Perú
Agregar Infobae enGoogle

Día de la Pachamama: qué es, cómo se celebra y por qué el 1 de agosto es sagrado para los pueblos andinos

Cada año, comunidades quechuas y aimaras de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia realizan ofrendas, corpachadas y rituales de agradecimiento a la Madre Tierra. Un repaso por el origen, el significado y las prácticas de una de las celebraciones más antiguas de América del Sur

Un anciano y una mujer vestidos con ropa tradicional realizan un ritual con ofrendas de alimentos y humo, rodeados por varias personas en un paisaje de montañas nevadas y nubes.
Un grupo de personas en vestimenta tradicional andina realiza un ritual de agradecimiento a la Pachamama con ofrendas de alimentos y humo en un entorno montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cada año, el 1 de agosto, comunidades quechuas y aimaras de los Andes conmemoran el Día de la Pachamama —también llamado Pachamama Raymi— con rituales de agradecimiento a la Madre Tierra que se extienden durante todo el mes. La celebración abarca Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y el sur de Colombia.

El término “Pachamama” proviene de la lengua quechua: “pacha” puede significar tierra, mundo, universo, tiempo o espacio, y “mama” es madre. Para los pueblos andinos, la Pachamama no es una representación simbólica de la naturaleza sino una entidad presente en la vida cotidiana, vinculada a los ciclos agrícolas y climáticos. Se le atribuye la capacidad de otorgar vitalidad, salud y bienestar a quienes habitan el territorio, resguardar los cultivos y asegurar buenos rendimientos durante el año.

PUBLICIDAD

Origen y raíces de la celebración

Las raíces de esta festividad se remontan a las antiguas civilizaciones agrícolas de los Andes, anteriores a la llegada de los conquistadores europeos. Aunque no existen registros exactos de su origen, la fecha coincide con un momento crucial del calendario agrícola andino: el inicio del ciclo de siembra, cuando el suelo se prepara tras el descanso invernal y antes de la temporada de lluvias. Culturas como la incaica, la quechua y la aimara nutrieron durante siglos la relación entre los pueblos y la tierra.

Según la antropóloga Ruth Rocha Grimoldi, integrante de la Unidad de Culturas del Centro de Ecología de Pueblos Andinos de Bolivia (CEPA), la festividad marca el inicio de un nuevo ciclo de cosechas en el que “se le pide permiso a la Pachamama para abrirle las heridas y colocar allí las semillas”.

PUBLICIDAD

En la mitología inca, la Pachamama es vista como el origen de los cuatro principios cosmológicos: tierra, agua, luna (Mama Killa) y sol (Inti). Se la representa generalmente como una mujer rodeada de naturaleza. El psicólogo peruano Arnaldo Quispe, en su artículo Otros territorios de exploración: La Pachamama y la cosmovisión andina, señala que su presencia en el cosmos se manifiesta a través de tres planos: el Kaypacha (el mundo del presente), el Ukupacha (el mundo interior o pasado) y el Jananpacha (el mundo superior o futuro). “Así como en Oriente existe el concepto de los opuestos complementarios, como el Yin y el Yang, en la cultura andina esa dualidad se expresa en Tata Inti, el Padre Sol o Wiracocha (Padre-Cosmos), y su opuesto complementario, la Pachamama (Madre-Cosmos)”, escribe Quispe.

Durante la colonización y la expansión del cristianismo, muchas celebraciones indígenas fueron perseguidas o relegadas al silencio. La tradición ancestral resistió, se adaptó y sobrevivió. Hoy, en algunos lugares, la figura de la Pachamama se superpone o integra con representaciones cristianas como parte de un sincretismo religioso. El reconocimiento institucional y turístico de estas festividades —como ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco— motivó una resignificación contemporánea en la que lo ancestral convive con propuestas artísticas y comunitarias.

Seis personas con vestimenta andina en un ritual con ofrendas, un pozo humeante, una bandera Wiphala, una cruz y montañas nevadas al fondo.
Comunidad andina realiza un ritual de agradecimiento a la Pachamama con ofrendas de productos agrícolas y flores alrededor de un fuego ceremonial en un paisaje montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se realiza la ofrenda?

El ritual central de la celebración es la ofrenda o “corpachada” —del quechua “corpachar”, que significa alimentar a la tierra—, que puede realizarse en el ámbito íntimo del hogar o en espacios comunitarios conducidos por ancianos, guías espirituales o sacerdotes andinos. Ambas formas comparten un mismo propósito: honrar a la Tierra y renovar el vínculo espiritual con ella.

El ritual comienza temprano, al amanecer, con el sahumado del espacio. Se quema basura recolectada de las esquinas del hogar a la que se agregan plantas aromáticas —muña muña, incienso, mirra, sándalo— para limpiar las energías y pedir perdón, permiso y protección a la Pachamama. Antes de iniciar el acto central, los guías espirituales o líderes comunales invocan a sus ancestros y a las energías del lugar, pidiendo permiso para abrir el canal sagrado que conecta a los humanos con la tierra.

El gesto más simbólico es cavar un pozo en el suelo, que representa la boca de la Madre Tierra. Allí se deposita una olla de barro que contiene alimentos, plantas medicinales y bebidas fermentadas. Las ofrendas incluyen los mejores productos del año: tubérculos, papas, maíz, habas, quinua, frutas, cereales, flores, hojas de coca, chicha de jora, tabaco y dulces caseros. Los elementos ofrecidos deben quedar reducidos a cenizas. Una vez depositadas, se cubre nuevamente el pozo con tierra. Sobre ese montículo se colocan piedras, flores, hojas secas y lanas de colores, formando lo que se conoce como centro ceremonial.

Estos rituales están basados en el ayni, un principio de reciprocidad fundamental en la cosmovisión andina. “El todo es más que la suma de las partes. Nada se comprende aislado: todo está inmerso en un sistema interrelacionado, donde cada parte refleja el conjunto. Esa totalidad se llama Pacha, y abarca al conjunto de comunidades vivas, diversas y variables, cada una de las cuales también representa al Todo”, explica Quispe.

Varias personas indígenas realizan un ritual con ofrendas de alimentos, flores y líquido, humo, una bandera Wiphala y montañas nevadas.
Miembros de una comunidad indígena realizan un ritual de ofrenda a la Madre Tierra durante la celebración del Día de la Pachamama en un entorno montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía de la celebración

La gastronomía ocupa un lugar central en estas celebraciones. El día de la ceremonia, la tradición indica que todo debe comerse hervido: habas, papas oca, guiso de papa lisa, guiso de quinua. No hay nada asado ni frito. Los preparativos comienzan entre abril y mayo con la cosecha de maíz —para hacer la harina con la que se preparan los tamales— y la elaboración del charqui (carne deshidratada).

Entre los platos más representativos figura la pachamanca, un guiso de carnes y vegetales cocidos bajo tierra con piedras calientes que simboliza la conexión directa con la Madre Tierra. El cuy chactado, frito o asado, también se ofrece en honor a la Pachamama. Las ofrendas líquidas incluyen chicha de jora —una bebida tradicional a base de maíz fermentado—, vino y aguardiente.

Grupo de personas en un espacio exterior. Una mujer y un hombre tocan zampoñas. Un hombre sostiene a un niño. Objetos, vasijas y alimentos en un paño en el suelo
Participantes en la celebración del Día de la Pachamama realizan un ritual con música andina, ofrendas y alimentos en un espacio exterior.

La caña con ruda y otras tradiciones argentinas

En Argentina, la celebración se concentra en las provincias del noroeste, especialmente Jujuy y Salta, aunque se reconoce en todo el país. En esas regiones, los rituales se extienden durante todo el mes de agosto, aunque el 1° de agosto constituye el día principal.

Una de las costumbres más difundidas es beber caña con ruda en ayunas. Esta bebida se prepara macerando hojas de ruda macho en aguardiente o caña blanca durante al menos una semana. Se bebe el 1° de agosto antes de consumir cualquier alimento, en tres o siete sorbos según la región, y se le atribuyen propiedades protectoras frente a enfermedades, pesares y malas energías. La tradición es de origen guaraní y se extendió especialmente en provincias como Corrientes y Misiones, aunque hoy forma parte del repertorio ritual de todo el norte argentino. Si una persona no puede realizar el ritual el 1 de agosto, la tradición sostiene que puede cumplirlo hasta el 15 de ese mes.

Día de la Pachamama
(Fuente)

Además de la corpachada, es habitual sahumar los hogares con hierbas aromáticas para purificar el ambiente y realizar rituales de limpieza espiritual. “La Pachamama no se ve, pero se siente”, señala Horacio Delfín Galán, docente, guía en el Pucará de Tilcara y miembro de la comunidad kolla. Para los pueblos quechuas, aimaras y otras comunidades andinas, la Pachamama es una presencia cotidiana: se le habla, se le pide, se le agradece. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo ocurre bajo su mirada.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 1  agosto
Honrar a la Madre Tierra es el eje del Día de la Pachamama, celebrado cada 1 de agosto en diversas regiones andinas con ceremonias de gratitud y conexión espiritual. (Andina)

Rituales más allá del 1 de agosto

La celebración oficial es el 1 de agosto, pero los rituales se realizan también en otros momentos importantes del año, como al comprar una casa o cuando un miembro de la familia emprende un viaje. En algunas comunidades, la tradición indica que los preparativos comienzan entre abril y mayo, con la cosecha de los primeros productos que integrarán las ofrendas.

Quispe recupera también una antigua leyenda de las tradiciones quechuas según la cual los Apukunas —los cerros sagrados— albergan los espíritus de los dioses primigenios. Estos “Prometeos andinos”, conocidos como Ñawpa o Wamanís, transmitieron el conocimiento a los primeros humanos antes de un gran diluvio y, como castigo, fueron encerrados en las montañas más altas. “Cuando baja el nublado, los Wamanis descienden de las alturas, vienen a hablarnos... a susurrarnos al oído e inspirarnos”, relata el autor.

Pachamama - Madre Tierra - celebraciones - Perú - historias - 31 julio
La celebración del Día de la Pachamama se extiende a lo largo de todo agosto. Comunidades en los Andes agradecen y entregan ofrendas a la Madre Tierra. El significado detrás de cada elemento del ritual.  (Andina)

La Pachamama y la crisis climática

En tiempos de incendios forestales, sequías extremas y sobreexplotación de recursos naturales, la figura de la Pachamama adquiere nueva potencia. Lo que por siglos fue patrimonio de los pueblos originarios hoy encuentra eco en los informes científicos: el equilibrio planetario está roto. La sabiduría ancestral, muchas veces relegada al margen del conocimiento formal, sostiene hace siglos lo que hoy las Naciones Unidas intentan explicar: no se puede tomar de la Tierra sin devolvérselo; no puede haber extensión ilimitada de cemento en un planeta finito.

El Día de la Pachamama se conmemora cada año el 1 de agosto. (Foto: Agencia Andina)
El Día de la Pachamama se conmemora cada año el 1 de agosto. (Foto: Agencia Andina)

A través de estos rituales, las comunidades mantienen un vínculo sagrado con la Pachamama que subraya la necesidad de equilibrio y reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza. La vigencia de esta celebración en el siglo XXI no solo evidencia la fortaleza de las raíces indígenas en la cultura de los países andinos, sino también la actualidad de una cosmovisión que pone a la Tierra en el centro de todo lo que existe.

Temas Relacionados

Día de la PachamamaPachamama1 de agostoEfemérides en PerúEfeméridesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Boletos para Machu Picchu en temporada alta: cómo adquirir entradas de manera presencial y con cuánta anticipación

El interés por visitar Machu Picchu durante las celebraciones y vacaciones ha llevado a que los boletos digitales y en Cusco se agoten, mientras que en Machu Picchu Pueblo cada día se habilitan mil entradas presenciales para el acceso inmediato o al día siguiente

Boletos para Machu Picchu en temporada alta: cómo adquirir entradas de manera presencial y con cuánta anticipación

Efemérides del 1 de agosto en Perú: hechos históricos, nacimientos y celebraciones

La fecha recuerda la fundación del Seminario San Antonio de Abad del Cusco, episodios políticos clave y conmemoraciones como el Día de la Pachamama y el Día Nacional de la Alpaca

Efemérides del 1 de agosto en Perú: hechos históricos, nacimientos y celebraciones

Efemerides de agosto en Perú y el mundo: calendario oficial, historia y cultura que todos debemos conocer

Agosto es un mes cargado de conmemoraciones en Perú, con fechas que abarcan desde batallas fundacionales de la independencia hasta festividades religiosas, reconocimientos profesionales y celebraciones internacionales que conectan al país con el mundo

Efemerides de agosto en Perú y el mundo: calendario oficial, historia y cultura que todos debemos conocer

Conoce el clima de este día en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Conoce el clima de este día en Cuzco

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Lima este 1 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Lima este 1 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ollanta Humala en libertad: ¿cuáles son los procesos judiciales pendientes contra el expresidente?

Ollanta Humala en libertad: ¿cuáles son los procesos judiciales pendientes contra el expresidente?

Primeras palabras de Ollanta Humala en libertad: “Fui secuestrado por el Estado”

Ollanta Humala sale de prisión: su padre Isaac Humala aseguró que el expresidente estuvo “secuestrado” por el Poder Judicial

“No hay afán de venganza”: Patricia Juárez sobre convocatoria de Keiko Fujimori a ministros que antes la criticaban

Ollanta Humala sale en libertad tras más de un año recluido en el penal Barbadillo: TC anuló proceso en su contra

ENTRETENIMIENTO

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Paolo Guerrero llama ‘amor de mi vida’ a Ana Paula Consorte, pero en redes lo recuerdan todo: “Mañana se bloquean”

Samahara Lobatón se sincera sobre su salud mental en el pódcast de Magaly Medina: “Tengo ansiedad, borderline y depresión”

Yahaira Plasencia respalda a empresa que bajó del escenario a Daniela Darcourt: “Son estrictos con el horario”

Jefferson Farfán afirma que Magaly Medina ya pagó los S/ 350 mil de reparación civil: “Por fin pagaste completo”

Samahara Lobatón sorprende al hablar de su sueldo en ‘La Granja VIP Perú’: “No fue gran cosa”

DEPORTES

Perú vs España: día, hora y canal TV del segundo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Perú vs España: día, hora y canal TV del segundo partido de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Perú 3-2 República Dominicana: resumen de la remontada y triunfo de la bicolor por la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Jean Deza protagoniza pelea callejera por insólito motivo: futbolista peruano cayó al suelo y recibió golpes

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar para asistir al clásico por fecha 4 del Torneo Clausura 2026