Gobierno anuncia un shock de infraestructura para impulsar el agro en los próximos cinco años

El Gobierno ejecutará en los próximos cinco años un conjunto de proyectos de infraestructura vial orientados a mejorar la conexión entre las zonas productoras y los principales mercados del país, informó el ministro de Desarrollo Agrícola y Riego, Marco Vinelli. La iniciativa contempla la construcción de carreteras principales y vías de penetración para fortalecer el traslado de productos agrícolas.
“Habrá un shock de infraestructura en los próximos años que nos permitirá desarrollar corredores logístico-económicos para la mejor circulación de los productos en favor de los pequeños productores”, manifestó el titular del sector.
Según explicó Vinelli, estas obras permitirán que los agricultores tengan mejores condiciones para comercializar sus cultivos, lo que podría favorecer la generación de mayores ingresos y mejores resultados económicos para las familias dedicadas a esta actividad.
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Proyectos viales buscarán conectar zonas productivas con mercados
El ministro señaló que el desarrollo de nuevos corredores logísticos será clave para facilitar el transporte de productos desde las zonas de producción hacia los centros de comercialización. La apuesta busca reducir las dificultades que enfrentan los pequeños productores para trasladar sus cosechas.
Asimismo, destacó que la ejecución de carreteras y vías de acceso permitirá fortalecer la actividad agrícola al brindar mejores condiciones para la salida de productos hacia distintos puntos del país.
Gobierno definirá pedido de facultades en Consejo de Ministros
Por otro lado, Vinelli indicó que la versión final del pedido de delegación de facultades que presentará el Ejecutivo al Congreso será aprobada en una próxima sesión del Consejo de Ministros.
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“En el primer Consejo de Ministros se presentó un borrador, una propuesta de lo que sería el pedido de facultades, que fue distribuida entre los ministros. El próximo domingo se aprobaría la versión definitiva”, dijo.
El ministro explicó que el documento incluirá medidas destinadas a que el Gobierno pueda actuar frente a distintos problemas nacionales, entre ellos la lucha contra la criminalidad.
Fuerzas Armadas apoyarán control externo de penales
En materia de seguridad ciudadana, Vinelli afirmó que la presidenta Keiko Fujimori ha planteado como objetivo restablecer el orden, lo que también incluye acciones dentro de los establecimientos penitenciarios.
“Ello también implica poner orden dentro de los penales”, señaló. Además, recordó que el Ejecutivo anunció desde el inicio de su gestión el uso de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad.
“En ese sentido, ayer se aprobó, que las Fuerzas Armadas puedan controlar el perímetro de los penales directamente para poder hacer las revisiones de las cosas que ingresan y salen de los penales”, afirmó.
El titular del Midagri adelantó que el pedido de facultades incluirá una solicitud para que el Congreso autorice medidas contra la criminalidad.
“Uno de los pedidos es que nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas, de manera temporal, puedan entrar a los penales y restablecer el orden”, aseveró.
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Gobierno plantea reforzar acciones contra la delincuencia en las calles
Vinelli sostuvo que para recuperar el control de las calles será necesario el trabajo conjunto de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, especialmente en zonas con altos niveles de delincuencia.
“Poner orden implica que ahí estén la Policía, las Fuerzas Armadas y la fiscalía. Es importante que ellos puedan acompañar para, en caso de una detención, puedan iniciar el procesamiento rápidamente”, comentó.
Además, señaló que se fortalecerán las Unidades de Flagrancia, debido a que permiten acelerar los procesos judiciales cuando una persona es detenida cometiendo un delito.
“Posteriormente, algo que tomará más tiempo, es la construcción de cárceles. Tenemos un plan completo para poder atacar la alta criminalidad”, resaltó Vinelli.
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