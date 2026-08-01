¿Por qué el packaging se ha convertido en una pieza clave para las empresas peruanas?

Esta tendencia es impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y por la mayor demanda de soluciones logísticas, sostenibles y competitivas. Foto: Bioform

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El packaging, también conocido como envasado, ha pasado de cumplir una función básica de protección a convertirse en un elemento estratégico para múltiples actividades económicas en el Perú. Su papel es cada vez más relevante en industrias como alimentos y bebidas, farmacia, cosmética y agroexportación, donde la demanda de soluciones más eficientes y sostenibles impulsa nuevas inversiones e innovación.

Este escenario también responde al crecimiento del comercio electrónico y a las mayores exigencias de consumidores y empresas en materia de logística, sostenibilidad y competitividad. Como resultado, el mercado peruano de envases mantiene perspectivas favorables para los próximos años y refuerza su importancia dentro de la cadena productiva.

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Un mercado en expansión impulsado por nuevas necesidades

Las proyecciones indican que el mercado peruano de envases registrará una tasa de crecimiento anual promedio de 2,80% entre 2026 y 2035, impulsado por la expansión de distintos sectores productivos y la necesidad de contar con soluciones de embalaje que aporten mayor valor a los negocios.

Además, la estructura de esta industria evidencia una amplia participación empresarial. Se calcula que unas 250 empresas abastecen alrededor del 80% del consumo nacional, mientras que cerca de 2.500 compañías atienden aproximadamente el 15% del mercado, principalmente en segmentos como el farmacéutico y textil. A ello se suman unas 3.000 pymes, enfocadas en la fabricación de cajas, bolsas, etiquetas y otros insumos destinados al sector horeca.

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Se estima que el mercado peruano de envases crecerá a un ritmo promedio anual de 2,80% entre 2026 y 2035. Foto: Ecoestrategia Peruana

La impresión y el delivery impulsan la demanda

En los últimos años, más de 1.200 imprentas en el país adaptaron sus operaciones para dedicarse a la fabricación de envases, cajas y etiquetas, identificando nuevas oportunidades de negocio en un mercado con perspectivas de crecimiento sostenido.

Otro motor importante es la expansión del rubro gastronómico. Restaurantes, panaderías, pastelerías, heladerías y sangucherías requieren una amplia variedad de insumos como cajas de cartón, envases plásticos, sobres antigrasa, contenedores, vasos para salsas, cubiertos de madera o bioplástico y bases de cartón. Esta demanda continuará creciendo, ya que se prevé que el delivery de alimentos aumente 15,4% al cierre del presente año.

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La agroexportación también depende del packaging

El dinamismo del sector agroexportador también fortalece la demanda de soluciones de packaging. En 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron USD 15.013 millones, con productos como arándanos, uvas de mesa, paltas, café y cacao entre los principales envíos al exterior.

Para garantizar su conservación y transporte, estos productos requieren diversos tipos de empaques, entre ellos bandejas plásticas, cajas de cartón corrugado, bolsas de polietileno, materiales reciclables, sacos, envases laminados, latas y frascos de vidrio destinados a conservas. La calidad del embalaje resulta determinante para preservar las condiciones del producto durante toda la cadena logística.

En los últimos años, más de 1.200 imprentas del país orientaron su producción a envases, cajas y etiquetas ante el crecimiento de este mercado. Foto: Fopesa

El empaque deja de ser un gasto para convertirse en una inversión

Para Lisbeth Azahuanche, gerente de Pack Perú Expo y presidenta de APACK Perú, el packaging ya no debe entenderse únicamente como un componente operativo, sino como un elemento que genera valor para las empresas. “Un buen empaque protege el producto, reduce devoluciones, fortalece la imagen de la marca e influye directamente en la decisión de compra. Además, la industria del packaging incorpora innovación, automatización, trazabilidad e inteligencia artificial, permitiendo hacer más eficiente toda la cadena logística”, destaca.

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La especialista añade que apostar por la innovación, la automatización y el desarrollo de soluciones de mayor valor agregado permite a las empresas mejorar su posicionamiento y aumentar su competitividad. “Las empresas que invierten en innovación en packaging no solo protegen mejor sus productos, sino que también fortalecen su marca, optimizan sus operaciones y están mejor preparadas para competir tanto en el mercado local como en el internacional. El empaque dejó de ser el último eslabón de la cadena para convertirse en un factor decisivo de crecimiento”, afirma Azahuanche.