “Su pedido cumple con los requisitos para envío GRATIS”.

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Para acceder al envío gratuito, Perú y Amazon exigen que el pedido internacional alcance un valor mínimo de USD 49 en productos participantes. Cuando se cumple esa condición, la opción de despacho sin costo aparecerá automáticamente al momento de finalizar la compra.

El límite que debes considerar para evitar cargos adicionales

Aunque el envío pueda ser gratuito, existe otro aspecto importante que los compradores deben tener presente. Las adquisiciones cuyo valor supere los USD 200 estarán sujetas al pago del impuesto de importación correspondiente.

Por ello, al realizar compras en Amazon, impuesto de importación y USD 199 son referencias importantes. Si se busca evitar ese cargo adicional, se recomienda mantener el valor del pedido por debajo de los USD 200 o dividir la compra en pedidos de menor monto, siempre que resulte conveniente.

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